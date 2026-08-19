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അരളിയാണ് താരം, കിലോയ്ക്ക് 600 രൂപ; കോഴിക്കോട്ട് പൂവിപണി സജീവം, നാടൻ പൂക്കളുമായി കുടുംബശ്രീയും

മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചും നിറങ്ങളിലുള്ള ചെണ്ടുമല്ലി, റോസ്, ജമന്തി, മല്ലിക, അരളി തുടങ്ങിയവയാണ് വിപണിയിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളത്

ONAM 2026 ONAM POOKALAM ONAM FLOWER PRICE HIKE ONAM MARKET
Onam flower market (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2026 at 12:15 PM IST

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കോഴിക്കോട്: ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ നാടും നഗരവും ഒരുങ്ങിയതോടെ കോഴിക്കോട്ട് പൂവിപണി സജീവമായി. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൂക്കൾക്കൊപ്പം കുടുംബശ്രീയുടെയും നാട്ടുകൂട്ടായ്‌മകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വിളയിച്ച നാടൻ പൂക്കളും വിപണിയിൽ എത്തിയതോടെ ഇത്തവണ പൂക്കൾക്ക് ക്ഷാമമില്ല. എന്നാൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും ഗതാഗത ചെലവും കൂടിയതിനാൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന പൂക്കൾക്ക് വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചും നിറങ്ങളിലുള്ള ചെണ്ടുമല്ലി, റോസ്, ജമന്തി, മല്ലിക, അരളി തുടങ്ങിയവയാണ് വിപണിയിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളത്. മഴ ചതിച്ചതോടെയാണ് പൂക്കളുടെ വില കൂടിയതെന്ന് കൊയിലാണ്ടിയിലെ കച്ചവടക്കാരനായ ഖാലിദ് വ്യക്തമാക്കി. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവുമധികം പൂക്കൾ വന്നിരുന്ന ഗുണ്ടൽപേട്ട് പ്രദേശത്ത് മഴ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഇത്തവണ പൂക്കൃഷി സജീവമായിരുന്നില്ല.

പൂവിപണിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

കിലോയ്ക്ക് ശരാശരി 600 രൂപ വരെ വിലയുള്ള അരളിയാണ് ഇത്തവണ പൂവിപണിയിലെ വിലയേറിയ താരം. മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച് ചെണ്ടുമല്ലികൾക്കും മികച്ച വില ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഓറഞ്ചിന് 80 മുതൽ 100 രൂപ വരെയും മഞ്ഞയ്ക്ക് 100 മുതൽ 160 രൂപ വരെയുമാണ് വില. ജമന്തിക്ക് 200 മുതൽ 400 രൂപ വരെയും വാടാമല്ലിക്ക് ശരാശരി 160 രൂപയും പനിനീർ പൂവിന് 200 മുതൽ 400 രൂപ വരെയും വിലയുണ്ട്.

ONAM 2026 ONAM POOKALAM ONAM FLOWER PRICE HIKE ONAM MARKET
കെയിലാണ്ടി പൂമാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

ബെംഗളൂരുവിന് അപ്പുറത്തുള്ള ചിക്ക്ബെല്ലപൂരിൽ നിന്നാണ് ഇത്തവണ ഏറ്റവുമധികം പൂക്കൾ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് മാരിയമ്മൻകോവിലിന് സമീപം കഴിഞ്ഞ 18 വർഷമായി പൂക്കച്ചവടം നടത്തുന്ന മണികണ്‌ഠൻ പറഞ്ഞു. ചിക്ക്ബെല്ലപൂർ ഗ്രാമത്തിൽ കർഷകർ വ്യാപകമായി പൂക്കൃഷി നടത്തുന്നുണ്ട്. ഓണക്കാലം എത്തുന്നതോടെ പൂക്കച്ചവടക്കാർ ഗ്രാമീണരെത്തേടി ഒഴുകിയെത്തുകയാണ് പതിവ്. ഇവിടെനിന്നുള്ള പൂക്കളാണ് ബെംഗളൂരു കെആർ മാർക്കറ്റിലും എത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ONAM 2026 ONAM POOKALAM ONAM FLOWER PRICE HIKE ONAM MARKET
കുടുംബശ്രീയും നാട്ടു കൂട്ടായ്‌മകളും ചേർന്ന് ഒരുക്കിയ പൂകൃഷിയിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

നാടൻ പൂക്കളുമായി കുടുംബശ്രീ

കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള പൂക്കൾക്കൊപ്പം നാടൻ പൂക്കളും ഇത്തവണ വിപണിയിൽ സജീവമാണ്. കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓണക്കനി നിറപ്പൊലിമ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പച്ചക്കറികളുടെയും പൂക്കളുടെയും വിളവെടുപ്പിന് തുടക്കമായി. ജില്ലയിൽ ഈ പദ്ധതി മികച്ച രീതിയിൽ സ്വീകാര്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. വിഷരഹിത പച്ചക്കറികളും പൂക്കളും ഓരോ വീടുകളിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഓണക്കനി നിറപ്പൊലിമയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

ONAM 2026 ONAM POOKALAM ONAM FLOWER PRICE HIKE ONAM MARKET
കെയിലാണ്ടി പൂമാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ സിഡിഎസുകളിലും സംഘകൃഷി ഗ്രൂപ്പുകളാണ് (ജെഎൽജി) ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകി ഉത്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ജില്ലയിൽ 408 ജെഎൽജികളിലെ 1635 അംഗങ്ങളുടെ കീഴിൽ 109.35 ഏക്കറിൽ പൂക്കൃഷിയും 932 ജെഎൽജികളിലെ 3730 അംഗങ്ങളുടെ കീഴിൽ 347.8 ഏക്കറിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിയും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇടനിലക്കാരെ ആശ്രയിക്കാതെ കച്ചവടക്കാരിലേക്ക് ഈ കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾ നേരിട്ട് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമെന്ന് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ആരതി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

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ONAM 2026 ONAM POOKALAM ONAM FLOWER PRICE HIKE ONAM MARKET
എംഎൽഎ പ്രവീൺകുമാർ കൃഷിക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

വരും ദിവസങ്ങളിൽ പൂവിപണി കുറേക്കൂടി സജീവമാകുമെന്നാണ് കച്ചവടക്കാരുടെ പ്രതീക്ഷ. വാരാന്ത്യത്തിൽ സ്‌കൂളുകളിൽ ഓണാഘോഷം നടക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ കച്ചവടം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സമയക്കുറവും കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷാ ചൂടും കാരണമെല്ലാം പഴയതുപോലെ ആളുകൾ പൂ പറിച്ച് പൂക്കളമൊരുക്കുന്നത് കുറഞ്ഞതും പൂവിപണിയെ കൂടുതൽ സജീവമാക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സ്‌കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും തൊഴിലിടങ്ങളിലുമെല്ലാം വലിയ തോതിൽ പൂക്കൾ വാങ്ങുന്നതും പൂക്കച്ചവടത്തിൻ്റെ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.

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ONAM FLOWER PRICE HIKE
ONAM MARKET
ONAM FLOWER MARKET

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