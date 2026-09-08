വിത്തും ഞാറുമുണ്ട്, പക്ഷേ വെള്ളമില്ല; മഴ കനിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട്ടെ കർഷകർക്ക് കണ്ണീർക്കാലം
സാധാരണയായി ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലാണ് പല കാർഷിക വിളകളും കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത്
Published : September 8, 2026 at 12:49 PM IST
കോഴിക്കോട്: മണ്ണിൽ വിത്ത് വീഴേണ്ട സമയത്ത് ആകാശം മുഖംതിരിച്ചതോടെ ഒരു തുള്ളി മഴയ്ക്കായി കണ്ണുംനട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കർഷകർ. മഴയുടെ തണുപ്പിൽ പച്ചപിടിക്കേണ്ട വയലുകൾ കൊടുംചൂടിൽ വരണ്ടുണങ്ങി വിണ്ടുകീറുമ്പോൾ, കൈയിലുള്ള വിത്തിനും ഞാറിനും ജീവൻ നൽകാൻ വെള്ളമില്ലാതെ പകച്ചുനിൽക്കുകയാണവർ. കാലാവസ്ഥയുടെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റം കൃഷിയിറക്കേണ്ട സമയത്തുതന്നെ കർഷകരെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
സാധാരണയായി ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലാണ് പല കാർഷിക വിളകളും കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ മഴക്കാലത്തിൻ്റെ പതിവ് താളം തെറ്റി വേനൽക്കാലത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കടുത്ത വെയിലാണ് പകൽ മുഴുവൻ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. മഴ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിലമൊരുക്കിയ കർഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ കൃഷിയിറക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട്. വെള്ളമില്ലാതെ മണ്ണിൽ കൃഷിയിറക്കിയാൽ വിളകൾ നശിക്കുമെന്നും, കൃഷി വൈകിച്ചാൽ വിളവെടുപ്പ് സമയത്തെ ബാധിക്കുമെന്നുമുള്ള ഇരട്ട പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലാണ് കർഷകജീവിതം.
വറ്റിവരണ്ട് കൃഷിയിടങ്ങൾ; വെള്ളം തേടി കർഷകർ
ജില്ലയിലെ കിഴക്കൻ മലയോര ഗ്രാമങ്ങളായ ചാത്തമംഗലം, മാവൂർ, പെരുവയൽ, കൊടിയത്തൂർ തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് കാർഷിക മേഖലയെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന നിരവധി കുടുംബങ്ങളുള്ളത്. കടുത്ത വെയിൽ തുടരുന്നതോടെ പല കൃഷിയിടങ്ങളും കൃഷിയിറക്കാൻ പോലും പരുവപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. കൃഷിയിടങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം പോലും ലഭ്യമല്ല. കനത്ത ചൂടിൽ കിണറുകളും മറ്റ് ജലസ്രോതസ്സുകളും വേനൽക്കാലത്തിന് സമാനമായി വറ്റിവരണ്ടുതുടങ്ങി.
കൃഷിയിറക്കണമെങ്കിൽ സമീപപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നോ മറ്റ് ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നോ വെള്ളം എത്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്ന് കർഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അധിക ചെലവ് കർഷകർക്ക് മറ്റൊരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയായി മാറുകയാണ്. മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ചെറുകിട കർഷകരെയാണ് ഈ സാഹചര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്. കൃഷി തുടങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഓരോ ദിവസവും അവരുടെ വരുമാന പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മേൽ തിരിച്ചടിയാകുകയാണ്.
ഞാറ് പാകി കാത്തിരുന്നവർക്ക് നിരാശ
നെൽ കർഷകരാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നത്. കൃഷിയിറക്കുന്നതിനായി ഞാറ് പാകിയ കർഷകർക്ക് അത് യഥാസമയം പറിച്ചുനട്ട് വയലിൽ ഇറക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. ആവശ്യമായ വെള്ളമില്ലാത്തതിനാൽ ഞാറ് നടുന്നതും നീളുകയാണ്. കാലങ്ങളായി കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് മഴക്കാലത്ത് ഇത്രയും കടുത്ത വെയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അസാധാരണമായ കാര്യമാണ്. കാലാവസ്ഥയുടെ താളം ഇത്രയേറെ മാറിയ ഒരു സാഹചര്യം തങ്ങളുടെ കൃഷിജീവിതത്തിൽ മുൻപ് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് പല കർഷകരും പറയുന്നത്. ചാത്തമംഗലം, മാവൂർ, പെരുവയൽ തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇതുവരെ പല കർഷകർക്കും കൃഷിയിറക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
സാധാരണയായി 120 ദിവസം വരെ മൂപ്പുള്ള നെല്ലിനങ്ങളാണ് കർഷകർ കൃഷിയിറക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ ആദ്യത്തോടെ കൃഷി ആരംഭിച്ചാൽ ജനുവരി മാസത്തോടെ കൊയ്ത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ കൃഷിയിറക്കൽ വൈകുന്നത് വിളവെടുപ്പ് കാലത്തെയും ബാധിക്കുമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആശങ്ക. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും കടുത്ത ചൂട് തുടരുമ്പോൾ ഇനി കൃഷിയിറക്കിയാൽ വേനൽക്കാലം എത്തുന്നതിന് മുൻപ് വിള പാകമാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും ആശങ്കയുണ്ട്. കൃഷി വൈകിയാൽ വിളവെടുപ്പ് വൈകുമെന്നും അതോടെ അടുത്ത കൃഷിക്കുള്ള സമയക്രമവും താളം തെറ്റിയേക്കുമെന്നതുമാണ് നെൽ കർഷകരുടെ മുന്നിലെ പ്രധാന വെല്ലുവിളി.
വാഴക്കന്നുകളും വാടുന്നു; നഷ്ടം കണക്കുകൂട്ടാനാകാതെ കർഷകർ
നെൽകൃഷിക്ക് പുറമെ വാഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് കാർഷിക വിളകളെയും കൊടുംവെയിൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ജൂലായ്, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ നട്ട വാഴക്കന്നുകൾ പോലും ശക്തമായ ചൂടിൽ വാടിത്തുടങ്ങി. നനയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ലഭിക്കാത്തതോടെ പല ചെടികളും വളർച്ച മന്ദഗതിയിലായിട്ടുണ്ട്. വാഴക്കന്നുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിളകൾ വെയിലേറ്റ് വാടിത്തുടങ്ങിയതോടെ വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് നേരിടുന്നതെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു. കൃഷിയിടത്തിൽ നേരത്തെ നിക്ഷേപിച്ച പണവും അധ്വാനവും തിരിച്ചുകിട്ടുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് കർഷകർ. വിളകൾ നശിച്ചാൽ വിത്ത്, വളം, തൊഴിലാളി കൂലി തുടങ്ങി കൃഷിക്കായി ചെലവഴിച്ച തുക പോലും തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകും. ഇതോടെ ചെറുകിട കർഷകരുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുകയാണ്.
അതിരാവിലെ തന്നെ ചൂട് ശക്തമാകുന്നതിനാൽ കർഷകർക്ക് കൃഷിയിടത്തിൽ ഇറങ്ങി ജോലി ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സാധാരണ മഴക്കാലത്ത് മണ്ണിൽ ഈർപ്പം നിലനിൽക്കേണ്ട സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ കൃഷിയിടങ്ങൾ നനയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത്. വെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവും അധ്വാനവും കൂടുന്നതോടെ കൃഷി കൂടുതൽ ചെലവേറിയതാകുകയാണ്. കൃഷിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ സാഹചര്യം വെറും കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്നമല്ല. ഒരു സീസണിലെ വിളവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കുടുംബത്തിൻ്റെ വരുമാനത്തെയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. കൃഷിയിറക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ നീണ്ടുപോയാൽ അടുത്ത മാസങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ എങ്ങനെ മറികടക്കുമെന്ന ചോദ്യവും കർഷകരുടെ മുന്നിലുണ്ട്.
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മഴയുടെ വരവിനായി മണ്ണിലേക്ക് കണ്ണും നട്ടിരിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കർഷകർക്ക് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷയും ആശങ്കയും ഒരുപോലെ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണ്. പച്ചപ്പണിയേണ്ട വയലുകൾ വരണ്ടുണങ്ങുകയും വെള്ളം തേടി ജലസ്രോതസ്സുകൾ വറ്റുകയും ചെയ്തതോടെ കൃഷിയുടെ തുടക്കം തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്. കാലം തെറ്റിയെത്തിയ കൊടുംവെയിൽ ഇനിയും തുടർന്നാൽ നെല്ലും വാഴയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാർഷിക വിളകളുടെ നഷ്ടം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആശങ്ക. മഴയെത്തി മണ്ണിനെ വീണ്ടും ഉണർത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കർഷകർ. കാരണം അവരുടെ കൈകളിലുള്ള വിത്തുകൾക്ക് വിളയായി മാറാൻ വേണ്ടത് അധ്വാനം മാത്രമല്ല, പ്രകൃതിയുടെ കനിവുകൂടിയാണ്.
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