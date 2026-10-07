കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് കംപ്രസറിലെ കോപ്പർ വയർ വീണ്ടും മോഷണം പോയി; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്
ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ വിഭാഗത്തിലെ കോൾഡ് റൂമിൻ്റെ കംപ്രസറിലെ കോപ്പർ വയറാണ് മോഷണം പോയത്.
Published : October 7, 2026 at 6:11 PM IST
കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ വിഭാഗത്തിലെ കോൾഡ് റൂമിൻ്റെ കംപ്രസറിലെ കോപ്പർ വയർ മോഷണം പോയി. ഇന്ന് രാവിലെ ജീവനക്കാർ കംപ്രസർ റൂമിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കോപ്പർ വയർ മോഷണം പോയ വിവരം അറിയുന്നത്. തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കംപ്രസറുകളാണ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിൻ്റെ കംപ്രസർ റൂമിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഒന്നിലെ കോപ്പർ വയറാണ് ഇപ്പോൾ മോഷണം പോയത്. നിലവിൽ ഒരു കംപ്രസർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാണ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
തുടരുന്ന അനാസ്ഥ
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ഇതിന് മുമ്പും കംപ്രസറിൻ്റെ കോപ്പർ വയറുകൾ മോഷണം പോയിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതിന് സമാനമായ വിധത്തിൽ ബ്ലഡ് ബാങ്കിലെ കോൾഡ് റൂമിലെ കംപ്രസറിൻ്റെ കോപ്പർ വയറുകൾ മോഷണം പോയിരുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽഅന്ന് മാവൂർ സ്വദേശിയായ പ്രതി പിടിയിലായിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ബ്ലഡ് ബാങ്കിലെ കോൾഡ് റൂമിലെ കംപ്രസറിൻ്റെ കോപ്പർ വയറുകൾ മോഷണം പോയത്.
ബ്ലഡ് ബാങ്കിലെ മോഷണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, മോർച്ചറിയിലെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കംപ്രസറിൽ നിന്നും വലിയ അളവിൽ കോപ്പർ വയറുകൾ കവർന്നിരുന്നു. മൃതദേഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറിയിൽ തണുപ്പ് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് അധികൃതർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മോഷണ വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. ഈ കവർച്ചയെ തുടർന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് റൂമുകളിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായും നിലച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മെഡിക്കൽ കോളജ് ക്യാമ്പസിലെ ബി എസ് എൽ 3 ടിബി ലാബിൽ നിന്നും കോപ്പർ ഭാഗങ്ങൾ മോഷണം പോയിരുന്നു. എന്നാൽ കോപ്പർ ഭാഗങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച കുറ്റ്യാടി സ്വദേശി മൂസയെ പൊലീസ് പിടികൂടി. ലാബിലെ എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റിലെ കോപ്പർ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇയാൾ മോഷ്ടിച്ചത്.
അടിക്കടി ഇത്തരത്തിൽ മോഷണം നടന്നിട്ടും ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോ സിസിടിവി ക്യാമറകളോ സ്ഥാപിക്കാത്തത് വലിയ പാളിച്ചയാണ് ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നത്. ഇത്തവണയും കൃത്യമായിഎന്ന് മോഷണം നടന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ അധികൃതർക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതു കൊണ്ട് തന്നെ അടിയന്തിരമായി ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ വിഭാഗത്തിൽ സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ ഒരുക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.
Also read:കേരളത്തിന് എയിംസ് നൽകാൻ മുൻഗണനയില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം ഹൈക്കോടതിയില്; ആരോഗ്യരംഗത്ത് കേരളം മുന്നിലാണെന്ന് ന്യായീകരണം