ഫ്രഷ് കട്ട് സമരം: രാത്രിയിലും പുലർച്ചയ്ക്കും പൊലീസ് റെയ്ഡ്; കുട്ടികളുടെ പഠനം പോലും ആശങ്കയിൽ
പുരുഷന്മാർ ഒളിവിൽ പോവുകയും വിദ്യാർഥികൾ സ്കൂളിൽ എത്താത്തത് പഠനത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പൊലീസിൻ്റെ കടുത്ത നടപടിക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധവും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ഐക്യദാർഢ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്.
Published : October 29, 2025 at 5:54 PM IST
കോഴിക്കോട്: താമരശ്ശേരിയിലെ ഫ്രഷ് കട്ട് അറവു മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ നടന്ന സമരത്തിനിടയിലെ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഫാക്ടറി പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലെ ജനജീവിതം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്. സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് കടുത്ത നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടിറങ്ങിയതോടെയാണ് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ ഭീതിയിലായത്. സമരത്തിനുശേഷം പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് പൊലീസ് രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വീടുകളിൽ കയറിയിറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഓരോ വീട്ടുകാരും വലിയ പ്രയാസത്തിലായി.
മിക്ക വീടുകളിലെയും പുരുഷന്മാർ പൊലീസിനെ ഭയന്ന് ഒളിവിൽ പോവുകയും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മാത്രമാണ് വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത്. അർധരാത്രികളിലും പുലർച്ചയ്ക്കും പൊലീസ് ബെല്ലടിച്ചും വാതിലിൽ മുട്ടിയും പുരുഷൻമാരെ തിരയാൻ എത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ വീട്ടമ്മമാർ പരാതിപ്പെടുന്നത്.
വിദ്യാർഥികളെത്താതെ സ്കൂളുകൾ
സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സമരസമിതി പ്രവർത്തകരുടെ വീട്ടുകാർ ഏറെ ഭയപ്പാടോടെയാണ് കഴിയുന്നത്. പ്രതികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ലെങ്കിലും സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും തേടി പൊലീസ് എത്തുന്നുണ്ടെന്നതാണ് സ്ഥിതി. പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാർഥികൾ എത്താത്തത് സമരത്തിനുശേഷം നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. മിക്ക സ്കൂളുകളും അടച്ചിടേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഫ്രഷ് കട്ട് മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിന് അൽപം ദൂരത്തുമാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂടത്തായി ഇരൂട് സെൻ്റ് ജോസഫ് എൽപി സ്കൂളിലെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. അധ്യാപകരും വിരലിലെണ്ണാവുന്ന വിദ്യാർഥികളും മാത്രമാണ് സ്കൂളിൽ എത്തുന്നത്. പല ക്ലാസുകളിലും ഒഴിഞ്ഞ ബെഞ്ചും ഡസ്കുകളും മാത്രമാണ് കാഴ്ച.
വിദ്യാർഥികൾ എത്താത്തത് അധ്യാപകർക്കും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സബ്ജില്ലാ കലോത്സവങ്ങൾക്ക് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ എത്താത്തത് കലോത്സവങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പങ്കെടുപ്പിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉണ്ടാക്കുന്നു. കൂടാതെ ഡിസംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന അർധവാർഷിക പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പായി എങ്ങനെ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തീർക്കുമെന്ന ആശങ്കയും അധ്യാപകർക്കുണ്ട്. കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ എത്തിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പോലും ഇപ്പോൾ അധ്യാപകർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. സമരത്തിനുശേഷം രക്ഷിതാക്കൾ ആരും വീട്ടിലില്ലാത്തതാണ് ഇതിന് കാരണം.
വ്യാപക പ്രതിഷേധവും ജനകീയ സദസ്സും
ഫ്രഷ് കട്ട് അറവു മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ സമരം നടത്തിയവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കടുത്ത നടപടികളുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതോടെ താമരശ്ശേരി മേഖലയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ്. താമരശ്ശേരി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂണിറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് ഉച്ചവരെ കടകളടച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു. കുടുംബനാഥൻമാർ ഒളിവിൽ പോയ വീടുകളിൽ ഏകോപന സമിതി അംഗങ്ങൾ ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുപുറമെ താമരശ്ശേരി അങ്ങാടിയിൽ സമരസമിതിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ജനകീയ സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു. സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ തുറകളിൽനിന്നുള്ള പ്രമുഖരാണ് പൊലീസിൻ്റെ നടപടികൾ നേരിടുന്ന സമരസമിതി പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകളിൽ എത്തി കുടുംബങ്ങളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.
പ്രദേശം സന്ദർശിച്ച് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ
ഇന്ന് രാവിലെ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനും സാമൂഹിക നിരീക്ഷകനുമായ പ്രൊഫസർ എം എൻ കാരശ്ശേരി കൂടത്തായി കരിമ്പാലക്കുന്ന് ഭാഗങ്ങളിലെ സമരസമിതി പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകളിൽ എത്തി വീട്ടുകാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ടറിഞ്ഞു. പ്രദേശത്തെ ഓരോ വീട്ടുകാരും തങ്ങൾ നേരിടുന്ന ദുരിതം പങ്കുവെച്ചു. പൊലീസ് സമരസമിതി പ്രവർത്തകരുടെ കുടുംബങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന കടുത്ത ക്രൂരതക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഇന്നുള്ളതെന്ന് എം എൻ കാരശ്ശേരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഇന്ന് രാവിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം എ സലാം മറ്റു നേതാക്കൾക്കൊപ്പം കരിമ്പാലക്കുന്നിൽ സന്ദർശിച്ചു. പ്രശ്നത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന വീട്ടുകാരെ അദ്ദേഹം ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും സമരസമിതി പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തവരെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കാനും ഭീകരവാദികളാക്കാനുമുള്ള ശ്രമമാണ് താമരശ്ശേരിയിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് പി എം എ സലാം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
നാലഞ്ചു വർഷമായി പ്രദേശവാസികൾ ഫാക്ടറിക്കെതിരെ സമരവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ട്. കടുത്ത ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഫാക്ടറിയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നേരിടുന്നത്. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ സമരമുറകളുമായി മുന്നോട്ടുപോയിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭരണകൂടങ്ങളുടെ പിന്തുണയും ഫ്രഷ് കട്ട് അറവു മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിന് അനുകൂലമാണ്. പൊലീസ് നടത്തുന്ന ഈ കിരാത നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായ പിന്തുണ സമരസമിതി പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകുമെന്നും പി എം എ സലാം വ്യക്തമാക്കി.
ജനരോഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിച്ചേക്കും
ഫ്രഷ് കട്ട് അറവു മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ നടത്തിയ സമരം അക്രമാസക്തമാവുകയും ഇപ്പോൾ പൊലീസ് കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ജനരോഷം മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറാനാണ് സാധ്യത. അതോടൊപ്പം വരുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിൽ താമരശ്ശേരിയിലെ ഫ്രഷ് കട്ടിനെതിരെയുള്ള സമരവും തുടർന്നുണ്ടായ നടപടികളും പ്രതിഫലിക്കും എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
