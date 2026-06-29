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പതങ്കയത്ത് വിനോദസഞ്ചാരികളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട ഗൈഡിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഷിബിലിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ശനിയാഴ്‌ച ഉച്ചക്കാണ് ഷിബിലി ഒഴുക്കിൽ പെട്ടുന്നത്. ടൂർ ഗൈഡായാണ് ഷിബിലെ ഇവിടെ എത്തിയത്

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ഇരുവഞ്ഞി പുഴ, കാണതായ ഷിബിൽ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 10:00 AM IST

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കോഴിക്കോട്: ആനക്കാംപൊയിൽ പതങ്കയത്ത് ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴയിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽപ്പെട്ട് കാണാതായ ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. മലപ്പുറം കീഴിശ്ശേരി കുഴിമണ്ണ മുണ്ടംപറമ്പ് വട്ടോളി ഷിബിലിൻ്റെ (25) മൃതദേഹമാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കണ്ടെത്തിയത്. വിനോദസഞ്ചാരികളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണ് യുവാവ് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടത്.

ബെംഗളൂരുവിൽനിന്നും എത്തിയ പതിനൊന്നംഗ സംഘത്തിനൊപ്പമാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡായ ഷിബിലി പതങ്കയത്ത് എത്തിയത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾ പുഴയിൽ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായി മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ രണ്ടുപേർ വെള്ളത്തിൽ അകപ്പെട്ടു. സ്വന്തം ജീവൻ പണയംവച്ച് ഇവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് ഷിബിലി ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടത്. വിനോദസഞ്ചാരികൾ അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും ഗൈഡിനെ കാണാതാകുകയായിരുന്നു.

ദുഷ്കരമായ തിരച്ചിൽ
വിവരമറിഞ്ഞ് നാട്ടുകാരും മുക്കം ഫയർ യൂണിറ്റും തിരുവമ്പാടി, കോടഞ്ചേരി പൊലീസും ചേർന്ന് ശനിയാഴ്ച തന്നെ വലിയ തോതിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. രാത്രിയോടെ നിർത്തിവച്ച തിരച്ചിൽ ഞായറാഴ്ച അതിരാവിലെ പുനരാരംഭിച്ചു. എന്നാൽ വനമേഖലയിൽ കനത്ത മഴ പെയ്യുകയും ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴയിൽ ശക്തമായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തതോടെ ഉച്ചയോടെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയുള്ള തിരച്ചിൽ നിർത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പുഴയുടെ ഇരുകരകളിലൂടെയും നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. തിങ്കളാഴ്ച അതിരാവിലെ ഫയർ യൂണിറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടും ആരംഭിച്ച തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട പതങ്കയത്തിന് താഴെ ഡാമിനോട് ചേർന്നാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റും.

മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കുന്നത് വിനയാകുന്നു
ഓരോ വർഷകാലത്തും പതങ്കയം മേഖലയിൽ നിരവധി പേരാണ് മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ അകപ്പെടുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് പുഴയിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് കർശന വിലക്കുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെയാണ് പലപ്പോഴും വിനോദസഞ്ചാരികൾ പുഴയിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. പുഴയുടെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് നാട്ടുകാർ നേരിട്ടും മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകാറുണ്ട്. ഇത്തരം നിർദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും വലിയ അപകടങ്ങൾ വിളിച്ചുവരുത്തുന്നത്.

പുറത്ത് മഴയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും വനമേഖലകളിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുഴകളിൽ പെട്ടെന്ന് മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് പുഴയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ പാറക്കെട്ടുകൾ ഏറെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കുത്തൊഴുക്കിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടുക പ്രയാസമാണ്. ഷിബിലിയും വെള്ളത്തിൽ അകപ്പെട്ടത് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിലാണ്. വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തുന്നവർ സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ സമാനമായ അപകടങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

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