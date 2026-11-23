കുന്ദമംഗലം പെരിങ്ങൊളത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വൻ തീപിടിത്തം; 13 വാഹനങ്ങൾ കത്തിനശിച്ചു, 20 ലക്ഷത്തിലേറെ നഷ്ടം
അപകടത്തിൽ ബൈക്കുകളും സ്കൂട്ടറുകളും ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 13 വാഹനങ്ങളും സ്പെയർ പാർട്സ് കടയിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ സാധനസാമഗ്രികളും പൂർണമായും കത്തിനശിച്ചു
Published : November 23, 2026 at 8:39 AM IST
കോഴിക്കോട്: കുന്ദമംഗലം പെരിങ്ങൊളത്ത് മിൽമ ഹെഡ് ഓഫിസിന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പെയർ പാർട്സ് കടയിലും വർക്ക്ഷോപ്പിലുമുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ വൻ നാശനഷ്ടം. ഇരുനില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് പുലർച്ചെ 12 മണിയോടെ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.
അപകടത്തിൽ ബൈക്കുകളും സ്കൂട്ടറുകളും ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 13 വാഹനങ്ങളും സ്പെയർ പാർട്സ് കടയിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ സാധനസാമഗ്രികളും പൂർണമായും കത്തിനശിച്ചു. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ അഗ്നിക്കിരയായി. പ്രാഥമിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 20 ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.
അപകടം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് യാത്രക്കാരും നാട്ടുകാരും
അർധരാത്രിയോടെ വർക്ക്ഷോപ്പിനുള്ളിൽ നിന്ന് കനത്ത പുകയും തീനാളങ്ങളും ഉയരുന്നത് പ്രദേശവാസികളുടെയും ഇതുവഴി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനയാത്രക്കാരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. അപകടം കണ്ടയുടൻ നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടി പ്രാഥമികമായി തീ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമം നടത്തി. എന്നാൽ കടയ്ക്കുള്ളിൽ എണ്ണയും വേഗത്തിൽ തീപിടിക്കുന്ന മറ്റ് വസ്തുക്കളും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതിനാൽ തീ അതിവേഗം ആളിപ്പടർന്നു. ഇതോടെ പ്രദേശത്ത് വലിയ ആശങ്ക പടർന്നു. സ്ഥിതിഗതികൾ കൈവിട്ടുപോകുമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെ നാട്ടുകാർ ഉടൻതന്നെ വെള്ളിമാടുകുന്ന് അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
മൂന്ന് ഫയർ യൂണിറ്റുകളുടെ കഠിനപരിശ്രമം
വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ വെള്ളിമാടുകുന്ന് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർ റോബി വർഗീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി എത്തിച്ചിരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ടാങ്കുകളിൽ പെട്രോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ധനം ഉണ്ടായിരുന്നത് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുന്നതിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി. ഇന്ധനത്തിലേക്ക് തീ പടർന്നതോടെ അഗ്നിബാധ കൂടുതൽ ശക്തമാകുകയും കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.
സാഹചര്യം ഗുരുതരമായതോടെ മുക്കം, മാവൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകളെ കൂടി സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി. ഇന്ധനവും എണ്ണയും കത്തിയതിനാൽ വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് തീ അണയ്ക്കുക പ്രയാസമായിരുന്നു. തുടർന്ന് മൂന്ന് ഫയർ യൂണിറ്റുകളിലെ അഗ്നിരക്ഷാസേനാംഗങ്ങൾ സംയുക്തമായി ഫോം ടെൻഡർ പമ്പ് ചെയ്ത് നടത്തിയ ഏറെ നേരത്തെ കഠിനപരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീ പൂർണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ സാധിച്ചത്.
ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം; അന്വേഷണം ഊർജിതം
തീപിടിത്തമുണ്ടായ ഇരുനില കെട്ടിടത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഫർണിച്ചർ കടയും ഹോട്ടലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, ഇതിന് തൊട്ടുസമീപത്തായി എസ്ബിഐ എടിഎം കൗണ്ടറും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രദേശവാസികളുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലും അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ അതിവേഗത്തിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനവും കാരണം ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തീ പടരുന്നത് കൃത്യസമയത്ത് തടയാനായി.
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വേഗത്തിൽ തീപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫർണിച്ചർ കടയിലേക്കോ തൊട്ടടുത്ത എടിഎം കൗണ്ടറിലേക്കോ തീ പടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി ഇതിലും എത്രയോ ഇരട്ടിയാകുമായിരുന്നു. അപകടത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. വൈദ്യുതി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണോ തീപിടിത്തത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവസ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തിയ കുന്ദമംഗലം പൊലീസിൻ്റെയും അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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