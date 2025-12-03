ETV Bharat / state

ജോലിത്തിരക്കിനടയില്‍ "നെയ്‌തെടുക്കുന്ന" വോട്ടുകള്‍, രമേശട്ടൻ ബിസിയാണ്...

പ്രചാരണത്തിരക്കിൽ ചാത്തമംഗലം വെള്ളനൂരിലെ വി കെ രമേശൻ. ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർഥിയാണ് ഇദ്ദേഹം. ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള കൊടി തുന്നുന്ന തിരക്കിലും പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഈ സ്ഥാനാർഥി.

LDF CANDIDATE AT CHATHAMANGALAM LATEST NEWS MALAYALAM KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 VK RAMESHAN LDF CANDIDATE KOZHIKODE
Etv Bharat (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 3, 2025 at 8:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: ഓരോ ഉത്സവകാലവും ചാത്തമംഗലം വെള്ളനൂരിലെ വി കെ രമേശന് തിരക്കോട് തിരക്കാണ്. പുഴായി ദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് വരവറിയിക്കാൻ കൊടി നിർമിക്കുന്നത് രമേശനാണ്. ഇത്തവണയും പതിവ് വ്യത്യസ്‌തമല്ല. റിട്ടയർ എഎസ്ഐ കൂടിയായ രമേശന് ഉത്സവം ഇങ്ങടുത്ത് എത്തിയതോടെ കൊടി തൈക്കുന്ന തിരക്ക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യം രമേശന് മറ്റൊരു തിരക്ക് കൂടിയുണ്ട്.

ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ ചെട്ടിക്കടവ് വാർഡിലെ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർഥി കൂടിയാണ് രമേശൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പോരാട്ട ചൂട് ഏറിയതോടെ അതിരാവിലെ മുതൽ വി കെ രമേശൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങും. അത് ചിലപ്പോൾ രാത്രി വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. പുലർച്ചെ മുതൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന സമയം വരെ തിറയാട്ട കലാകാരൻ കൂടിയായ രമേശൻ കൊടികൾ തൈക്കും. ഉത്സവങ്ങൾക്കുള്ള കൊടി നിർമാണത്തിന് ഏറെ ശ്രദ്ധയും സൂക്ഷ്‌മതയും വേണം. മനസിലെ കണക്കൊന്നു തെറ്റിയാൽ കൊടിയുടെ രൂപം മാറും.

ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ ചെട്ടിക്കടവ് വാർഡിലെ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർഥി രമേശൻ. (ETV Bharat)

അതേ സൂക്ഷ്‌മത തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിലും രമേശനുള്ളത്. എഎസ്ഐ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള കണിശതയും കൊടി നിർമിക്കുന്ന സൂക്ഷ്‌മതയും കൃത്യമായ കണക്കുകളും കൂട്ടിക്കിഴിക്കലുകളും എല്ലാമായാണ് രമേശൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പൊലീസിൽ കയറിയതിനാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അത്ര വലിയ പിടിപാടൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇടതുമുന്നണി രമേശനെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റിൽ നിർത്തിയത് വലിയ കാഴ്‌ചപ്പാടോടെയാണ്.

രമേശനെ പോലെ സൗമ്യ മുഖവും ജനകീയനുമായ ഒരു സ്ഥാനാർഥി വരുന്നതോടെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കാൻ ആകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഇടതു മുന്നണിക്കുണ്ട്. രണ്ട് ഘട്ടം കൊടി തയ്ക്കുന്ന തിരക്കിനിടയിലും രണ്ട് ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം രമേശൻ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ അവസാനഘട്ട പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങാനുള്ള തിരക്കിലാണ്.

LDF CANDIDATE AT CHATHAMANGALAM LATEST NEWS MALAYALAM KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 VK RAMESHAN LDF CANDIDATE KOZHIKODE
രമേശൻ കൊടി തയ്‌ക്കുന്ന തിരക്കിൽ (ETV Bharat)

'മുൻപ് എൽഡിഎഫ് വിജയിച്ച ഒരു വാർഡാണിത്. ഈ വാർഡിൽ സ്ഥാനാർഥിയായി നിൽക്കുമ്പോൾ വിജയ പ്രതീക്ഷയേക്കാൾ ഭൂരിപക്ഷമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് സ്ഥാനാർഥിത്വം കിട്ടിയത്. എന്നിരുന്നാലും പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം നിലനിർത്തണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ജനങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്നും വളരെ നല്ല പ്രതികരണങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച കുലത്തൊഴിലും പ്രചാരണവും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്', എന്ന് രമേശൻ പറയുന്നു.

LDF CANDIDATE AT CHATHAMANGALAM LATEST NEWS MALAYALAM KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 VK RAMESHAN LDF CANDIDATE KOZHIKODE
നാട്ടിൽ പ്രചാരണം നടത്തുന്ന രമേശൻ. (ETV Bharat)

ആയിരത്തി അറുനൂറ്റിമുപ്പത്തിമൂന്ന് വോട്ടർമാരാണ് ചാത്തമംഗലം വെള്ളനൂർ വാർഡിൽ ആകെയുള്ളത്. എല്ലാവരെയും നേരിട്ട് കണ്ട് വോട്ട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. രമേശൻ്റെ പ്രധാന എതിർ സ്ഥാനാർഥികളായി യുഡിഎഫിൻ്റെ ചന്ദ്രൻ പുൽപറമ്പിലും എൻഡിഎയുടെ പി കെ സരസയുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തവണ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് എൽഡിഎഫ് ചെട്ടിക്കടവ് വാർഡിൽ നിന്നും വിജയിച്ചത്. ഇത്തവണ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അതിലേറെ വോട്ടുകൾക്ക് വിജയിക്കും എന്നാണ് രമേശൻ പറയുന്നത്.

Also Read: സോണിയ ഗാന്ധി ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി, മത്സരം മൂന്നാറില്‍; ഇത് കഥ വേറെ

TAGGED:

LDF CANDIDATE AT CHATHAMANGALAM
LATEST NEWS MALAYALAM
KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
VK RAMESHAN LDF CANDIDATE KOZHIKODE
LEFT CANDIDATE VK RAMESHAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.