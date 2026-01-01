വെട്ടിപ്പിടിക്കുകയല്ല, 'വെട്ടിമുറിച്ച്' കൊടുക്കുകയാണ് അന്ത്രു; കല്ല്യാണത്തിന് ഒരുതരി പൊന്നുവേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മകളുടെ അച്ഛൻ

വെട്ടിപ്പിടിക്കുകയല്ല, 'വെട്ടിമുറിച്ച്' കൊടുക്കുകയാണ് അന്ത്രു; കല്ല്യാണത്തിന് ഒരുതരി പൊന്നുവേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മകളുടെ അച്ഛൻ
മേപ്പയ്യൂർ കൊഴുക്കല്ലൂരിലെ കോരമ്മൻകണ്ടി അന്ത്രുവിനെയും മകള് ഷെഹ്ന ഷെറിനെയും ഓർമയില്ലേ? വിവാഹത്തിന് പൊന്നുവേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഷെഹ്ന ഷെറിൻ, പകരം നിർധനർക്ക് വീടൊരുക്കാൻ ഭൂമി നല്കിയ പിതാവ് അന്ത്രു. വീണ്ടും അന്ത്രു എത്തിയിരിക്കുന്നു നന്മ വറ്റാത്ത മനസുമായി.
Published : January 1, 2026 at 10:03 AM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട് : പുതുവത്സര സമ്മാനമായി നിർധന കുടുംബത്തിന് വീടൊരുക്കാൻ ഭൂമി കൈമാറി മേപ്പയ്യൂർ കൊഴുക്കല്ലൂരിലെ കോരമ്മൻകണ്ടി അന്ത്രു. മകളുടെ വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2022 ജനുവരിയിൽ നാലു കുടുംബങ്ങൾക്ക് 21 സെൻ്റ് സ്ഥലം കൈമാറിയതിലൂടെ വലിയ മാതൃകയായ വ്യക്തിയായിരുന്നു അന്ത്രു. കൊഴുക്കല്ലൂർ കൊക്കർണി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്.
ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് മാതൃകയായ അദ്ദേഹം അതിൽ തുടർച്ചയും കണ്ടെത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ്. സമാനതകളില്ലാത്ത ജീവ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാതൃക തുടർന്ന ചടങ്ങിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ മുനീർ എരവത്ത്, മേലടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ എം ദാമോദരൻ, മേപ്പയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ.ടി വിനോദൻ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രമുഖ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകൻ കെ. ഇമ്പിച്യാലി ആധാരം ഏറ്റുവാങ്ങി.
'നാളെ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളതിൽ നിന്നും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായം ചെയ്യുക' എന്നതാണ് തൻ്റെ ചിന്തയെന്ന് അന്ത്രു പറഞ്ഞു. നരക്കോടുള്ള, മൂന്ന് മക്കളുള്ള വളരെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിനാണ് നാല് സെന്റ് സ്ഥലം കൈമാറിയത്. മകളുടെ കല്യാണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നൽകിയ 21 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് രണ്ടു വീടുകളുടെ പണി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. റോഡ് സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വീട് നിർമാണം തുടങ്ങാൻ വൈകിയത്. എന്തായാലും ഈ വർഷത്തോടെ അവിടെ നിർമാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അന്ത്രു പറഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രീയക്കാർ സമര പോരാട്ടങ്ങളും കൺവെൻഷനുകളും നടത്തുന്നതിനപ്പുറത്ത് അവർ മനസിലാക്കി ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തിയാണിതെന്ന് മുഖ്യ സന്നിധ്യമായ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം മുനീർ എരവത്ത് പറഞ്ഞു. 'കയറി കിടക്കാൻ വീടില്ലാത്ത, മരുന്നു വാങ്ങാൻ ഗതിയില്ലാത്ത വ്യത്യസ്തമായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം ആളുകളെ സഹായിക്കുക എന്നത് എല്ലാവർക്കും കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. സമ്പത്ത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, അത് ഇതുപോലുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കാനുള്ള മനസാണ് വലുത്. ഓരോ തരം പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ആളുകൾ അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു. അന്ത്രൂക്ക സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് മഹത്തരമായ ഇത്തരം പ്രവർത്തിയിലൂടെയാണ്. ഇത് മറ്റുള്ളവർ മാതൃകയാക്കണമെ'ന്നും മുനീർ പറഞ്ഞു.
കോരമ്മൻകണ്ടി അന്ത്രുവിൻ്റെ വിശാലമായ ഈ മനസിനെ മാതൃകയാക്കാൻ നാട് ഒന്നിച്ച് ഇറങ്ങണമെന്ന് മേലടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ എം ദാമോദരൻ പറഞ്ഞു. 'സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഊന്നിയ സംഘടനാ പ്രവർത്തനമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ രീതി. അതിന് ഉത്തേജകം നൽകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അന്ത്രു കാഴ്ചവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മാതൃക മനസിലാക്കി പുതിയ ആളുകൾ കൂടി ഈ രംഗത്തേക്ക് വരണമെ'ന്നും ദാമോദരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ജനപ്രതിനിധി ആയതിനു ശേഷം ആദ്യത്തെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തിക്ക് സാന്നിധ്യം വഹിച്ചതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് മേപ്പയൂർ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ടി വിനോദൻ. 'വരുന്ന അഞ്ചു വർഷക്കാലം അന്ത്രുക്ക തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന ആത്മധൈര്യമുണ്ട്. ഇത്തരം കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മുതൽക്കൂട്ട്. ഒരു നാടിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം താനും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെ'ന്ന് മെമ്പർ പറഞ്ഞു.
അന്ത്രുക്ക നടത്തുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുകയും അതിനൊത്ത ആളുകളെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് കെ സിറാജ് മാഷ്. ഉചിതമായ കൈകൾക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാം കൈമാറിയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തികളുടെ പങ്ക് മാത്രമാണെന്നും സിറാജ് പറഞ്ഞു.
രണ്ടാമത്തെ ആധാരവും അന്ത്രുവിൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനായ കെ ഇമ്പിച്യാലി. കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവച്ച ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് അന്ത്രു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു. ചടങ്ങിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി മേപ്പയൂർ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് വി പി അഷ്റഫ്, പി എം കുഞ്ഞമ്മദ് എന്നിവരും ആശംസ അറിയിച്ചു.
അച്ഛന്റെ മകള്...
വിവാഹത്തിൻ്റെ ട്രേഡ് മാർക്കായി സ്വർണം മാറിയ കാലത്ത്, അത് കുറഞ്ഞ് പോയതിൻ്റെ പേരിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ, ആത്മഹത്യകൾ ഇതെല്ലാം വലിയ ചർച്ചയാകുന്ന കാലത്ത് ആഡംബര കല്യാണങ്ങൾക്കിടയിൽ വിവാഹം വ്യത്യസ്തമാക്കിയാണ് ഷെഹ്ന ഷെറിൻ വാർത്തകളിൽ പോലും ഇടം പിടിച്ചത്. മേപ്പയ്യൂർ കൊഴുക്കല്ലൂർ കോരമ്മൻകണ്ടി അന്തുവിന്റെ മകളാണ് ഷെഹ്ന ഷെറിൻ. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനായ അന്തുവിനെ മകളുടെ ഈ നിർദേശം കുറച്ചൊന്നുമല്ല സന്തോഷിപ്പിച്ചത്. വിവാഹം കഴിക്കുന്ന കോട്ടപ്പള്ളിയിലെ ചങ്ങരംകണ്ടി മുഹമ്മദ് ഷാഫിയേയും കുടുംബത്തേയും ഈ വിവരം അറിയിച്ചു. അവരും തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിച്ചതോടെ ഷെഹ്ന ഷെറിന്റെയും മുഹമ്മദ് ഷാഫിയുടേയും വിവാഹ ദിനത്തിൽ അന്ത്രുവിന്റെ 21 സെന്റ് സ്ഥലം ഭൂമിയില്ലാത്ത നാലു പേർക്ക് പതിച്ച് നൽകി.
മേപ്പയ്യൂർ പാലിയേറ്റീവ് സെന്റർ പ്രവർത്തകരായ അന്ത്രുവും മകൾ ഷെഹ്നയും പാലിയേറ്റീവ് സെന്റർ നിർമിക്കുന്ന ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രത്തിനും ധനസഹായം നൽകി. അരിക്കുളം പ്രതീക്ഷ പാലിയേറ്റീവ്, സുരക്ഷാ പാലിയേറ്റീവ് എന്നിവക്കും ധനസഹായം കൈമാറി. ഒരാൾക്ക് വീട് നിർമാണത്തിനും മറ്റൊരാൾക്ക് ചികിത്സക്കും സഹായം നൽകാനും ഒരു നിർധന കുടുംബത്തിന്റെ വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണിക്കുള്ള ധനസഹായവും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിനുള്ള സഹായവും അന്ത്രു മകളുടെ വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചെയ്തു. കുവൈത്തിൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി ബിസിനസ് നടത്തുന്ന അന്ത്രുവിൻ്റെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഭാര്യ റംലയുടെയും മക്കളായ ഷെഹ്ന ഷെറിന്റെയും ഹിബ ഫാത്തിമയുടെയും എല്ലാ പിന്തുണയുമുണ്ട്.
