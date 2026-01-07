കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ബോംബ് ഭീഷണി; പ്രിൻസിപ്പലിന് ഇമെയിൽ സന്ദേശം, സ്ഥലത്ത് വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം
പ്രിൻസിപ്പലിനും സൂപ്രണ്ടിനും ഇമെയിൽ വഴി ഭീഷണി ലഭിച്ചതോടെ പൊലീസും ബോംബ് സ്ക്വാഡും പരിശോധന നടത്തി. സംശയാസ്പദമായി ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിലും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി.
Published : January 7, 2026 at 12:40 PM IST
കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ബോംബ് ഭീഷണി ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രി പരിസരത്ത് കനത്ത ജാഗ്രതയും പരിശോധനയും തുടരുകയാണ്. പ്രിൻസിപ്പലിനും സൂപ്രണ്ടിനും ഇമെയിൽ വഴി സ്ഫോടനമുണ്ടാക്കുമെന്ന സന്ദേശം ലഭിച്ചതോടെയാണ് നാടകീയമായ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. പ്രിൻസിപ്പൽ കൈമാറിയ സന്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് ഒപി, അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി.
സുരക്ഷയും പരിശോധനയും കർശനമാക്കി
ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചയുടൻ സിഐയുടെ നിർദേശപ്രകാരം പൊലീസ് സംഘം കർശനമായ പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. ബോംബ് സ്ക്വാഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്താണ് പരിശോധനകൾ ഏകോപിപ്പിച്ചത്. ആശുപത്രിയുടെ ഓരോ ഭാഗവും പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ സംശയാസ്പദമായി ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് സിഐ വ്യക്തമാക്കി. ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആശുപത്രി പരിസരത്ത് സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങൾ പൂർണമായും വർധിപ്പിച്ചു.
നിലവിൽ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന രോഗികൾ, കൂട്ടിരിപ്പുകാർ എന്നിവരെ വിശദമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ കൈവശമുള്ള ബാഗുകളും മറ്റ് സാധനസാമഗ്രികളും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കർശനമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. മെഡിക്കൽ കോളജ് പോലുള്ള തിരക്കേറിയ സ്ഥലത്തുണ്ടായ ഭീഷണി രോഗികൾക്കിടയിലും ബന്ധുക്കൾക്കിടയിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ദിവസങ്ങളിലെ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് പുറമെ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള പരിശോധനകൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.
അന്വേഷണം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ
സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ഉത്തരമേഖല ഐജിയുടെയും സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറുടെയും നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇമെയിൽ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സന്ദേശം വിദേശത്തുനിന്നാണോ അതോ പ്രാദേശികമായി ആരെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ച വ്യാജ സന്ദേശമാണോ എന്നാണ് പൊലീസ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ആശുപത്രിയിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി ആശുപത്രി പരിസരത്ത് സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കൽ കോളജിൻ്റെ വിവിധ കവാടങ്ങളിൽ സായുധ പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചു.
മുൻകരുതൽ നടപടികൾ
ആശുപത്രി ജീവനക്കാരോടും ഡോക്ടർമാരോടും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കളോ ബാഗുകളോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിനെ അറിയിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. മെഡിക്കൽ കോളജ് കാമ്പസിനുള്ളിലെ ഹോസ്റ്റലുകൾ, കാന്റീനുകൾ, പാർക്കിങ് ഏരിയകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും പരിശോധന വ്യാപിപ്പിച്ചു. നിത്യേനയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നത്.
എങ്കിലും പരിശോധനകൾ കാരണം ഒപി വിഭാഗത്തിൽ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തിയവർ മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടിവരുന്നു. രോഗികളെ സന്ദർശിക്കാനെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. പാസില്ലാത്ത ആരെയും വാർഡുകളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികളുമായി എത്തുന്ന ആംബുലൻസുകൾ പോലും പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാണ് കടത്തിവിടുന്നത്.
വ്യാജവാർത്തകൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ്
ഇമെയിൽ സന്ദേശം ലഭിച്ച സമയം, അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷ, ഭീഷണി മുഴക്കിയിരിക്കുന്ന രീതി എന്നിവയെല്ലാം പൊലീസ് വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുൻപ് സമാനമായ രീതിയിൽ വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ആശുപത്രിയിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഉടൻ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ഓഡിറ്റ് നടത്തുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നഗരത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന ആശുപത്രികളിലും ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കൽ കോളജ് പരിസരത്തെ കടകൾ, ലോഡ്ജുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തി. സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ട ചിലരെ ചോദ്യം ചെയ്തശേഷം വിട്ടയച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും എന്നാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വരുംദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന തുടരാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. രാത്രികാല പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മെഡിക്കൽ കോളജ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭീഷണി സന്ദേശത്തിന് പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും സാമൂഹികവിരുദ്ധ സംഘങ്ങളുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആശുപത്രി ഭരണകൂടം നൽകിയ പരാതിയിൽ ഐടി ആക്ട് പ്രകാരവും ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിലും സ്ഥലത്ത് തുടരും. സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ചില റോഡുകളിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കി കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.
