കോഴിക്കോട് കുന്ദമംഗലത്ത് സ്കൂൾ വാനിൽ സ്വകാര്യ ബസിടിച്ചു; 12 വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിക്ക്
ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം ഉണ്ടായത്. നരിക്കുനിയിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരികയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസാണ് കുട്ടികളുമായി സഞ്ചരിച്ച മിനി വാനിൽ ഇടിച്ചത്
Published : June 23, 2026 at 1:38 PM IST
കോഴിക്കോട്: കുന്ദമംഗലം പന്തീർപ്പാടത്ത് ദേശീയപാതയിൽ സ്വകാര്യ ബസ് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുമായി പോവുകയായിരുന്ന മിനി വാനിൽ ഇടിച്ച് അപകടം. ആകെ 13 പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. കുന്ദമംഗലം വരട്ട്യാക്കിലുള്ള അരവിന്ദ വിദ്യാനികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ 12 വിദ്യാർഥികൾക്കും ഒരു അധ്യാപികയ്ക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. ആരുടെയും പരിക്ക് സാരമുള്ളതല്ല. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
അപകടം രാവിലെ ഒൻപതിന്
ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം ഉണ്ടായത്. നരിക്കുനിയിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരികയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസാണ് കുട്ടികളുമായി സഞ്ചരിച്ച മിനി വാനിൽ ഇടിച്ചത്. കുട്ടികളെ കയറ്റിയ ശേഷം മിനി വാൻ പ്രധാന റോഡിലേക്ക് കയറ്റി തിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ബസ് വന്നിടിച്ചത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട മിനി വാൻ തൊട്ടടുത്ത കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു.
അപകടത്തിൽ വാൻ ഭാഗികമായി തകർന്നു. അപകടം നടന്നയുടനെ ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരും മറ്റ് യാത്രക്കാരും ചേർന്നാണ് കുട്ടികളെയും അധ്യാപികയെയും വാനിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ദേശീയപാതയിലെ തിരക്കേറിയ സമയത്താണ് അപകടം നടന്നത് എന്നത് ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുകയും തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
രക്ഷയായത് ബസിൻ്റെ കുറഞ്ഞ വേഗം
കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാർ വൻ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും അദ്ഭുതകരമായാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. വാനിൽ ഇടിച്ച സ്വകാര്യ ബസ് അമിത വേഗത്തിൽ അല്ലാതിരുന്നതാണ് അപകടത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാൻ ഇടയാക്കിയത്. അപകടത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബസിൻ്റെ വേഗം കുറവായിരുന്നതിനാലാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായതെന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്.
സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുള്ള ഡ്രൈവിങ് എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണെന്ന് ഈ സംഭവം ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു. സ്കൂൾ വാഹനങ്ങൾ പ്രധാന റോഡുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ഈ അപകടം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസ് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.
നാട്ടുകാർക്ക് ആശ്വാസം
ഇന്ന് അതിരാവിലെ കൊല്ലത്തുനിന്നും ഇതിന് സമാനമായ വിധത്തിൽ ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർ മരിച്ച വാർത്ത പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കുന്ദമംഗലത്തും അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ വാൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വിവരമറിഞ്ഞ് വലിയ ആശങ്കയോടെയാണ് നിരവധി പേർ പന്തീർപ്പാടത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയത്. എന്നാൽ അപകടത്തിൽ മിനി വാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ചെറിയ പരിക്കുകൾ മാത്രമാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വിവരമറിഞ്ഞതോടെയാണ് രക്ഷിതാക്കൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും ആശ്വാസമായത്.
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നിലവിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെയും അധ്യാപികയുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഇവരെ വൈകാതെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തേക്കും. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും പൊലീസും വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്കൂൾ വാഹനങ്ങളിൽ കർശന പരിശോധന നടത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
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