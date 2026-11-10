കരാട്ടെ പഠനത്തിൽ എളുപ്പവഴികളില്ല; കരാട്ടെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലോക റെക്കോഡ് ജേതാക്കളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
തപാലിൽ നീന്തൽ പഠിക്കുന്നതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ തട്ടിക്കൂട്ടേണ്ട ഒന്നല്ല കരാട്ടെയെന്ന് അജീഷ് കുമാറും മകൾ അരുന്ധതിയും
Published : November 10, 2026 at 2:14 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: കുറുക്കുവഴികളിലൂടെ വിജയങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ നെട്ടോട്ടമോടുന്ന പുതിയ കാലത്ത്, ചോരയും നീരും നൽകി നേടിയെടുത്ത ലോക റെക്കോഡുകളുമായി വിസ്മയം തീർക്കുകയാണ് ഒരച്ഛനും മകളും. ശരീരത്തിലൂടെ 350 ബൈക്കുകളും അഞ്ച് കാറുകളും 23 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കയറ്റിയിറക്കി അച്ഛൻ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചപ്പോൾ, വെറും 36 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് 420 ടൈലുകൾ കൈകൊണ്ട് അടിച്ചുടച്ചാണ് എട്ടാം ക്ലാസുകാരിയായ മകൾ ചരിത്രം കുറിച്ചത്. കാജു കാഡോ കരാട്ടെ എലത്തൂർ ഡോജോയിലെ സെൻസായ് അജീഷ് കുമാറും മകൾ അരുന്ധതിയുമാണ് ആയോധനകലയുടെ കരുത്തിൽ നാടിന് അഭിമാനമായി മാറുന്നത്.
തപാലിൽ നീന്തൽ പഠിക്കുന്നതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ തട്ടിക്കൂട്ടേണ്ട ഒന്നല്ല കരാട്ടെയെന്ന് ഇവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അജീഷ് കുമാറിൻ്റെയും അരുന്ധതിയുടെയും ലോക റെക്കോഡ് നേട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവർ ആയോധനകലയുടെ യഥാർഥ കരുത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഇവരുടെ ക്ലാസുകളിലേക്ക് വിദ്യാർഥികളുടെ ഒഴുക്കായി. കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് കാജു കാഡോ കരാട്ടെ അക്കാദമി.
ഗുരുനാഥനായ ദിലീപ് കുമാറിൻ്റെ പ്രേരണയും പിന്തുണയുമാണ് തങ്ങളുടെ വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് അജീഷ് കുമാർ പറയുന്നു. വരുംവരായ്മകൾ ചിന്തിക്കാതെ ധൈര്യമായി ഗോദയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ അദ്ദേഹം നൽകിയ ഊർജമാണ് ഈ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ. പുതിയ തലമുറ കരാട്ടെയെ വെറുമൊരു കിക്കായി മാത്രം കാണുകയും, ഗുണ്ടായിസത്തിനും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. എന്നാൽ ചിട്ടയായ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരാൾ അനാവശ്യമായി ആരെയും ആക്രമിക്കില്ലെന്നും, സ്വയംരക്ഷയ്ക്കും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും അജീഷ് വ്യക്തമാക്കി.
പെൺകുട്ടികൾ തീർച്ചയായും ആയോധനകലകൾ അഭ്യസിച്ചിരിക്കണമെന്ന് എട്ട് വർഷമായി പരിശീലനം നേടുന്ന അരുന്ധതി പറയുന്നു. ലോക റെക്കോഡ് നേടിയതോടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പലരും അറിഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ സഹപാഠികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കരാട്ടെ പരിശീലനം ഏറെ സഹായിക്കുമെന്നും അരുന്ധതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പെൺകുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് കായിക പരിശീലനം അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാലത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുകയാണ് സാൻവിയ എന്ന കൊച്ചുമിടുക്കി. ഒന്നര വർഷമായി പരിശീലനം നേടുന്ന സാൻവിയ, പഞ്ച്, കിക്ക്, ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങിയ മുറകളെല്ലാം ഇതിനോടകം അഭ്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് വച്ച് നടന്ന ഇൻ്റർ ക്ലബ് ടൂർണമെൻ്റിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടാനും ഈ മിടുക്കിക്ക് കഴിഞ്ഞു. കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സാൻവിയയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കരാട്ടെ പരിശീലനം ഒട്ടും ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അമ്മ ശ്വേത പറഞ്ഞു. സാൻവിയയെ കണ്ട് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് നാല് വയസ്സുകാരിയായ അനിയത്തിയും ഇപ്പോൾ കരാട്ടെ പഠിക്കാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ജോലിക്ക് ശേഷമുള്ള സമയമാണ് ഫിദിൻ മുഹമ്മദ് എന്ന യുവാവ് പരിശീലനത്തിനായി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി കിക്ക് ബോക്സിങ്, കരാട്ടെ, സെൽഫ് ഡിഫൻസ് എന്നിവ ഇദ്ദേഹം പരിശീലിക്കുന്നു. ചൊവ്വ, വെള്ളി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് ആറ് മുതൽ 8.30 വരെയാണ് ക്ലാസുകൾ. രാവിലെയും ഇവിടെ പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം സുരക്ഷയ്ക്കായി പഠിക്കേണ്ട ആത്മരക്ഷാ മാർഗമാണ് കരാട്ടെയെന്ന് ഫിദിൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കുട്ടികളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വളർച്ചയ്ക്കും തൊഴിൽപരമായ ഉന്നതിക്കും കരാട്ടെ പരിശീലനം ഏറെ സഹായകരമാണെന്ന് കാജു കാഡോ കരാട്ടെ എലത്തൂർ ഡോജോ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ.കെ. മുസ്തഫ വ്യക്തമാക്കി. ലഹരി മാഫിയകളിൽ നിന്നും മോശം കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ അകറ്റി നിർത്താനും, സേനാ വിഭാഗങ്ങളിൽ മികച്ച ജോലി കണ്ടെത്താനും ഇത് സഹായിക്കും.
ദേശീയ ടൂർണമെൻ്റിന് വേദിയാകാൻ കോഴിക്കോട്
14-ാമത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഓപ്പൺ കരാട്ടെ, കിക്ക് ബോക്സിങ് ടൂർണമെൻ്റിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സംഘം. ജനുവരി എട്ട്, ഒൻപത്, 10 തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ്ഹിൽ പോളിടെക്നിക്കിൽ വച്ചാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ കായികമേളയിൽ കർണാടക, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഝാർഖണ്ഡ്, അസം, സിക്കിം, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി താരങ്ങൾ മാറ്റുരയ്ക്കും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കായി താമസവും യാത്രാ ടിക്കറ്റും സൗജന്യമായി നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് അജീഷ് വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിൽ കരാട്ടെ രംഗത്ത് മികച്ച മുന്നേറ്റമുണ്ടെങ്കിലും, ശാസ്ത്രീയമായി പടിപടിയായി അഭ്യസിക്കേണ്ട പരമ്പരാഗത കരാട്ടെയെക്കാൾ പെട്ടെന്ന് ഫലം കാണുന്ന കിക്ക് ബോക്സിങ് പോലുള്ള ഇനങ്ങളോട് കുട്ടികൾ കൂടുതൽ താത്പര്യം കാണിക്കുന്ന പ്രവണതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
Also Read: മോഹൻലാലിൻ്റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെയും മാസ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ മാന്ത്രികൻ! ഷാജികുമാറിൻ്റെ ജീവിതം സിനിമയെ വെല്ലുന്നത്