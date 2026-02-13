കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട് ജില്ലകളില് നിര്ണായകമാകുന്ന സീറ്റുകള് ഏവ? അറിയാം
ഭൂരിപക്ഷക്കണക്കുകളിലെ അനുപാതത്തില് കണ്ണും നട്ട് കൂട്ടിക്കിഴിക്കലുകള് നടത്തുകയാണ് ഇവിടെ മുന്നണികള്.
Published : February 13, 2026 at 1:57 PM IST
മലബാര് മേഖലയിലെ 60 സീറ്റുകളില് അത്യുത്തര കേരളത്തിലെ 19 സീറ്റുകളിലെ ഹോട്ട് സീറ്റുകളെപ്പറ്റി പരിശോധിച്ച ശേഷം കോഴിക്കോട് , മലപ്പുറം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ 41 സീറ്റുകളിലെ 13 ഹോട്ട് സീറ്റുകളെപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് ഏറെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലമാണ്. 2011 മുതലുള്ള കുറ്റ്യാടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം ഇരു മുന്നണികള്ക്കും ഒരു പോലെ ആവേശം പകരുന്നതാണ്. 2011 ല് ഇടതുമുന്നണി തരക്കേടില്ലാത്ത വിജയം നേടിയ മണ്ഡലം 2016 ല് മുസ്ലീം ലീഗ് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതാണ് കേരളം കണ്ടത്. 2011 ല് കെ കെ ലതിക നേടിയത് 6972 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു. 2016 ല് പാറക്കല് അബ്ദുള്ളയെ ഇറക്കി കുറ്റ്യാടി പിടിച്ച യു ഡി എഫ് നേടിയത് 1157 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു. 2021 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിനൊടുവില് വെറും 333 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തില് പാറക്കല് അബ്ദുള്ളയില് നിന്ന് കെ പി കുഞ്ഞഹമ്മദ് കുട്ടിയിലൂടെ സിപിഎം മണ്ഡലം തിരിച്ചു പിടിച്ചു. 2020 ല് നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നേടിയ 2437 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം 333 വോട്ടിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയെങ്കിലും വിജയം എല്ഡിഎഫിനായിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞടുപ്പില് കുറ്റ്യാടി മണ്ഡല പരിധിയില് ലീഡ് യുഡിഎഫിനായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 4558 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് യുഡിഎഫിന് പ്രതീക്ഷ പകരുന്നത്.
കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്ത്തന്നെ നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റുന്ന മറ്റൊരു മണ്ഡലം നാദാപുരമാണ്. എല്ഡിഎഫിന്റെ കുത്തകയാണെങ്കിലും നാദാപുരത്തെ നേര്ത്തു വരുന്ന ഭൂരിപക്ഷം യുഡിഎഫിനും പ്രതീക്ഷ പകരുന്നു. സി എച്ച് കണാരനും കാന്തലോട്ട് കുഞ്ഞമ്പുവും സത്യന് മൊകേരിയും ബിനോയ് വിശ്വവുമടക്കമുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കള് നിരന്തരമായി ജയിച്ചു പോന്ന നാദാപുരത്ത് 2011 മുതല് മൂന്ന് തവണയും സിപിഐയിലെ ഇ കെ വിജയനാണ് എംഎല്എ. പക്ഷേ ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഭൂരിപക്ഷം നേര്ത്തു നേര്ത്തു വരികയാണ്. 2011 ല് 7546, 2016 ല് 4759, 2021 ല് 4036 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ഇടതു മുന്നണിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം. 2020 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മണ്ഡല പരിധിയില് ഇടതു മുന്നണിക്ക് നേടാനായത് 1487 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് 5365 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം നേടാനായത് യുഡിഎഫ് പ്രതീക്ഷകള് ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നു.
പേരാമ്പ്ര സീറ്റില് 2020 ലെയും 2025 ലേയും ഭൂരിപക്ഷം നേരെ കീഴ്മേല് മറിഞ്ഞതാണ് ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്. 2020 ല് മണ്ഡലത്തില് 10072 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്ന എല്ഡിഎഫ് 22592 വോട്ടിനാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ജയിച്ചത്. 2016 ല് പേരാമ്പ്രയില് ഇടതു മുന്നണിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം 4101 വോട്ടായി ചുരുങ്ങിയിരുന്നു. 2011 ല് 15260 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്നു എല്ഡിഎഫിന്. 1980 മുതല് നിരന്തരം ഇടതു സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് മാത്രം ജയിച്ചു വരാറുള്ള പേരാമ്പ്രയില് ഇത്തവണത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. മണ്ഡല പരിധിയില് യുഡിഎഫ് നേടിയത് 10233 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം. 2026 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇത് എങ്ങനെ വോട്ടിങ്ങില് പ്രതിഫലിക്കുമെന്നാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത്.
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബേപ്പൂര് കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലങ്ങളാണ് അപായ സൈറണ് മുഴക്കുന്ന മറ്റ് രണ്ട് സീറ്റുകള്. 1982 നു ശേഷം സിപിഎമ്മല്ലാതെ മറ്റൊരു പാര്ട്ടി ജയിച്ച ചരിത്രമില്ലാത്ത ബേപ്പൂര് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് സിപി എമ്മിന് നല്കുന്നത് അപായ സൂചനയാണ്. 2021 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് 28747 വോട്ടിന്റെ വമ്പന് ഭൂരിപക്ഷത്തില് പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ജയിച്ച മണ്ഡലത്തില് ഡിസംബറില് നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇടതു മുന്നണിയുടെ ലീഡ് വെറും 1340 വോട്ടിന്റേതാണ്. 2020 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ലഭിച്ച 15087 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മുഹമ്മദ് റിയാസ് 28747 ലേക്ക് ഉയര്ത്തിയത്.
എല്ഡിഎഫിനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു മണ്ഡലം കൊയിലാണ്ടിയാണ്. 2020 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് 3071 വോട്ടിന് കൊയിലാണ്ടിയില് മുന്നിലായിരുന്ന എല്ഡിഎഫ് 8472 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് 2021 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കൊയിലാണ്ടി പിടിച്ചത്. ഇത്തവണത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് 3924 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം മണ്ഡല പരിധിയില് നേടിയിരിക്കുന്നത് യുഡിഎഫാണ്. മാറി മാറി ഇരു മുന്നണികള്ക്കും വിജയം സമ്മാനിച്ച ചരിത്രമുള്ള കൊയിലാണ്ടി 2026 ല് ആര്ക്കൊപ്പമാകും എന്നത് കണ്ടു തന്നെ അറിയേണ്ടി വരും.
Also Read: അത്യുത്തര കേരളത്തിലെ ആ ഏഴ് ഹോട്ട് സീറ്റുകള് ആര് നേടും; ഉദ്വേഗം നിറയ്ക്കുന്ന പോരാട്ടം കാത്തിരിക്കുന്ന സീറ്റുകളെ അറിയാം
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തിരുവമ്പാടി കൊടുവള്ളി മണ്ഡലങ്ങളും നേര്ത്ത ഭൂരിപക്ഷം കൊണ്ട് മുന്നണികളെ കുഴക്കുന്ന സീറ്റുകളാണ്. 2011 ല് 3833 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തില് യു ഡി എഫ് ജയിച്ച തിരുവമ്പാടി സീറ്റ് 2016 ലും 2021 ലും ഇടതു മുന്നണിക്കൊപ്പമാണ് നിന്നത്. 2016 ല് 3008 വോട്ടിന്റേയും 2021 ല് 4643 വോട്ടിന്റേയും ഭൂരിപക്ഷമാണ് ഇവിടെ എല് ഡി എഫിന് കിട്ടിയത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫ് വന് മുന്നേറ്റമാണ് തിരുവമ്പാടിയില് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മണ്ഡലപരിധിയില് യുഡിഎഫിനിപ്പോള് 24197 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് . 2020 തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫിന്റെ 5246 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷം മറികടന്ന് 4643 വോട്ടിന് ഇടതു മുന്നണി ജയിച്ച തിരുവമ്പാടി ഇക്കുറി എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും എന്നതാണ് അറിയേണ്ടത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊടുവള്ളിയില് 2020ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫിന് 7931 വോട്ട് ലീഡുണ്ടായിരുന്നു. തൊട്ടു പിറകേ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് 6344 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ഇവിടെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി ഡോ. എം കെ മുനീര് വിജയിച്ചത്. 2016 ല് 573 വോട്ടിന് ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാര്ത്ഥി കാരാട്ട് റസാഖിനെ ജയിപ്പിച്ച ചരിത്രവുമുണ്ട് കൊടുവള്ളിക്ക്. മുമ്പ് 2006 ല് പിടി എ റഹീം കൊടുവള്ളിയില് ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി 7506 വോട്ടിന് ജയിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ കൊടുവള്ളി ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമാകുന്നത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫ് നേടിയ 20417 വോട്ടിന്റെ വമ്പന് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പേരിലാണ്.
പൊതുവേ മാറാത്ത മലപ്പുറത്ത് മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനകള് നല്കുന്ന നാല് മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. പൊന്നാനി, പെരിന്തല്മണ്ണ , തവനൂര്, താനൂര്. ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പൊന്നാനിയില് യുഡിഎഫ് നേടിയ 1278 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷം അതിശയകരമാണ്. പെരിന്തല്മണ്ണയില് 16833 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷം. തവനൂരില് 9492 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷം. താനൂരില് 16763 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷം.
താനൂരില് 2021 ല് യുഡിഎഫില് നിന്ന് സീറ്റ് പിടിച്ചെടുത്ത വി അബ്ദുറഹ്മാന് ഇത്തവണ കാര്യങ്ങള് എളുപ്പമാകില്ല. സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയയും ഉമ്മര് ബാഫക്കി തങ്ങളും ഇ അഹമ്മദും യു എ ബീരാനും സീതിഹാജിയും അടക്കം ലീഗിന്റെ മഹാരഥന്മാര് വിജയം കൊയ്ത താനൂരില് 19510 വോട്ടിന് യുഡിഎഫ് 2020 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞടുപ്പില് ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അതാണ് 985 വോട്ടിന് ഇടതു മുന്നണിക്ക് പുറകില് പോയത് എന്ന് ലീഗ് നേതൃത്വം മറക്കുന്നില്ല. 2016 ല് 4918 വോട്ടിനും 2011 ല് 9433 വോട്ടിനും ലീഗ് സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് വിജയിച്ച താനൂരിലെ 16763 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷം നിലനിര്ത്താനായാല് യുഡിഎഫിന് സീറ്റ് തിരിച്ചു പിടിക്കാം.
തവനൂരിലെ കഥ വേറെയാണ്. കെ ടി ജലീലിന്റെ മണ്ഡലത്തില് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഏതാണ്ട് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പിടിച്ചതായിരുന്നു യുഡിഎഫ്. 2564 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ജലീല് ജയിച്ചു കയറിയത്. 2020 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇടതു പക്ഷത്തിന് 6110 വോട്ടിന്റെ ലീഡുണ്ടായിരുന്നു മണ്ഡലപരിധിയില്. 2016 ല് ജലീല് നേടിയ 17064 വോട്ടിന്റെ ലീഡാണ് തദ്ദേശത്തില് 6110 ആയും പിന്നീട് നിയമസഭയില് 2564 ആയും ചുരുങ്ങിയത്. 2025 ഡിസംബറിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പാകുമ്പോള് ചിത്രമാകെ മാറി യുഡിഎഫ് 9492 വോട്ടിന് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണിവിടെ. 2011 ല് വി വി പ്രകാശിനോട് വെറും 6854 വോട്ടിന് ജയിച്ച ചരിത്രവുമുണ്ട് തവനൂരില് കെ ടി ജലീലിന്.
പെരിന്തല്മണ്ണയാണ് അടുത്ത അദ്ഭുതം. 2016 ലും 2011ലും ഇടതു മുന്നണി വിട്ടെത്തിയ മഞ്ഞളാംകുഴി അലി യഥാക്രമം 579 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലും 9589 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലുമാണ് പെരിന്തല്മണ്ണയില് വിജയിച്ചത്. 2021 ല് നജീബ് കാന്തപുരം കടന്നു കൂടിയത് വെറും 38 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനായിരുന്നു. 2020 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് 3067 വോട്ടിന്റെ ലീഡ് ലഭിച്ചത് ഇവിടെ ഇടതുമുന്നണിക്ക് മോഹം വളര്ത്തിയിരുന്നു. അതാണ് പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടത്തിനൊടുവില് 38 വോട്ടിന്റെ മാത്രം വ്യത്യാസത്തിന് യുഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ആ പെരിന്തല്മണ്ണയില് ഡിസംബറില് നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫ് നേടിയെടുത്തത് 16833 വോട്ടിന്റെ കൂറ്റന് ലീഡാണ്.
പൊന്നാനിയില് 2020ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇടതു മുന്നണിക്ക് 9127 വോട്ടിന്റെ ലീഡുണ്ടായിരുന്നു. സിപിഎം സ്ഥാനാര്ത്ഥി പി നന്ദകുമാര് ഭൂരിപക്ഷം 17043 ആക്കി ഉയര്ത്തിയാണ് ഇവിടെ വിജയിച്ചത്. 2016 ല് പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണന് നേടിയ 15640 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം മറികടന്ന നേട്ടമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ നന്ദകുമാറിന്റേത്. 2011 ല് പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണന് 4101 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു പൊന്നാനിയില് നിന്ന് നിയമസഭയിലെത്തിയത്. മാറി മാറി ഇരു മുന്നണികളേയും കടാക്ഷിച്ച ചരിത്രമുള്ള പൊന്നാനിയില് ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മുന്നിലെത്തിയാണ് യുഡിഎഫ് ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1278 വോട്ടുകള്ക്ക് യുഡിഎഫാണ് പൊന്നാനി മണ്ഡല പരിധിയില് മുന്നിലുള്ളത്.
2021 ല് എല്ഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്ത പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തൃത്താല മണ്ഡലമാണ് പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം നടക്കാന് സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു മണ്ഡലം. മന്ത്രി എം ബി രാജേഷിന്റെ മണ്ഡലം. 2011 ലും 2016 ലും കോണ്ഗ്രസിലെ വി ടി ബല്റാം ജയിച്ച തൃത്താല. കഴിഞ്ഞ തവണ നേരിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിലൂടെ ഇടതു മുന്നണി പിടിച്ചെടുത്തത് 3016 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇടതു മുന്നണി നേടിയ 6882 വോട്ടിന്റെ മേല്ക്കൈ നിലനിര്ത്താനായില്ലെങ്കിലും വിജയം ഇടതു മുന്നണി കൈവിട്ടില്ല. അവിടെയാണ് ഇത്തവണ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് യു ഡി എഫ് 6321 വോട്ടുകള്ക്ക് മുന്നില് നില്ക്കുന്നത്. 2021 ലേതിന്റെ നേര് വിപരീത സാഹചര്യം. ഇത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫ് എങ്ങനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കുമെന്നാണ് അറിയാനുള്ളത്.
പാലക്കാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തില് 18724 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തില് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് നേടിയ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ആവര്ത്തിക്കാനാകുമോ എന്ന സംശയങ്ങള്ക്കിടയിലും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മേല്ക്കൈ യുഡിഎഫിന് പകരുന്ന ആത്മ വിശ്വാസം ചെറുതല്ല. ഏറ്റവും ഒടുവില് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മണ്ഡല പരിധിയില് യുഡിഎഫ് 5939 വോട്ടുകള്ക്ക് മുന്നിലാണ്. 2020 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പാലക്കാട്ട് 3785 വോട്ടിന് ഇടതു മുന്നണിയെ പിന്നിലാക്കിയിരുന്നു യുഡിഎഫ്. പക്ഷേ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കുതിച്ച് രണ്ടാമതെത്തിയത് മെട്രോമാന് ഇ ശ്രീധരനിലൂടെ ബിജെപിയായിരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേതിനോടടുത്ത് 3859 വോട്ടിന്റേതായിരുന്നു.
മലബാറില് നിന്ന് 2021 ല് പിടിച്ച 39 സീറ്റുകളും 2020 ല് പിടിച്ചെടുത്ത 37 സീറ്റുകളുമായിരുന്നു ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇടതു മുന്നണിക്ക് തുടര്ഭരണം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതില് നിര്ണ്ണായകമായത്. മലബാര് മേഖലയിലെ 60 സീറ്റുകളില് പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന ഈ 22 സീറ്റുകള് കേരള ഭരണം ആര്ക്കെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതില് അതി നിര്ണ്ണായകമായിരിക്കും. ഇതില് പതിനാറെണ്ണം എല്ഡിഎഫിന്റെ സിറ്റിങ്ങ് സീറ്റുകളാണ്. ഇതില് പകുതിയെങ്കിലും ഇത്തവണ പിടിച്ചെടുക്കാനാകുമെന്നാണ് യുഡിഎഫ് കണക്കു കൂട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നാല് മലബാറില് നിന്നുമാത്രം മുപ്പതിനോടടുത്ത് സീറ്റുകള് അവര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.