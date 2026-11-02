പ്രതീക്ഷിച്ചത് 1500 പേരെ, ഒഴുകിയെത്തിയത് 7000 പേർ; വിവാഹ ക്യാമ്പിൽ 80 ശതമാനവും പുരുഷന്മാർ
രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴിയാണ് ക്യാമ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം സംഘാടകർ പുറത്തുവിടുന്നത്
By PTI
Published : November 2, 2026 at 1:07 PM IST
കോഴിക്കോട്: ജീവിതപങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താൻ വർഷങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ചിറകുനൽകി കോഴിക്കോട് കാരന്തൂർ ഹരഹര മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന സൗജന്യ വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്. പ്രതീക്ഷകളെ മുഴുവൻ കാറ്റിൽപ്പറത്തി ഏഴായിരത്തോളം പേർ ഒഴുകിയെത്തിയതോടെ ക്ഷേത്രപരിസരവും കടന്ന് ദേശീയപാത വരെ നീണ്ടത് മനുഷ്യരുടെ മഹാപ്രവാഹം. ഓരോ അപേക്ഷയ്ക്ക് പിന്നിലും വേദനയുടെയും നിരാശയുടെയും കഥകളുണ്ടെന്ന് സംഘാടകർ പറയുമ്പോൾ, ഈ ക്യാമ്പ് കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തുറന്ന കണ്ണാടിയാവുകയാണ്.
കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ എത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് കരുതി സംഘാടകർ 1500 അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ മാത്രമാണ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ആ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ മുഴുവൻ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് വൻ ജനത്തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. വന്നവരിലും മിക്കവരും മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിധം ആളുകൾ എത്തിയതോടെ, മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഫോമുകൾ തീർന്നുപോയി.
തുടർന്ന് ഫോമുകൾ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുകയും, ഒടുവിൽ ആയിരക്കണക്കിന് അധിക പകർപ്പുകൾ അച്ചടിശാലയിൽ നിന്ന് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് ആളുകളുടെ നീണ്ട നിര രൂപപ്പെട്ടു. ക്ഷേത്രപരിസരവും കടന്ന് ദേശീയപാതയിലെ രണ്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ വരെ ഈ നിര നീണ്ടുനിന്നുവെന്ന് സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ വലിയ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പൊലീസിനെ എത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു.
പ്രതീക്ഷകൾ തെറ്റിച്ച് ജനസാഗരം
ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ പലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇതൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ അവസരം മാത്രമല്ലായിരുന്നു. വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരുന്നും പലതവണ ശ്രമിച്ചിട്ടും ജീവിതപങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതിരുന്നവർക്ക് ലഭിച്ച വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ഈ ക്യാമ്പ്. രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴിയാണ് ക്യാമ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം സംഘാടകർ പുറത്തുവിടുന്നത്.
യാതൊരു പണച്ചെലവുമില്ലാതെ ആളുകൾക്ക് അനുയോജ്യരായ പങ്കാളികളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു വേദി ഒരുക്കാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചതെന്ന് കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു. തുടക്കത്തിൽ ഏകദേശം 1500 മുതൽ 2000 വരെ ആളുകൾ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ലഭിച്ച പ്രതികരണം പ്രതീക്ഷകളെക്കാൾ വളരെ വലുതായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അനുയോജ്യയായ ഒരു വധുവിനെ കണ്ടെത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ്, വികാരാധീനരായാണ് മാതാപിതാക്കൾ സമീപിച്ചതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ടുതന്നെ വാട്സാപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി ഈ വാർത്ത അതിവേഗം പ്രചരിക്കുകയും കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു. പുലർച്ചെ തന്നെ പലരും കോഴിക്കോട് എത്തി. കണ്ണൂർ, വയനാട്, പാലക്കാട് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് എത്തിയവരും കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ മുറിയെടുത്ത് താമസിച്ചവരുമുണ്ടെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതലാണ് ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ വലിയ ജനക്കൂട്ടം കണ്ടതോടെ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ തന്നെ കൊടുത്തു തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് അവസാനിക്കുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന പരിപാടി വൈകുന്നേരം വരെ നീണ്ടുനിന്നു.
അപേക്ഷകരിൽ കൂടുതലും പുരുഷന്മാർ
രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരിൽ ഏകദേശം 80 ശതമാനവും പുരുഷന്മാരായിരുന്നു. ഇവരിൽ പലരും 30 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരും, ചിലർ 40-കളിലും 50-കളിലും ഉള്ളവരുമായിരുന്നു. അപേക്ഷ നൽകിയ സ്ത്രീകളിൽ ഗണ്യമായ എണ്ണം പേർ രണ്ടാം വിവാഹത്തിന് തയ്യാറായവരായിരുന്നു. തൻ്റെ മകന് അനുയോജ്യയായ ഒരു വധുവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള അവസരമായിരിക്കാം ഇതെന്നാണ് കരുതിയതെന്നും, മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നുവെന്നും അപേക്ഷ നൽകാൻ വന്ന ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു. ഫലമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വീട്ടുകാരെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ലഭിച്ച പ്രതികരണം ഒരേസമയം ആവേശകരവും എന്നാൽ ആശങ്കയുളവാക്കുന്നതുമായിരുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിലെ മതപരമായ ചടങ്ങുകൾക്ക് പുറമെ സാമൂഹിക സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കരുതിയിരുന്ന അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ തീർന്നുപോയപ്പോൾ, സംഘാടകർ ആദ്യം ഫോട്ടോകോപ്പികൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.
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എന്നാൽ ആളുകളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ, അവർ ഒരു പ്രിൻ്റിങ് പ്രസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 4000 കോപ്പികൾ കൂടി അച്ചടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അപേക്ഷകരുടെ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കി, അനുയോജ്യരായ പങ്കാളികളെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഒരു പദ്ധതി രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സംഘാടകർ. അപേക്ഷകൾ തരംതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഏകദേശം 10 മുതൽ 20 ദിവസം വരെ സമയം എടുത്തേക്കാം. അടുത്ത മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ മറുപടികൾ നൽകിത്തുടങ്ങുമെന്ന് അപേക്ഷകരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സംരംഭം തുടർന്നും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സംഘാടകർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നവംബർ 22ന് ശേഷം, എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ 10 വരെ ക്യാമ്പ് നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
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