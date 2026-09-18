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ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിൽ വണ്ട് ഇട്ട് 2 ലക്ഷം ചോദിച്ചു; ഒടുവിൽ ട്വിസ്റ്റ്

കുന്ദമംഗലം വയനാട് റോഡരികിൽ മുറിയനാലുള്ള പാരഡൈസ് ഹോട്ടലിലാണ് സംഭവം. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്‌ച പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിക്കാണ് നാടകീയമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്.

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ഹോട്ടൽ ഉടമയ്ക്ക് തുണയായി സിസിടിവി ദൃശ്യം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 18, 2026 at 2:14 PM IST

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കോഴിക്കോട്: സിനിമകളെ വെല്ലുന്ന തിരക്കഥയുമായി ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിൽ വണ്ടിനെയിട്ട് പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച യുവാക്കളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. കോഴിക്കോട് കുന്ദമംഗലത്തെ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന നാടകീയ സംഭവങ്ങളുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് ഉടമയ്ക്ക് ആശ്വാസമായത്. വ്യാജ പ്രചാരണത്തെ തുടർന്ന് അടച്ചുപൂട്ടിയ ഹോട്ടൽ തുറക്കാനും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.

കുന്ദമംഗലം വയനാട് റോഡരികിൽ മുറിയനാലുള്ള പാരഡൈസ് ഹോട്ടലിലാണ് സംഭവം. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്‌ച പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിക്കാണ് നാടകീയമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ എത്തിയ മൂന്നംഗ സംഘം കാട പൊരിച്ചതും പൊറോട്ടയും ഓർഡർ ചെയ്‌തു. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തീരാറായതോടെ ഇവർ പെട്ടെന്ന് ബഹളം വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഭക്ഷണത്തിൽ വണ്ടിനെ ഇട്ടാണോ നൽകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച് ജീവനക്കാർക്ക് നേരെ ആക്രോശിക്കുകയും അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്‌തു.

ഹോട്ടലില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭീഷണി

ബഹളം കേട്ട് ഹോട്ടൽ ഉടമയായ ഓളോങ്ങൽ റഫീഖ് സ്ഥലത്തെത്തി. തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും എന്തെങ്കിലും പിഴവ് സംഭവിച്ചതാകാമെന്ന് കരുതിയ അദ്ദേഹം യുവാക്കളോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു. പരിഹാരമായി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പകരം പണം വേണമെന്നാണ് സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ അവരാവശ്യപ്പെട്ട പണം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ഇവർ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ കൂടി വിളിച്ചുവരുത്തി ഹോട്ടലിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്‌ടിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തെ വിളിച്ചുവരുത്തി ഹോട്ടൽ അടപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇവർ തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചതോടെ ഹോട്ടലിനും ഉടമയ്ക്കുമെതിരെ വലിയ ജനരോഷമാണ് ഉയർന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി ഹോട്ടൽ നടത്തുന്ന റഫീഖിന് നേരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള അധിക്ഷേപമാണ് ഉണ്ടായത്. പ്രശ്‌നം സങ്കീർണമായതോടെ അധികൃതർ എത്തി വിശദീകരണം പോലും ചോദിക്കാതെ ഹോട്ടൽ അടപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

സിസിടിവിയിൽ തെളിഞ്ഞ സത്യം

തനിക്ക് നേരിട്ട ദുരനുഭവത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ റഫീഖ്, ഭാര്യയുടെയും കുട്ടികളുടെയും നിർദേശപ്രകാരം ഹോട്ടലിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുവന്നത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടെ സംഘത്തിലുള്ള ഒരാൾ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എന്തോ എടുത്ത് ഭക്ഷണത്തിൽ ഇടുന്നതും ഉടൻതന്നെ പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങൾ കാമറയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. ചതി മനസ്സിലായതോടെ റഫീഖ് കുന്ദമംഗലം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

സംഭവം റഫീഖ് തന്നെ വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങിനെയാണ്."ഭക്ഷണം മുഴുവന്‍ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവര്‍ പ്രാണിയെ കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ് ബഹളം തുടങ്ങിയത്. ഞാന്‍ വീട്ടിലായിരുന്നു. എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി.ഇതിനിടയില്‍ അവര്‍ നിരവധിയാളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തി. ഹോട്ടലിൽ എത്തിയ ആളുകൾ ആക്രോശിക്കുകയും സംഘർഷാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്‌യുകയായിരുന്നു.ക്ഷമാപണം നടത്തിയ എന്നോട് അവര്‍ പണം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയാണ് ചോദിച്ചത്. അത് തരാനാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയപ്പോള്‍ ബഹളം തുടരുകയായിരുന്നു. ഇരുപത്തഞ്ച് വര്‍ഷത്തിലേറെയായി ഹോട്ടല്‍ നടത്തുന്നതാണെന്നും ഇതേ വരെ ഇങ്ങിനെയൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അവരോട് പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യ പരിശോധനാ വിഭാഗത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഹോട്ടല്‍ പൂട്ടിക്കുകയായിരുന്നു.പിന്നീട് സംശയം തോന്നി സിസി ടിവി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് പോക്കറ്റില്‍ നിന്ന് തന്നെ അവര്‍ വണ്ടിനെ എടുത്ത് ഭക്ഷണത്തില്‍ ഇടുകയായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലായത്. തുടര്‍ന്ന് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. ഈ വിഷയത്തിൽ തുടക്കത്തില്‍ നാട്ടുകാരും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ സത്യം അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം അവർ എന്നോടൊപ്പം നിന്നു".ഹോട്ടൽ ഉടമയായ റഫീഖ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുവന്നതോടെ അതുവരെ ഹോട്ടൽ ഉടമയ്ക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിരുന്ന പൊതുസമൂഹം റഫീഖിന് പിന്തുണയുമായി എത്തി. കുന്ദമംഗലത്തെ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളും പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക ദ്രോഹികൾക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ബാബുമോൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. ദിവസങ്ങളോളം മാനസികമായി വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിച്ച റഫീഖിന് യഥാർഥ വസ്‌തുത പുറത്തുവന്നത് വലിയ ആശ്വാസമായിരിക്കുകയാണ്.സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ച് പൊലീസ് പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ ഊർജിതമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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