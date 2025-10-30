രണ്ട് മുഴം മുമ്പേ യുഡിഎഫ്: കോട്ടൂരിൽ സ്ഥാനാർഥികളായി; ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മതി
ആകെയുള്ള 20 സീറ്റിൽ 15-ൽ കോൺഗ്രസും 5-ൽ മുസ്ലിം ലീഗുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഭരണം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ പുതുമുഖങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ രംഗത്തിറക്കി യുഡിഎഫ് പ്രചാരണം തുടങ്ങി.
Published : October 30, 2025 at 12:50 PM IST
കോഴിക്കോട്: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുമ്പേ കോട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ച പൂർത്തിയാക്കി പകുതിയോളം വാർഡുകളിൽ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് യുഡിഎഫ് ശ്രദ്ധ നേടിയത്. ആകെയുള്ള 20 സീറ്റിൽ 15 ഇടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസും അഞ്ചു സീറ്റിൽ മുസ്ലിം ലീഗുമാണ് മത്സരിക്കാൻ ധാരണയായത്.
പ്രാദേശികമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി കോൺഗ്രസിൻ്റെ സീറ്റിൽ നീക്കുപോക്കിനും സാധ്യതയുണ്ട്. സംവരണ സീറ്റ് പ്രഖ്യാപനം വന്നതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ പല സീറ്റുകളിലും സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും വാർഡുകളിൽ പ്രചാരണ ബോർഡുകൾ ഉയരുകയും ചെയ്തു. വാർഡ് 7ൽ മുസ്ലിം ലീഗിലെ ആബിദ കുനിമ്മൽ, 8ൽ ലീഗിലെ ബഷീർ മറയത്തിങ്കൽ, 12ൽ യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രൻ കെകെ റനീഷ്, 14ൽ യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രൻ ശശി ശബാന എന്നിവരാണ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനാർഥികൾ. 16ൽ ലീഗിലെ സാജിറ ഷമീർ, 19ൽ കോൺഗ്രസിലെ കൊരോങ്ങിൽ രാഘവൻ, 20ൽ കോൺഗ്രസിലെ പികെ സിനി എന്നിവരെയും യുഡിഎഫ് ഇതിനകം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇതിൽ ഒരാൾ ഒഴികെ മറ്റു സ്ഥാനാർഥികൾ പുതുമുഖങ്ങളാണ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് അപ്പുറം ജനകീയതയുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് യുഡിഎഫ് മത്സരരംഗത്ത് ഇറക്കിയത് എന്ന് യുഡിഎഫ് യൂത്ത് വിഭാഗം ചെയർമാൻ സികെ സക്കീർ പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ള വാർഡുകളിലെ സ്ഥാനാർഥികളെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലെ 19 സീറ്റുകളിൽ 11ൽ എൽഡിഎഫും എട്ടിൽ യുഡിഎഫുമാണ് വിജയിച്ചത്. ഭരണം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സ്ഥാനാർഥി നിർണയം വളരെ നേരത്തെ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ നടപ്പാക്കിയത് കൃത്യമായ ആസൂത്രണമാണ്. പൊതുസമ്മതരും യുവത്വത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരുമായവരെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ജാതി-മത-സാമൂഹിക പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തിയാണ് സ്ഥാനാർഥികളെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതുതായി പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥാനാർഥികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലും ജനസേവന രംഗത്തും സജീവമായവരാണ്. കോൺഗ്രസ്-ലീഗ് കക്ഷികൾ തമ്മിൽ സീറ്റ് വിഭജനത്തിൽ വലിയ തടസങ്ങളില്ലാതെ ധാരണയിലെത്തിയതും സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിച്ചു.
അതേസമയം എൽഡിഎഫിലെ സീറ്റ് നിർണയം ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കും എന്ന് നിലവിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റും സിപിഎം നേതാവുമായ സുരേഷ് സിഎച്ച് പറഞ്ഞു. യുഡിഎഫ് എത്ര നേരത്തെ ഇറങ്ങിയാലും അവസാനം ഇറങ്ങുന്ന എൽഡിഎഫ് തന്നെ പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മികച്ച സ്ഥാനാർഥികളെ തന്നെയാണ് രംഗത്തിറക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പദ്ധതികളിൽ ജനങ്ങൾ തൃപ്തരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിജെപിയും സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്താനുള്ള ചർച്ചയിലാണ്.
