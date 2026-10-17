കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജിലെ ചികിത്സാ പിഴവ്; ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് പിന്നാലെ മരിച്ച വീട്ടമ്മയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ മൊഴിയെടുത്തു
ആരോഗ്യവകുപ്പ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റും ഒരു സർജനും അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
Published : October 17, 2026 at 8:55 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 9:01 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഗര്ഭാശയം നീക്കല് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് പിന്നാലെ മരിച്ച തങ്കമണിയുടെ ബന്ധുകളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
മൊഴിയെടുത്തത്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്, സർജ്ജൻ, തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നിവരടങ്ങിയ മൂന്നംഗ മെഡിക്കൽ ബോർഡാണ് ബന്ധുക്കളുടെ വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഇന്ന് രാവിലെ ആരംഭിച്ച മൊഴിയെടുക്കൽ മൂന്ന് മണി വരെ നീണ്ടു. മരണത്തിന് കാരണമായ ബന്ധുക്കളുടെ സംശയങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. തങ്കമണിയോടെ ആദ്യ ഓപ്പറേഷനിൽ
വൻകുടലിൽ മുറിവ് പറ്റിയതായി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ഡോക്ടർ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുക്കൾ മെഡിക്കൽ ബോർഡിന് മുമ്പാകെ അറിയിച്ചു. ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിയമിച്ച മെഡിക്കൽ ബോർഡിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും മെഡിക്കൽ ബോർഡിന് മുമ്പാകെ മൊഴി നൽകിയ ശേഷം ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.
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ഡിഎംഒയുടെ നേതൃത്തിലുള്ള മൂന്നംഗ സംഘമാണ് മൊഴി രേഖപ്പടുത്തിയത്. നേരത്തെ നൽകിയ പരാതിയിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് രേഖാമൂലം എഴുതി തരാമെന്ന് അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അന്വേഷണത്തിൽ ഞങ്ങൾ തൃപ്തരാണെന്നും ബന്ധുവായ ബൈജു പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാം തീയതിയാണ് തങ്കമണിയെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എട്ടാം തീയതി ഗർഭാശയം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയയാക്കി. ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഐസിയുവിൽ നിന്നും വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി. അന്ന് രാത്രിയോടെ കഠിനമായ വയറിളക്കവും ഛർദിയും രക്തസ്രാവവും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ ഡോക്ടറെ അറിയിച്ചു.
തുടർ പരിശോധനയിലാണ് വൻകുടലിൽ മുറിവേറ്റതായും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ കൂടി നടത്തണമെന്നും ഡോക്ടർമാർ ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചത്. അങ്ങനെ രണ്ടാമതൊരു ശസ്ത്രക്രിയക്ക് കൂടി തങ്കമണിയെ വിധേയയാക്കി. അന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ തന്നെ തങ്കമണി മരിച്ചു.
ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം ഡോക്ടറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുണ്ടായ പിഴവാണ് മരണകാരണമെന്ന് ആരോപിച്ച് അന്ന് തന്നെ ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിലും പരാതി നൽകിയിരുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടയിൽ ബന്ധുക്കൾ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയാൽ മാത്രമേ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നതിൽ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് തീരുമാനമെടുക്കുകയുള്ളൂ. ശസ്ത്രക്രിയ സമയത്തും പിന്നീട് വാർഡിലും ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന നഴ്സുമാരുടെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരുടെയും മൊഴിയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തും.
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