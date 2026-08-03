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കിണറുകള്‍ ഇടിഞ്ഞ് താഴുന്നു, വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി; മഴക്കെടുതിയിൽ കോഴിക്കോട്

പല വീടുകളും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. ചില വീടുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ മഴയിൽ ഒളവണ്ണയിൽ രണ്ടിടത്ത് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായി

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മഴക്കെടുതിയിൽ കോഴിക്കോട് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 8:08 PM IST

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കോഴിക്കോട്: ചാലിയാർ, ചെറുപുഴ, ഇരുവഞ്ഞി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പ് താഴ്‌ന്നതോടെ മാവൂർ, ചാത്തമംഗലം, പെരുവയൽ, കൊടിയത്തൂർ, പെരുമണ്ണ, ഒളവണ്ണ പഞ്ചായത്തുകളിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസം. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കിടന്ന റോഡുകള്‍ സഞ്ചാരയോഗ്യമായിത്തുടങ്ങി.

ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖല ഗ്രാമങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് വീടുകളാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കിടന്നത്. ഇതിൽ മിക്ക വീടുകളിൽ നിന്നും ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിരുന്നു. പല വീട്ടുകാരും വീടുകളിൽ തിരിച്ചെത്തി ശുചീകരണ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്‌ത് താമസത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

അതേസമയം മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വളയന്നൂർ, കച്ചേരിക്കുന്ന്, ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വീട്ടുകാർക്ക് ഇനിയും വീടുകളിൽ തിരിച്ചെത്താൻ ആയിട്ടില്ല. ഇവർ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ബന്ധുവീടുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്.
മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങിയെങ്കിലും, മാവൂർ കൽപള്ളിയിലെ അഞ്ച് വീടുകളിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല.

മഴക്കെടുതിയിൽ കോഴിക്കോട് (ETV Bharat)

ഇവിടെ പ്രധാന റോഡിനോട് ചേർന്നുണ്ടായിരുന്ന കലുങ്ക് അടഞ്ഞു പോയതോടെയാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടത്. വീട്ടിനകത്ത് അരയാൾ ഉയരത്തിൽ വെള്ളം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൽപ്പള്ളി മൂന്നാം മഠത്തിൽ മുഹമ്മദ്, മൂന്നാമടത്തിൽ കരീം, അബ്‌ദുറഹിമാൻ, സലിം , ബഷീർ, അബ്‌ദുസലാം എന്നിവരുടെ വീടുകളിലാണ് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്.

വീടുകളിൽ തിരിച്ചെത്താൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ വീട്ടുകാർ മാവൂർ ഫയർഫോഴ്‌സിൻ്റെ സഹായം അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കലുങ്ക് തുറക്കാതെ യാതൊരു രീതിയിലും ഇവിടെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

കിണർ ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു

പെരുവയൽ, പര്യങ്ങാട് പന്നിക്കുഴിയിൽ ഷമീറിൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ പന്ത്രണ്ട് കോൽ താഴ്‌ചയുള്ള കിണർ ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു. ഇന്നലെ പുലർച്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്. പെട്ടെന്ന് വലിയ ശബ്‌ദം കേട്ടതോടെയാണ് കിണർ ഇടിഞ്ഞു താഴുന്നത് വീട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. ഇതോടെ ഷമീറിൻ്റെ വീടിനും തൊട്ട് സമീപത്തുള്ള പന്നിക്കുഴി മുഹമ്മദ് വീടിനും ഭീഷണിയുണ്ട്.

ഇന്ന് രാവിലെ കിണറിന് സമീപത്തുള്ള കുളിമുറിയും ഇടിഞ്ഞ് കിണറ്റിലേക്ക് വീണു. കുളിമുറിക്ക് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാട്ടർ ടാങ്കും കിണറിൽ പതിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടോറും മണ്ണിനടിയിലായി. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിണർ നികത്തിയില്ലെങ്കിൽ വീടുകൾക്കും ഭീഷണിയാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഷമീറും കുടുംബവും.

ഒളവണ്ണയിൽ രണ്ടിടങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ

ശക്തമായ മഴയിൽ ഒളവണ്ണയിൽ രണ്ടിടത്ത് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായി. പലയിടത്തും വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി.
കൊടൽ നടക്കാവ് പറപ്പാറ കുന്നിൻ്റെ തെക്ക് വശത്താണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വലിയ തോതിൽ കുന്നിടിച്ച് താഴ്ത്തിയ ഭാഗത്താണ് മണ്ണിടിച്ചിൽ. ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് അടിയോളം താഴ്‌ചയിലാണ് മണ്ണെടുത്തത്. അൻപത് മീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് മൂന്ന് വീടുകളുണ്ട്.

അരികു ഭാഗം വലിയ തോതിൽ ഇടിഞ്ഞതോടെ വലിയ മരങ്ങളും ഉരുളൻ കല്ലുകളും നിലംപതിച്ചു. അടിയിൽ നിന്നും മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞു പോയതോടെ വലിയ ഉരുളൻ കല്ലുകൾ ഏതു നിമിഷവും നിലംപൊത്താവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. മഴ കനക്കുന്ന സാഹാചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടിച്ചിൽ ഉണ്ടായാൽ സമീപത്തെ മൂന്ന് വീടുകൾക്കും അപകടമുണ്ടാവും.

പറപ്പാറ കന്നിലെ തറമ്മൽ സന്തോഷ്, സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവരുടെയും രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന മലമ്മൽ തൊടി സഞ്ജീവൻ്റെ ഇരു നില വീടിനുംനിലവിൽ അപകട ഭീഷണിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മണ്ണിടിഞ്ഞതോടെ
താഴെ ഭാഗത്തുള്ള മറ്റ് രണ്ട് വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. മലമൽത്തൊടി മേത്തൽ പ്രശോഭ്, ശോഭിഷ് എന്നിവരുടെ വീടുകളുടെ പിൻവശത്ത് മണ്ണും മരങ്ങളും വീണു. മരങ്ങൾ പതിച്ച് ടെറസിന് മുകളിലെ ഷീറ്റുകൾ തകർന്നു. വലിയ ഉരുളൻ കല്ലുകളും മണ്ണും പതിച്ച് കിണറിൻ്റെ ആൾമറ തകർന്നു, കിണർ ഭാഗികമായി മുടിപ്പോയി.

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ഒളവണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ കൈമ്പാലത്തിന് സമീപം ഇല്ലത്ത് മീത്തൽ മതിൽ കെട്ട് ഇടിഞ്ഞു വീണു. ചേനിയം കണ്ടി മീത്തൽ നിഷ മുകുന്ദൻ്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന ഭാഗത്തെ മതിൽക്കെട്ടാണ് ഇടിഞ്ഞ് താഴെയുള്ള പറമ്പിലേക്ക് പതിച്ചത്. വീടിൻ്റെ റൂമിനകത്തെ മണ്ണടക്കം താഴ്ന്നു പോയ നിലയിലാണ്. ഇതോടെ വീടും തകർച്ച ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ട്.

മഴ കനക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് നിഷയും കുടുംബവും ബന്ധു വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറിയിട്ടുണ്ട്. താഴെയുള്ള പറമ്പിൽ ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വീടിനും കേടുപാടുണ്ടായി. വീട് നിർമ്മാണത്തിനായി മണ്ണ് നീക്കി പറമ്പ് താഴ്ത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് നിർമ്മിച്ച മതിലിൻ്റെ ബലക്ഷയമാണ് പറമ്പ് ഇടിയാൻ കാരണമായി പറയുന്നത്.

ഒളവണ്ണ കള്ളി കുന്നിൽ വീടുകളോട് ചേർന്നുള്ള കിണർ ഇടിഞ്ഞു താഴുന്നതോടെ മൂന്ന് വീടുകൾക്ക് ഭീഷണിയായി. കള്ളികുന്ന് പുളിയത്ത് മീത്തൽ ഷർഫിന, പുളിയത്ത് മീത്തൽ അഷ്റഫ് എന്നിവരുടെ
ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കിണറാണ് ഇടിഞ്ഞു താഴുന്നത്. ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്ന കിണറിൻ്റെ പാതിഭാഗത്ത്
സ്ലാബിട്ട് അതിനു മുകളിലാണ് ഷർഫീന വീട് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. കിണർ ഇടിഞ്ഞു താഴുന്നതോടെ സ്ലാബ്
ഒരു മീറ്ററിലേറെ താഴ്ന്നു പോയിട്ടുണ്ട്.

ഇതോടെ ഷർഫിനയും കുടുംബവും വലിയ ആശങ്കയോടെയാണ് കഴിയുന്നത്. കിണറിനോട് ചേർന്നുള്ള അഷ്റഫിൻ്റെ വീടിനും, തൊട്ടുചേർന്നുള്ള ടിപി ഹൗസിൽ അലി അഫ്‌സലിൻ്റെ വീടിനും കിണർ ഇടിഞ്ഞത് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. മൂന്നു വീടുകൾക്കും ഭീഷണിയായതോടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിണർ മണ്ണിട്ട് നികത്തി വീടുകൾക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളത്.

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