കോഴിക്കോട് കോരിച്ചൊരിഞ്ഞ് മഴ; ചാത്തമംഗലത്ത് കൂറ്റൻ പോളിഹൗസ് തകർന്നു, ലക്ഷങ്ങളുടെ കൃഷിനാശം
ഓണക്കാലം മുന്നിൽക്കണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പച്ചക്കറി തൈകളാണ് ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രത്യേകം നട്ടുവളർത്തിയിരുന്നത്
Published : May 16, 2026 at 1:10 PM IST
കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി തുടരുന്ന കനത്ത കാറ്റിലും മഴയിലും കൂറ്റൻ പോളിഹൗസ് പൂർണമായും തകർന്നുവീണു. വെള്ളനൂർ വിരിപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐ വി ചന്ദ്രൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പച്ചക്കറി തൈ ഉത്പാദന കേന്ദ്രമാണ് അതിശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ പൂർണമായും നിലംപൊത്തിയത്. ഓണവിപണി ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ തൈകളാണ് മേഖലയിൽ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ഇല്ലാതെയായത്.
ഓണവിപണി ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള കൃഷി
വരാനിരിക്കുന്ന ഓണക്കാലം മുന്നിൽക്കണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പച്ചക്കറി തൈകളാണ് ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രത്യേകം നട്ടുവളർത്തിയിരുന്നത്. കോട്ടമലക്കുന്നിലെ നഴ്സറിയിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി നിർമിച്ച വലിയ പോളിഹൗസാണ് കാറ്റിൽ ഏതാണ്ട് പൂർണമായും കടപുഴകിവീണത്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കർഷകർക്ക് കൈമാറാൻ പാകമായ വലിയ തൈകളായിരുന്നു ഇതിൽ മിക്കവയും.
പോളിഹൗസ് തകർന്നതോടെ വിതരണത്തിന് തയാറായ തൈകൾ കനത്ത മഴയേറ്റ് അഴുകി നശിച്ചു. വിവിധയിനം പച്ചക്കറികൾക്ക് പുറമെ നിരവധി ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെയും തൈകൾ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെ പരിപാലിച്ച നഴ്സറിയിലാണ് പെട്ടെന്ന് ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, പ്ലാവ്, മാവ് തുടങ്ങി ദീർഘകാല വാണിജ്യ വിളകളുടെ നൂറുകണക്കിന് തൈകളും നശിച്ചവയിലുണ്ട്.
ഓണക്കാലം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയ പൂച്ചെടികളും അതിശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ഒടിഞ്ഞുവീണു. ഗ്രാമങ്ങളിലെ ചെറുകിട കർഷകരാണ് ഈ പൂച്ചെടികൾ പ്രധാനമായും കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ പരിപാലനത്തിനായി കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള മഴമറ സംവിധാനങ്ങളും കാറ്റിൽ പൂർണമായും പറന്നുപോയി. ഒട്ടേറെ കാർഷികോപകരണങ്ങൾക്കും സാരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം 10 ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് ഐ വി ചന്ദ്രന് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നത്.
സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു
പെട്ടെന്നുണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ടാണ് മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന നഴ്സറി ഒന്നാകെ തകർന്നുവീണതെന്ന് ഉടമയായ ഐ വി ചന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള കാർഷിക വിളകളാണ് സ്വന്തം കൺമുന്നിൽ നശിച്ചുപോയത്. പ്രായമെത്തിയ വലിയ പ്ലാവുകളും മാവുകളും വേരോടെ നിലംപൊത്തി.
കൂട്ടത്തിൽ തെങ്ങിൻ തൈകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാണിജ്യ വിളകൾക്കും പരിഹരിക്കാനാവാത്ത നാശമുണ്ടായതായി അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രകൃതിക്ഷോഭം തൻ്റെ കർഷക ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി. ദീർഘകാലത്തെ കഠിനാധ്വാനമാണ് നഴ്സറി ഒറ്റയടിക്ക് തകർന്നതിലൂടെ ഇല്ലാതെയായത്. ഇത് വ്യക്തിപരമായി വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രതിസന്ധിയിലായി മറ്റ് കർഷകരും
ചാത്തമംഗലം മേഖലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കർഷകരിൽ ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹം. കിഴക്കൻ മലയോര ഗ്രാമങ്ങളിലെ നൂറുകണക്കിന് കർഷകർ മുടങ്ങാതെ വിത്തുകൾക്കായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ഐ വി ചന്ദ്രനെയാണ്. അത്യുത്പാദന ശേഷിയുള്ള കാർഷിക വിളകൾ കൃത്യസമയത്ത് അവിടെനിന്നും മറ്റ് കർഷകർക്ക് വിതരണംചെയ്യുന്നു. ഇതിനുപുറമെ സംസ്ഥാന കാർഷിക വകുപ്പിന് ആവശ്യമായ തൈകൾ ധാരാളമായി ഉത്പാദിപ്പിച്ച് നൽകുന്നതും ഇദ്ദേഹമാണ്. അതിനാൽ നഴ്സറിയിലുണ്ടായ നാശം പ്രദേശത്തെ കാർഷിക മേഖലയെ ഒന്നാകെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു.
മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത് തൈകൾക്കായി നിരവധി ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കർഷകർ ഇതോടെ വലിയ പ്രയാസത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. വരും മാസങ്ങളിലെ ഓണക്കൃഷി ലക്ഷ്യമാക്കിയ പല കർഷകരുടെയും കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഇതോടെ പൂർണമായും പാളിപ്പോയി. വിവരമറിഞ്ഞ് കാർഷിക വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പെട്ടെന്നുതന്നെ കൃഷിയിടത്തിൽവന്ന് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അപ്രതീക്ഷിതമായി വൻ നഷ്ടം നേരിട്ട കർഷകന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും സാമ്പത്തിക സഹായവും ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുള്ളതിനാൽ മേഖലയിലെ മറ്റ് കർഷകരും കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ്. പുതിയ തൈകൾ വീണ്ടും ഉത്പാദിപ്പിച്ച് നഴ്സറി പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ വലിയൊരു തുക ഇനിയും മുൻകൂറായി കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. കാർഷിക മേഖലയിലെ ഈ പ്രതിസന്ധി അതിവേഗം മറികടക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന അഭ്യർഥന.
ALSO READ: ഭോജ്ശാല കേസ്: ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗ്