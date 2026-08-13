ഫ്രഷ് കട്ട് അറവു മാലിന്യ പ്ലാൻ്റ് തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി; കടുത്ത നിബന്ധനകൾ
ഫാക്ടറി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തി ഈ മാസം 20-നകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യാനുസരണം പൊലീസ് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
Published : August 13, 2026 at 3:54 PM IST
എറണാകുളം : ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് അറവു മാലിന്യം ഒഴുക്കിവിട്ടെന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന് അടച്ചുപൂട്ടാൻ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ഉത്തരവിട്ട കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി അമ്പായത്തോടിലെ 'ഫ്രഷ് കട്ട്' അറവു മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാൻ്റിന് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകി. ഫാക്ടറി തുറക്കുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടായാൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ പൊലീസ് സംരക്ഷണം നൽകാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു. പ്ലാൻ്റ് അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെ ഉത്തരവിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റേയുടെ കാലാവധി ഈ മാസം 20 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രവർത്തനം തത്സമയം പരിശോധിക്കാൻ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന് നിർദേശം
ഫാക്ടറി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ടെത്തി വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി ഈ മാസം 20-ന് മുൻപായി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും കോടതി ബോർഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫ്രഷ് കട്ട് ഉടമകൾ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ നിർണായക ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. കേസിൽ പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രതിനിധികളായ ജനപ്രതിനിധികളെയും കോടതി കക്ഷി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
ശീതികരിച്ച വാഹനങ്ങളിൽ മാത്രമേ മാലിന്യം കൊണ്ടുപോകാവൂ
കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ, ഫാക്ടറിയിലേക്ക് കോഴി മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശീതികരിച്ച വാഹനങ്ങളിലല്ലെന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇത് ഗൗരവമായി എടുത്ത കോടതി, ശീതികരിച്ച വാഹനങ്ങളിലല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും കോഴി മാലിന്യം കടത്തരുതെന്ന് കമ്പനിക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകി.
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പശ്ചാത്തലവും നാട്ടുകാരുടെ പ്രക്ഷോഭവും
താമരശ്ശേരി കട്ടിപ്പാറ പഞ്ചായത്തിലെ അമ്പായത്തോടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫ്രഷ് കട്ട് ഓർഗാനിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന പ്രൊസസിങ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന അറവു മാലിന്യങ്ങൾ സമീപത്തെ പുഴയിലേക്കും ജനവാസ മേഖലയിലേക്കും ഒഴുക്കിവിടുന്നുവെന്നാരോപിച്ചാണ് നാട്ടുകാർ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. കനത്ത മഴയത്ത് മാലിന്യം പുഴയിലേക്ക് കലർന്നത് വലിയ പാരിസ്ഥിതിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ജനകീയ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ച് പ്രദേശവാസികൾ പ്ലാൻ്റിന് മുന്നിൽ സമരം ആരംഭിച്ചത്.
നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയെയും പ്രതിഷേധത്തെയും തുടർന്ന് വിശദമായ നോട്ടീസ് നൽകാതെ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് പ്ലാൻ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അടിയന്തരമായി നിർത്തിവെക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഏകപക്ഷീയമായാണ് ബോർഡ് നടപടിയെടുത്തതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്ലാൻ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹർജി ഈ മാസം 20-ന് ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
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