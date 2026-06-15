റോഡിലെ കളി ജീവനെടുക്കും! കോഴിക്കോട് മാങ്കാവിൽ സ്വകാര്യ ബസിൻ്റെ ക്രൂരത, നടപടിയെടുക്കാൻ എംവിഡി
ബസ് പിക്കപ്പ് വാനിനെ ഇടിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ട പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് യാത്രക്കാരും നാട്ടുകാരും ബഹളം വെച്ചു. എന്നാൽ ഇതൊന്നു ശ്രദ്ധിക്കാതെ ബസ് ഡ്രൈവർ വീണ്ടുംബസ് പിറകോട്ട് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് ഓടിച്ച് വാനിനെ മനപൂർവ്വം ഇടിപ്പിച്ചു.
Published : June 15, 2026 at 9:51 AM IST
കോഴിക്കോട് : റോഡിൽ വണ്ടിയോടിക്കുന്നത് യാത്രക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി സ്ഥലത്തെത്തിക്കാനാണ്. എന്നാൽ ചില ഡ്രൈവർമാർക്ക് റോഡിൽ കാട്ടുന്ന ഗുണ്ടായിസമാണ് വലുത്. കോഴിക്കോട് മാങ്കാവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഉള്പ്പെടെ ചര്ച്ചാ വിഷയം. നിയമം തെറ്റിച്ച് വരികയും, അത് ചോദ്യം ചെയ്ത പിക്കപ്പ് വാനിനെ ബസ് കൊണ്ട് മനപ്പൂർവ്വം ഇടിച്ച് തകർക്കാൻ നോക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സ്വകാര്യ ബസ് ഡ്രൈവറുടെ ക്രൂരതയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
സംഭവമിങ്ങനെ...
മഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരികയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് ദിശ തെറ്റി ഓടിയശേഷം എതിർ ദിശയിൽ വരികയായിരുന്ന പിക്കപ്പ് വാനിന് മുന്നിൽ പെട്ടു. ഇതോടെ വാനിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ബസ് മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ബസ് മാറ്റാതെ ഡ്രൈവർ അപകടകരമായ വിധത്തിൽ മനപ്പൂർവ്വം പിക്കപ്പ് വാനിനെ ഇടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അപകട സമയത്ത് ബസിൽ യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ പിക്കപ്പ് വാനിൽ ഡ്രൈവർക്ക് പുറമെ സഹായിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബസ് പിക്കപ്പ് വാനിനെ ഇടിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ട പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് യാത്രക്കാരും നാട്ടുകാരും ബഹളം വെച്ചു.
എന്നാൽ ഇതൊന്നു ശ്രദ്ധിക്കാതെ ബസ് ഡ്രൈവർ വീണ്ടുംബസ് പിറകോട്ട് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് ഓടിച്ച് വാനിനെ മനപൂർവ്വം ഇടിപ്പിച്ചു. സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ചിലർ വീഡിയോ എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചതോടെയാണ് ബസ് ഡ്രൈവറുടെ ചെയ്തി പുറംലോകം അറിയുന്നത്.
വലിയ വണ്ടികൾ ഓടിക്കുന്നവർക്ക് റോഡിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം വേണമെന്നും എന്നാൽ നിയമവും മനുഷ്യജീവനും വില കൽപ്പിക്കാത്ത ഇത്തരം ആളുകൾ കാരണം വഴിയിൽ പോകുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ ജീവനാണ് അപകടത്തിലാകുന്നതെന്നും പ്രദേശവാസികള് പറയുന്നു.
അതേസമയം, സംഭവം വൈറലായതോടെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപ്പെട്ടു. പിക്കപ്പ് വാനിൻ്റെ ഡ്രൈവർ സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം ഡെപ്യൂട്ടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർക്ക് പരാതി നൽകി. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബസുടമയെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ബന്ധപ്പെട്ടു. കൂടാതെ ഇയാളുടെ വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലഭിക്കുന്ന മുറക്ക് ഡ്രൈവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ബസ് ഡ്രൈവർ മനപ്പൂർവം ഇടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ടെമ്പോ വാനിൻ്റെ മുൻവശത്ത് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു.
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