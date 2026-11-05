കോഴിക്കോട് വളയത്ത് 16കാരന് നേരെ പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനം; 76കാരൻ അറസ്റ്റിൽ
കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള പോക്സോ നിയമപ്രകാരമാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്
By PTI
Published : November 5, 2026 at 10:14 AM IST
കോഴിക്കോട്: നാദാപുരത്തിനടുത്ത് വളയത്ത് 16കാരനെ പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ 76കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. വളയം സ്വദേശിയായ മജീദ് ആണ് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് അഞ്ച് പേർക്കെതിരെ കൂടി പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.
പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസ്
കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള പോക്സോ നിയമപ്രകാരമാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ വളയം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അഞ്ചും കുറ്റ്യാടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കേസുമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വളയത്ത് വച്ച് പലതവണയായി കുട്ടി പീഡനത്തിന് ഇരയായെന്നാണ് വിവരം. ആറ് പേർ ചേർന്ന് തന്നെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായി കുട്ടി പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചത്.
സംഭവത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെ
കുട്ടി തുടർച്ചയായി സ്കൂളിൽ പോകാൻ മടികാണിച്ചതോടെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ ചുരുളഴിയുന്നത്. സ്കൂളിൽ പോകാൻ വിമുഖത പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അസ്വാഭാവികത തോന്നിയ രക്ഷിതാക്കൾ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പീഡനവിവരം പുറത്തുപറയുന്നത്. തുടർന്ന് കുടുംബം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടലാണ് പ്രതികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിച്ചത്.
തുടർനടപടികൾ
ബുധനാഴ്ച കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത മജീദിൻ്റെ അറസ്റ്റ് വളയം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനായി പൊലീസ് ഊർജിതമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതികൾ ഒളിവിൽ പോകാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ അന്വേഷണ സംഘം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിജീവിതനായ കുട്ടിയെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി. ഇതിന് പുറമെ, കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ മാനസിക പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വിദഗ്ധ കൗൺസലിങ് നൽകുകയും വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
കോഴിക്കോട് റൂറൽ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ പ്രത്യേക നിർദേശപ്രകാരമാണ് കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. പ്രതികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കുട്ടിക്ക് കൗൺസലിങ് നൽകിയ വിദഗ്ധരിൽ നിന്നും പൊലീസ് വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളെ ചൂഷണത്തിന് ഇരയാക്കുന്നവർക്കെതിരെ യാതൊരുവിധ ദാക്ഷിണ്യവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബോധവത്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും പൊലീസ് പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് നിർഭയമായി പരാതികൾ അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴിയോ അല്ലാതെയോ കുട്ടികളെ വലയിലാക്കുന്ന സംഘങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിനെ അറിയിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന സൂചന.
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