ETV Bharat / state

മനഃസാക്ഷി വോട്ടോ അതോ വിട്ടുനിൽക്കലോ? കോഴിക്കോട്ട് നിർണായകമായി ബിജെപി നിലപാട്

വോട്ടുകൾ മാറി ചെയ്യുകയോ അസാധുവാകുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും എൽ.ഡി.എഫിലെ സി.പി.എം പ്രതിനിധികളായ ഒ. സദാശിവനും ഡോ. എസ്. ശ്രീയും യഥാക്രമം മേയറും ഡെപ്യൂട്ടി മേയറുമാകും.

KOZHIKODE MAYOR KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 KOZHIKODE CORPORATION
KOZHIKODE CORPORATION (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 24, 2025 at 4:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ ഒരു മുന്നണിക്കും കേവല ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മേയർ, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങി.

മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡിസംബർ 26-ന് രാവിലെ 10.30-നും, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30-നും നടക്കും. ആകെ 76 ഡിവിഷനുകളുള്ള കോർപ്പറേഷനിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 39 സീറ്റുകളാണ് വേണ്ടത്. എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ മുന്നണിയായ എൽ.ഡി.എഫ് 35 സീറ്റുകളാണ് നേടിയത്. യു.ഡി.എഫ് 28 സീറ്റുകളും ബി.ജെ.പി 13 സീറ്റുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

വോട്ടുകൾ മാറി ചെയ്യുകയോ അസാധുവാകുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും എൽ.ഡി.എഫിലെ സി.പി.എം പ്രതിനിധികളായ ഒ. സദാശിവനും ഡോ. എസ്. ശ്രീയും യഥാക്രമം മേയറും ഡെപ്യൂട്ടി മേയറുമാകും.

ഓരോ സ്ഥാനത്തേക്കും കൗൺസിലർമാർക്കിടയിൽ നിന്ന് രഹസ്യ ബാലറ്റിലൂടെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആർക്കും 50 ശതമാനത്തിലധികം വോട്ട് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വോട്ട് ലഭിച്ച സ്ഥാനാർഥിയെ ഒഴിവാക്കി വീണ്ടും വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തും.

രണ്ട് സ്ഥാനാർഥികൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ വോട്ട് ലഭിക്കുന്നയാൾ വിജയിക്കും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വോട്ട് ലഭിക്കുന്ന എൻ.ഡി.എ സ്ഥാനാർഥിയെ ഒഴിവാക്കിയാവും രണ്ടാമത്തെ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക.

ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥി ഇല്ലാത്തതിനാൽ എൻ.ഡി.എ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനാണ് സാധ്യത. അങ്ങനെ വന്നാൽ 63 പേർക്കായിരിക്കും വോട്ടവകാശം. ഇതിൽ 33 വോട്ടുകൾ നേടുന്നയാൾ വിജയിക്കും. എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് മുന്നണിയുടെ മുഴുവൻ വോട്ടും ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജയം ഉറപ്പിക്കാം. അതേസമയം, ‘മനഃസാക്ഷി വോട്ട്’ ചെയ്യാൻ എൻ.ഡി.എ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷന്‍റെ ഭരണഗതി തന്നെ മാറിമറയും. എന്നാൽ അതിനുള്ള സാധ്യത നിലവിൽ ഇല്ല.

കോർപ്പറേഷനിൽ യു.ഡി.എഫ് നേതൃസ്ഥാനം ഇത്തവണ മുസ്ലിം ലീഗിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കൗൺസിലിൽ 8 അംഗങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗിനുണ്ടായിരുന്നത്; കോൺഗ്രസിന് പത്ത് കൗൺസിലർമാരുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഇരുപാർട്ടികളും 14 സീറ്റുകൾ വീതം നേടി തുല്യനിലയിലെത്തി.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം ലീഗിന് നൽകിയത്. മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് എസ്.കെ. അബൂബക്കറും ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഫാത്തിമ തെഹ്ലിയയും മത്സരിക്കും. വിജയിച്ചാൽ മേയറാകുമായിരുന്ന സി.പി.എമ്മിലെ സി.പി. മുസാഫർ അഹമ്മദിനെ മീഞ്ചന്ത വാർഡിൽ അട്ടിമറിച്ചാണ് ലീഗിലെ എസ്.കെ. അബൂബക്കർ കൗൺസിലിലെത്തിയത്.

മേയർ, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ടൗൺ സെക്രട്ടറി പ്രകാശ് ബാബു പറഞ്ഞു. മൂന്നാം തവണയും കൗൺസിലിലെത്തിയ നവ്യ ഹരിദാസ്, രണ്ടാം തവണ വിജയിച്ച നമ്പിടി നാരായണൻ എന്നിവർക്കാണ് മുൻഗണന.

Also Read: എസ്‌ഐആര്‍: പരാതി രഹിത സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ നാല് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ

TAGGED:

KOZHIKODE
MAYOR
KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
KOZHIKODE CORPORATION
KOZHIKODE MAYOR POLL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.