അവിശ്വാസം, റിസോർട്ട് രാഷ്ട്രീയം: ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയിട്ടും കുത്തിത്തിരുപ്പ് നടന്ന കൂരാച്ചുണ്ടിൽ ഇത്തവണ ആര് ഭരിക്കും?
ലീഗിനെ വളരാൻ കോൺഗ്രസും കോൺഗ്രസിനെ ഭരിക്കാൻ ലീഗും സമ്മതിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കൂരാച്ചുണ്ട്
Published : November 13, 2025 at 9:39 AM IST
കെ. ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയിട്ടും കുത്തിത്തിരുപ്പ് നടന്ന കൂരാച്ചുണ്ടിൽ ഇത്തവണ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിൽ വലിയ ആകാംക്ഷയുണ്ട്. 13 സീറ്റുള്ള കൂരാച്ചുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2020ൽ 6 സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസും രണ്ട് സീറ്റ് മുസ്ലിം ലീഗും നേടി. സിപിഎം, കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) എന്നീ പാർട്ടികൾ രണ്ട് സീറ്റുകൾ വീതവും ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു.
ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ യുഡിഎഫ് അധികാര കസേരയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ, അവസാനത്തെ രണ്ടുവർഷം പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം തങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോൺഗ്രസ് അത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ലീഗിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പ്രവർത്തനങ്ങൾ. 2015ൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനാർഥി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച വാർഡിൽ 2020ൽ കോൺഗ്രസും ലീഗും മത്സരത്തിനിറങ്ങി. ജയിച്ചത് സിപിഎം ആയിരുന്നു.
നാല് സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച ലീഗിന് ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് രണ്ട് സീറ്റിൽ മാത്രമാണ്. മറ്റു രണ്ടിടത്ത് കോൺഗ്രസ് കാലുവാരി എന്നായിരുന്നു ലീഗിൻ്റെ ആരോപണം. അങ്ങനെ ലീഗിനെ വളരാൻ കോൺഗ്രസും കോൺഗ്രസിനെ ഭരിക്കാൻ ലീഗും സമ്മതിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ കൂരാച്ചുണ്ടിൽ ഉരുണ്ടുകൂടി. ആദ്യമായി പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മത്സരിച്ച് ജയിച്ച കോൺഗ്രസിലെ പോളി കാരാക്കടയായിരുന്നു 2020ലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്.
ഏറ്റുമുട്ടലുകളും എട്ടിൻ്റെ പണികളും തുടർന്നെങ്കിലും നാലുവർഷം ഭരണസമിതി മുന്നോട്ടുപോയി. എന്നാൽ അവസാന ടേമിലെങ്കിലും പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം കിട്ടിയേ തീരുമെന്ന് ലീഗ് ശാഠ്യം പിടിച്ചു. വഴങ്ങാത്ത പ്രസിഡൻ്റിനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ ലീഗ് തീരുമാനിച്ചു. സിപിഎം അടക്കം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ കൂടി പിന്തുണയോടെയാണ് പ്രസിഡൻ്റിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള പരിപാടിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.
ലീഗിൻ്റെ ഒത്താശയിൽ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് പോളി കാരാക്കടയെ താഴെയിറക്കി. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുതിയ പ്രസിഡൻ്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു. മറുകണ്ടം ചാടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾക്ക് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് വിപ്പ് നൽകി. അത് പോളി കാരാക്കടയെ ചൊടിപ്പിച്ചു. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ റിസോർട്ട് രാഷ്ട്രീയം പോലെ കൂരാച്ചുണ്ടിലും അത് കണ്ടു.
അംഗങ്ങൾ മറുകണ്ടം ചാടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ അംഗങ്ങളെ റിസോർട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചു. അതിനിടയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പിന്തുണ തേടി പോളി കാരാക്കടയും രംഗത്തിറങ്ങി. കോൺഗ്രസിലെ മെമ്പർമാരിൽ വിശ്വസ്തരും തനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പോളി വിശ്വസിച്ചു. അതേസമയം കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വനിത മെമ്പർക്ക് പിന്തുണ കൊടുക്കാം എന്ന ധാരണയും ഉടലെടുത്തു.
ഒടുവിൽ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള മുഹൂർത്തമായി. 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് കോൺഗ്രസ് മെമ്പർമാരെ എത്തിച്ചു. വനിത മെമ്പറുടെ പേര് മറ്റൊരംഗം പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തിയെങ്കിലും അവർ മത്സരിക്കാൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുമാറി. അതോടെ പദ്ധതികളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു; ആകെ ആശയക്കുഴപ്പമായി. അതിനിടയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) അംഗം പോളിയുടെ പേരും ഉന്നയിച്ചു.
അതിനെ സിപിഎമ്മും പിന്താങ്ങി. എന്നാൽ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച് ജയിച്ച് 4 വർഷം എൽഡിഎഫിനൊപ്പം നിന്ന മെമ്പർ അരുൺ ജോസിൻ്റെ കൂടി പിന്തുണയോടെ ഒകെ അമ്മദ് പ്രസിഡൻ്റായി. മുമ്പ് കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന അരുൺ ജോസ് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു. ഇപ്പോൾ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമാണ്.
32 വർഷമായി കൂരാച്ചുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് മെംബറായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അമ്മദ്. പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ദീർഘകാലം മെമ്പർ സ്ഥാനം വഹിച്ചെന്ന ബഹുമതിയും ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസുകാരൻ ആയിട്ടും പാർട്ടിയെ അനുസരിക്കാത്ത, സിപിഎമ്മിൻ്റെ പിന്തുണ തേടിയ പോളിയെ പാർട്ടി പുറത്താക്കി. പഴയ ആൻ്റണി ഗ്രൂപ്പിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് പോളിയുടേത്.
പിന്നാലെ എംകെ രാഘവനോട് അടുത്തതോടെയാണ് ഡിസിസിയും കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ പിടിച്ച് മുക്കിയതെന്നും നാട്ടിൽ സംസാരമുണ്ട്. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ താത്പര്യമില്ലെന്നാണ് പോളി കാരാക്കട പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസുകാരൻ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന താൻ മരണം വരെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരിക്കുമെന്ന് പോളി ഒരു മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു.
മത്സരരംഗത്തും പ്രവർത്തനരംഗത്തും ഇല്ലെങ്കിലും പല വാർഡുകളിലും വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാനും ചില നീക്കുപോക്കുകൾ നടത്താനും പോളിക്ക് കഴിയും എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്തവണയും ലീഗ് പാടുപെടുമോ എന്നതും ചോദ്യമാണ്. അതേ സമയം പ്രസിഡൻ്റിനെ പുറത്താക്കാനും പിന്നാലെ പിന്തുണക്കാനും സിപിഎം കാണിച്ച ആ നല്ല മനസും ചർച്ച വിഷയമാണ്.
വീണ്ടും ഒരു അങ്കത്തിന് കാഹളം മുഴങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ ഒരു സീറ്റ് കൂടി വർധിച്ചു; 14 ആയി. അതിൽ നാല് സീറ്റുകൾ ലീഗ് ഇതിനകം കരസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷത്താവട്ടെ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം)ന് 5 സീറ്റുകളാണ് സിപിഎം നൽകിയത്. 1995ൽ 9 സീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ സീറ്റിലും വിജയിച്ച് ഇടതുമുന്നണി ഭരിച്ച പഞ്ചായത്താണ് കൂരാച്ചുണ്ട്.
അതേസമയം രണ്ടായിരത്തിലും 2015ലും മുഴുവൻ സീറ്റുകളും നേടി യുഡിഎഫും പഞ്ചായത്ത് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമ്മിലടി, കാലുവാരിയൽ, വർഗീയ പ്രചാരണം, കുത്തിത്തിരുപ്പ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പേരുകേട്ട കൂരാച്ചുണ്ടിൽ ഇത്തവണ എന്തു സംഭവിക്കും എന്നതിൽ വലിയ ആകാംക്ഷയുണ്ട്.
