ETV Bharat / state

രക്ഷകരാകേണ്ടവർക്ക് രക്ഷയില്ല; കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ തകർച്ചയുടെ വക്കിൽ

നഗരത്തിലെ ഏക ഫയർ സെന്‍ററായ ബീച്ച് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഒരു തകര ഷീറ്റിനടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

Kozhikode Fire Station Fire Force Fire
Kozhikode Fire Station (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 19, 2026 at 6:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: നഗരത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും തീപിടിത്തം തുടർക്കഥയാകുമ്പോൾ രക്ഷകരാകേണ്ട അഗ്നിരക്ഷാ സംവിധാനത്തെ ആര് രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്നതാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം. നഗരത്തിലെ ഏക ഫയർ സെന്‍ററായ ബീച്ച് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഒരു തകര ഷീറ്റിനടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ബീച്ചിലെ പഴയ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം അത്യന്തം അപകടാവസ്ഥയിലായതിനെത്തുടർന്ന് 2023-ൽ പൂട്ടിയിരുന്നു.

കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന കെട്ടിടം ഏതുനിമിഷവും തകരാവുന്ന അവസ്ഥയിലായതിനാൽ പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പുതിയ കെട്ടിടം നിർമിക്കുന്നതിനു പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചതോടെ, ജീവനക്കാരുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് നിലവിൽ അഗ്നിരക്ഷാ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

കമ്പി പുറത്തു കാണുന്ന, കോൺക്രീറ്റ് ഇടിഞ്ഞുവീണ മേൽക്കൂരയാണ് പലയിടത്തും. ചുമരുകൾ സിമന്‍റ് അടർന്നു കിടക്കുന്നു. ജനലുകൾ ദ്രവിച്ച നിലയിലുമാണ്. നഗരത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ, നാട്ടുകാരെ രക്ഷിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട 22 ജീവനക്കാരാണ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. മുറികളിലെ തുരുമ്പിച്ച ഇരുമ്പു സാധനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ജീവൻരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ കിടക്കുന്നത്.

ബീച്ചിലെ സ്ഥലത്ത് അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനം, മേഖലാ കേന്ദ്രം, ബീച്ച് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവയ്ക്കായി 17 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി നിലവിലുണ്ട്. മാനാഞ്ചിറയിൽ അഗ്നിരക്ഷാ കേന്ദ്രം വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് ഏറെ പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥലമില്ലെന്ന കാരണത്താൽ യാഥാർഥ്യമായിട്ടില്ല. ജില്ലാ ഭരണകൂടം സൗകര്യം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പരിമിതികൾ അറിയിച്ചതോടെ, പാളയം ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കാൻ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അതേക്കുറിച്ചും ഇപ്പോൾ അധികാരികൾക്ക് മറുപടിയില്ല.

Kozhikode Fire Station Fire Force Fire
Kozhikode Fire Station (ETV Bharat)

"തീപിടിത്തമുണ്ടായാൽ ആദ്യ മിനിറ്റുകളിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കേണ്ടത്. തീ മുഴുവനും പടർന്നതിനുശേഷം അത് അണയ്ക്കാൻ ആളുകൾ എത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ തീ പടർന്നാൽ മറ്റു യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ വരേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. എന്നാൽ ബീച്ചിലെ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ യാഥാർഥ്യമായാൽ അതിന് വലിയ പരിഹാരമാകും. ഈ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അടക്കം പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എല്ലാം കത്തിച്ചാമ്പലായിട്ട് എന്തിനാണ് ഒരു ഫയർ സ്റ്റേഷൻ" - കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലെ പ്രതിപക്ഷ കൗൺസിലറായ കെ.സി ശോഭിത ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ആസ്ഥാന മന്ദിരം നിർമ്മിക്കാൻ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, രണ്ട് വർഷത്തിലധികമായി ഇതിന്‍റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കടലാസിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്. ബീച്ച് സ്റ്റേഷനിലെ ജീവനക്കാരെയും വാഹനങ്ങളെയും മീഞ്ചന്ത, വെള്ളിമാടുകുന്ന് തുടങ്ങിയ മറ്റ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് പുനർവിന്യസിച്ചു. ഇത് തിരക്കേറിയ നഗരത്തിന്‍റെ ഹൃദയഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന തീപിടിത്തങ്ങളിൽ അതിവേഗം എത്താനുള്ള സേനയുടെ ശേഷിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നഗരത്തിൽ അടുത്തിടെയുണ്ടായ ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സിലെ തീപിടിത്തം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ ബീച്ച് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ പൂർണ്ണസജ്ജമല്ലാത്തത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചതായി പരാതികൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. നഗരമധ്യത്തിൽ ഒരു താൽക്കാലിക ഫയർ സ്റ്റേഷനെങ്കിലും ഉടൻ സജ്ജമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം വ്യാപാരികളും നഗരവാസികളും ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭാ യോഗം അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നു. ഇതിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മാവൂർ ഉൾപ്പെടെ പുതിയ ഫയർ സ്റ്റേഷനുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബീച്ചിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈകുന്നു എന്നതിൽ ഉത്തരമില്ല.

Also Read: 'ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യത'; 'കേരള സ്റ്റോറി 2'നെതിരെ ഹർജി, സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡിനും നിർമാതാക്കൾക്കും ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ്

TAGGED:

KOZHIKODE
FIRE STATION
FIRE FORCE
FIRE
KOZHIKODE FIRE STATION CRISIS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.