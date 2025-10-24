ETV Bharat / state

കോഴിക്കോട് ചെറുവണ്ണൂരില്‍ തീപിടിത്തം; സ്റ്റേഷനറി കട പൂർണമായി കത്തി നശിച്ചു, തീയണച്ചത് ഷട്ടർ തകർത്ത്

കനത്ത ചൂട് വക വയ്‌ക്കാതെ ഷട്ടർ കട്ട് ചെയ്‌താണ് ഫയർ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ തീയണക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയത്.

KOZHIKODE KOZHIKODE MADURAI BAZAR CAUGHT FIRE CHERUVANNUR MADURAI BAZAAR FIRE MADURAI BAZAAR FIRE
Cheruvannurs Madurai Bazaar caught fire (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 24, 2025 at 10:46 AM IST

2 Min Read
കോഴിക്കോട്: ചെറുവണ്ണൂർ മധുര ബസാറിൽ സ്റ്റേഷനറി കടയ്‌ക്ക് തീപിടിച്ചു. കട പൂർണമായി കത്തി നശിച്ചു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെയാണ് തീപിടിത്തം ഉണ്ടായത്. കടയുടെ ഷട്ടറിന് അടിയിലൂടെ പുക പുറത്തേക്ക് ഉയരുന്നത് ഇതുവഴിയെത്തിയ വാഹന യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതോടെയാണ് തീപിടിത്തം നടന്ന വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്.

ഉടൻ തന്നെ മീഞ്ചന്ത ഫയർ യൂണിറ്റിൽ വിവരമറിയിച്ചു. ഫയർ യൂണിറ്റ് സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് മുറികൾ ഉള്ള സ്റ്റേഷനറി കടയുടെ രണ്ടാമത്തെ മുറിയിലേക്ക് കൂടി തീ വ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം ഫയർ യൂണിറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. ഏറെനേരം നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ആദ്യ മുറിയിലെ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത മുറിയിലേക്ക് ഫയർ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് കയറാൻ സാധിച്ചില്ല.

ഷട്ടറുകൾ തീപിടുത്തത്തിൽ ജാം ആയതിനെത്തുടർന്ന് തുറക്കാൻ പ്രയാസം നേരിട്ടതാണ് ഫയർ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് തീ അണക്കുന്നതിന് തടസം നേരിട്ടത്. തുടർന്ന് കനത്ത ചൂട് വകവയ്‌ക്കാതെ ഷട്ടർ മുറിച്ച് മാറ്റിയാണ് ഫയർ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ തീയണക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയത്. ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ കടമുറിയിലെയും തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി.

കോഴിക്കോട് ചെറുവണ്ണൂരില്‍ തീപിടിത്തം (ETV Bharat)

എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും സ്ഥാപനത്തിലെ മുഴുവൻ സാധന സാമഗ്രികളും കത്തി നശിച്ചിരുന്നു. തീ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് കടയിൽ ധാരാളം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം കത്തി നശിച്ചതോടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്‌ടമാണ് കട ഉടമയായ നമ്പിലോലിൽ കുഞ്ഞാലൻ എന്നയാൾക്ക് ഉണ്ടായത്. ഷോട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ് തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. വിശദമായ അന്വേഷണം നടന്നു വരികയാണ്.

കടയ്ക്കുള്ളില്‍ ജീവനക്കാരോ മറ്റ് ആളുകളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആളപായമില്ലാതെ വലിയൊരു അപടകടമാണ് ഒഴിവായതെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. തീപിടിച്ച് കത്തി നശിച്ച കടയുടെ തൊട്ടടുത്തുതന്നെ ധാരാളം കടകളും ആരാധനാലയവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഫയർ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടലിൽ മറ്റ് കടകളിലേക്കോ ആരാധാനാലയങ്ങളിലേക്കോ ഒന്നും തീ വ്യാപിക്കാതെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു. നാശനഷ്‌ടത്തിൻ്റെ കണക്ക് കൃത്യമായി ഇതുവരെ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല. തീ അണക്കുന്നതിന് മീഞ്ചന്ത അസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർ ശിഹാബുദ്ധീൻ, സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫിസർമാരായ കെ എം ബിജേഷ്, ടിഇ ജിജേഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

