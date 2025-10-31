അതിജീവിതകളെ കാത്ത് 12 ജീവനക്കാർ: പ്രശ്നങ്ങളുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ 'സഖി'യെ സമീപിക്കാം
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ രണ്ടാമതൊരു 'സഖി വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെൻ്റർ' പേരാമ്പ്രയിൽ വരുന്നു. 24 മണിക്കൂറും സൗജന്യമായി വൈദ്യസഹായം, നിയമസഹായം, കൗൺസലിങ്, താത്കാലിക അഭയം എന്നിവ ഇവിടെ ലഭിക്കും. 12 ജീവനക്കാർ സെൻ്ററിൽ സേവനത്തിനുണ്ടാകും.
Published : October 31, 2025 at 2:17 PM IST
കെ. ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ പീഡനത്തിനും അതിക്രമത്തിനും ഇരയാകുന്ന വനിതകൾക്കായി പുതിയൊരു അഭയകേന്ദ്രം കൂടി ഒരുങ്ങുകയാണ്. സഖി വൺസ്റ്റോപ്പ് സെൻ്ററിനായി പേരാമ്പ്രയിൽ സ്ഥലം കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി. റവന്യൂ ഭൂമി കണ്ടെത്തി അത് കെട്ടിട നിർമാണത്തിനായി കൈമാറുകയാണ് ചെയ്യുക.
സഖി വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെൻ്റർ: കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
2014 മുതൽ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന കേന്ദ്ര ആവിഷ്കൃത പദ്ധതിയാണ് സഖി വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെൻ്റർ. വെള്ളിമാടുകുന്നിലെ സർക്കാർ വയോജന മന്ദിരത്തോട് ചേർന്നാണ് നിലവിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സഖി വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെൻ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ജില്ലയിൽ രണ്ടാമതൊരു സെൻ്ററിന് കൂടി അനുമതി ലഭിച്ചതെന്ന് വനിത സംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഓഫിസർ ഡോ ലിൻസി എകെ അറിയിച്ചു.
ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ
സഖി സെൻ്ററിൽ 24 മണിക്കൂറും സൗജന്യ സഹായം ലഭ്യമാണ്. അടിയന്തരഘട്ടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമുള്ള വൈദ്യസഹായം, നിയമസഹായം, താത്കാലിക അഭയം, കൗൺസലിങ്, പൊലീസ് സേവനം എന്നിവയാണ് സഖിയിലൂടെ ലഭിക്കുക. അതിജീവിതയ്ക്ക് അഞ്ചു ദിവസം വരെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ താമസിക്കാം. അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇത് 10 ദിവസം വരെ നീട്ടും. 10 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്കും ഇവർക്കൊപ്പം താമസിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്.
നടത്തിപ്പ് ചുമതലയും ജീവനക്കാരും
കേന്ദ്ര വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പാണ് സഖി സെൻ്ററുകൾ നിർദേശിക്കുന്നതും അനുമതി നൽകുന്നതും. സംസ്ഥാന വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പിനാണ് നടത്തിപ്പ് ചുമതല. ജില്ലാ കലക്ടർ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. ഒരു സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, രണ്ട് ഫാമിലി കൗൺസിലർമാർ, രണ്ട് കേസ് വർക്കർമാർ, ഒരു ലീഗൽ കൗൺസലർ, ഒരു ഐടി സ്റ്റാഫ്, മൂന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ, മൂന്ന് വിവിധ ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ട ജീവനക്കാർ എന്നിങ്ങനെ 12 പേരുടെ സേവനം സഖി സെൻ്ററിൽ 24 മണിക്കൂറും ലഭ്യമാകും.
പേരാമ്പ്രയിലെ സെൻ്റർ: നിർമാണവും സഹായവും
ഭൂമി കണ്ടെത്തി നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടിടം നിർമിക്കുന്നതിനും അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ മുഴുവൻ തുകയും കേന്ദ്രം നൽകും. കെട്ടിട നിർമാണത്തിനായി മാത്രം 60 ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജില്ലാ കലക്ടറുടെ കീഴിൽ സംസ്ഥാന വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പാണ് മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കുക. 2014-15 വർഷങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ, വയനാട് ജില്ലകളിൽ സഖി വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെൻ്റർ തുടങ്ങിയത്. പിന്നാലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും സെൻ്ററുകൾ ആരംഭിച്ചു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലേക്ക് ഇത് ആദ്യമായാണ് രണ്ടാമതൊരു സെൻ്റർ കൂടി അനുവദിക്കുന്നത്.
വെള്ളിമാടുകുന്നിലെ സെൻ്റർ: ഇതുവരെയുള്ള സേവനം
2019 ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച വെള്ളിമാടുകുന്നിലെ കേന്ദ്രം വഴി 2155 സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഇതുവരെ സഹായങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇതിൽ 856 പേർക്ക് കൗൺസലിങ്, 717 പേർക്ക് താത്കാലിക താമസ സൗകര്യം, 385 പേർക്ക് പൊലീസ് സഹായം, 335 പേർക്ക് നിയമസഹായം, 92 പേർക്ക് വൈദ്യസഹായം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കി. ഗാർഹിക പീഡന പരാതികളിലാണ് ഏറ്റവുമധികം പേർ അഭയം തേടിയത്; 1176 പരാതികൾ ലഭിച്ചു.
മറ്റ് പരാതികളുടെ കണക്ക്
ബലാത്സംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 63 പരാതികളും ലൈംഗികാതിക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 39 പരാതികളും ലഭിച്ചു. ബാലവേലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 63 പരാതികളും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, കാണാതായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 97 പരാതികളും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 74 പരാതികളും സെൻ്ററിൽ ലഭിച്ചു. സൈബർ കുറ്റകൃത്യം, മാനസിക സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ, മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയിലും 'സഖി'യെ ആളുകൾ അഭയം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദേശം
വർഷങ്ങളോളം മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് സഖിയെ കൂടുതലായും ബന്ധപ്പെടുന്നതെന്ന് വനിത സംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഓഫിസർ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം സെൻ്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പേർ ഇപ്പോൾ സഹായത്തിനായി എത്തുന്നുണ്ട്. പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം സെൻ്ററുകളുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. 'സഖി'യുടെ ഇടപെടലിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വനിത ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പിൻ്റെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ലഭിക്കുമെന്ന് വകുപ്പ് ഓഫിസർ വ്യക്തമാക്കി.
ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിധം
ശാരീരിക, മാനസിക, ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സഖി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നേരിട്ടെത്താം. വനിത ഹെൽപ് ലൈൻ (മിത്ര) 181 എന്ന നമ്പറിലും, 0495 2732253, 9188222253 എന്നീ നമ്പറുകളിലും വിളിക്കാവുന്നതാണ്.
