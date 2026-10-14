കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് പിന്നാലെ വീട്ടമ്മ മരിച്ചു; ചികിത്സാപ്പിഴവെന്ന് കുടുംബം
പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷവും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡോക്ടറുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതിനും ശേഷമായിരിക്കും തുടർനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയെന്ന് പൊലീസ്
Published : October 14, 2026 at 11:59 AM IST
കോഴിക്കോട്: ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ഗർഭാശയം നീക്കം ചെയ്യുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായ വീട്ടമ്മ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. വടകര മന്ദരത്തൂർ സ്വദേശിനി തങ്കമണി (49) മരിച്ച സംഭവത്തിലാണ് മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തത്.
പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷവും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡോക്ടറുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതിനും ശേഷമായിരിക്കും തുടർനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള ചികിത്സാ രേഖകൾ പൊലീസ് സംഘം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ചികിത്സാപ്പിഴവെന്ന് കുടുംബം
ഗർഭാശയത്തിലെ മുഴ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒക്ടോബർ അഞ്ചിനാണ് തങ്കമണിയെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി മെഡിക്കൽ കോളജിലെ മാതൃശിശു സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. എട്ടിന് താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ഗർഭാശയം നീക്കം ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഒമ്പതിന് ഐ.സി.യുവിൽ നിന്ന് വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും അന്ന് രാത്രിയോടെ കടുത്ത പനിയും വയറിളക്കവും രക്തം ഛർദിക്കുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ടായി. എന്നാൽ ആശുപത്രി അധികൃതർ കൃത്യമായ പരിചരണം നൽകിയില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് പത്തിന് വീണ്ടും ഐ.സി.യുവിലേക്ക് മാറ്റി.
തുടർന്ന് നടത്തിയ സ്കാനിങ്ങിൽ വൻകുടലും മലാശയവും ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് മുറിവേറ്റതായി കണ്ടെത്തി. ആദ്യ ശസ്ത്രക്രിയയിലുണ്ടായ പിഴവ് മൂലമാണ് ഈ മുറിവും അണുബാധയുമുണ്ടായതെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോപണം. ഈ മുറിവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പതിനൊന്നിന് വീണ്ടും അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി വെൻ്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും പന്ത്രണ്ടിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിയോടെ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. തങ്കമണിക്ക് മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ഭർതൃസഹോദരൻ ജയചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ഭർത്താവും രണ്ട് മക്കളുമടങ്ങുന്നതാണ് തങ്കമണിയുടെ കുടുംബം.
മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കും
മെഡിക്കൽ കോളജ് എ.സി.പി പ്രമോദിനാണ് കേസിൻ്റെ അന്വേഷണ ചുമതല. തങ്കമണിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണ സംഘം തയ്യാറാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഡി.എം.ഒയ്ക്ക് കൈമാറും. തുടർന്ന് വിദഗ്ധരെ ഉൾപ്പെടുത്തി മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച് ചികിത്സാപ്പിഴവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയാൽ മാത്രമേ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നതിൽ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് തീരുമാനമെടുക്കുകയുള്ളൂ. ശസ്ത്രക്രിയ സമയത്തും പിന്നീട് വാർഡിലും ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന നഴ്സുമാരുടെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരുടെയും മൊഴിയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തും.
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സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കുടുംബത്തിൻ്റെ പരാതി ഗൗരവതരമാണെന്നും കൃത്യമായ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമെന്നും മെഡിക്കൽ കോളജ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയിൽ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം മേധാവിയിൽ നിന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് നിർദേശം. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ആവശ്യം.
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