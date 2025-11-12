വിമതൻ്റെ കൈകളിൽ മുക്കം ഭരണം: 15-15 സമനിലയിൽ തുടങ്ങിയ നഗരസഭയിൽ ഇത്തവണ ആര്?
2020-ൽ മുക്കം നഗരസഭയിൽ ഇരുമുന്നണികൾക്കും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം സീറ്റ് ലഭിച്ചതോടെ മുസ്ലിം ലീഗ് വിമതനായ മജീദ് ബാബു നിർണായക ഘടകമായി. വിമതൻ എൽഡിഎഫിന് പിന്തുണ നൽകിയതോടെ അവർക്ക് ഭരണം ലഭിച്ചു.
കോഴിക്കോട്: 2020ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചില സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഭൂരിപക്ഷ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മുക്കം നഗരസഭയിലായിരുന്നു ഇരുമുന്നണികളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വന്നത്. ആകെയുള്ള 33 സീറ്റിൽ 15 എൽഡിഎഫും മറ്റൊരു 15 യുഡിഎഫും ജയിച്ചു.
രണ്ട് സീറ്റ് ബിജെപിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു സീറ്റിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് വിമതൻ വിജയിച്ചു. ആർക്കും പിന്തുണ നൽകില്ലെന്ന് ബിജെപി നിശ്ചയിച്ചതോടെ വിമതൻ സ്റ്റാറായി, ഒടുവിൽ ഇടത്തോട്ട് ചാഞ്ഞു. ഇതോടെ ഭരണം എൽഡിഎഫിന് ലഭിച്ചു, പിടി ബാബു ചെയർമാനായി. ഇരട്ടക്കുളങ്ങര വാർഡിൽ നിന്നു 16 വോട്ടിന് ലീഗ് സ്ഥാനാർഥി ഷരീഫ് വെണ്ണക്കോടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് മജീദ് ബാബു വിജയിച്ചത്.
സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ ലീഗ് നേതൃത്വം കാണിച്ച കടുംപിടുത്തമാണ് സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാനും അതിലൂടെ യുഡിഎഫിന് ഭരണം പോകാനും കാരണമായതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. മജീദ് ബാബു മത്സരിക്കണം എന്നതായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്കും താത്പര്യം, എന്നാൽ അതു മറികടന്ന് ഷെരീഫിനെ മുസ്ലിം ലീഗ് രംഗത്തിറക്കി. പൊതുവേ ശാന്തനും എന്നാൽ തന്ത്രശാലിയുമായ മജീദ് ജനങ്ങളെ കൈയിലെടുത്തു, ഒടുവിൽ വിജയം കൈവരിച്ചു. എന്നാൽ അവസാന നാളിൽ ഒരു അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെയും പി ടി ബാബുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുളള ഭരണസമിതിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു.
ബിവ്റജസ് കോർപറേഷൻ ഔട്ട്ലെറ്റിന് നഗരസഭ അനുമതി നൽകിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിപിഎമ്മുമായി വിമതൻ മജീദ് ബാബു ഇടഞ്ഞു. ഇതിനിടെ ഒരു എൽഡിഎഫ് വനിത അംഗം അവധി പറയാതെ വിദേശത്തേക്ക് പോയതും ഭരണസമിതിക്ക് തലവേദനയായി. പിരിമുറുക്കത്തിനിടെ ലീഗ് വിമതൻ യുഡിഎഫിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു, തുടർന്ന് യുഡിഎഫ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി. എന്നാൽ കൗൺസിലിൽ ക്വാറം തികയാത്തതിനാൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടു, സിപിഎം അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ബിജെപി അംഗങ്ങളും വിട്ടുനിന്നതാണ് കാരണം.
വലിയ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചാണ് അഞ്ചു വർഷം ഭരണസമിതിയെ നയിച്ചതെന്ന് നഗരസഭാധ്യക്ഷൻ പി ടി ബാബു തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു. സ്വന്തമായി ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും അഞ്ചു വർഷം സിപിഎം ഭരണം തികച്ചു, ലീഗ് വിമതൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ ആയിരുന്നു അത്. ഇനി ചോദ്യം ഇക്കുറിയും മജീദ് ബാബു മത്സരിക്കുമോ എന്നതാണ്. വർധിച്ച വീരത്തോടെ മത്സരിക്കുമെന്ന് മജീദ് ബാബു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
വീണ്ടും ജനറൽ വാർഡായ ഇരട്ടക്കുളങ്ങരയിൽ തന്നെ ഇറങ്ങാനാണ് മജീദ് ബാബുവിൻ്റെ തീരുമാനം. "മനസ്സുകൊണ്ട് താൻ ഇപ്പോഴും മുസ്ലിം ലീഗുകാരൻ തന്നെയാണ്, എന്നാൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ രംഗത്തിറങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പോഴും മുന്നണികൾ തന്നെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം അറിയിച്ചിട്ടില്ല," മജീദ് ബാബു പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം രണ്ടര കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വാർഡിൽ നടപ്പിലാക്കിയത്.
"അത് തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ ജനങ്ങൾക്കുമുന്നിലുണ്ട്, അവർ തനിക്കൊപ്പമാണ്. വിജയിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിലും ഒരു സംശയവും വേണ്ട. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പല നീക്കുപോക്കുകളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല," മജീദ് ബാബു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ മൂന്ന് അംഗങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ യുഡിഎഫ് അംഗബലം.
ഇത്തവണ പക്ഷേ നാല് സീറ്റുകളാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയുമായി ഒരു തരത്തിലുളള കൂട്ടുകെട്ടുമില്ല എന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പറയുന്ന സമയത്തുതന്നെ മുക്കത്ത് പക്ഷേ ഇവർ യുഡിഎഫിന് ഒപ്പം തന്നെയാണ്. രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിലും ഈയിടെ മുക്കം നഗരസഭയുടെ മലയോരങ്ങളിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലും വന്യജീവി വിഷയങ്ങളിലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വേണ്ടപോലെ ഇടപെട്ടില്ല എന്ന പരാതി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ്.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ കർഷക സംഘടനയുടെ സ്ഥാനാർഥികളെയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിമതനായി മത്സരിച്ച മജീദ് ബാബുവിനെയും അവർ നോട്ടമിട്ടു കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ തവണത്തെപ്പോലെ ഒരു തൂക്ക് നഗരസഭ ആയിരിക്കില്ല ഈ തവണ എന്നതാണ് പൊതുജനാഭിപ്രായം. സ്ഥാനാർഥി നിർണയം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരും.
