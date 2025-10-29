ETV Bharat / state

കോഴിക്കോട്: വരാനിരിക്കുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള സീറ്റ് വിഭജനത്തിൽ ധാരണയിലെത്തി യുഡിഎഫ്. വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായി കഴിഞ്ഞ തവണയുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ചാണ് മുന്നണി ഇത്തവണ സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. സംസ്ഥാനതലത്തിലെ തീരുമാനപ്രകാരമാണു വെൽഫെയർ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുന്നത്. ലീഗിൻ്റെ എതിർപ്പും കണക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ തവണ 27 ഡിവിഷനുകളാണു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത്തവണ അത് 28 ആയി. കുറ്റ്യാടി ഡിവിഷൻ ഇത്തവണ കായക്കൊടിയായി മാറി. മരുതോങ്കര ഉൾപ്പെടുന്ന മലയോര മേഖലയിൽ കേരള കോൺഗ്രസിനു സ്വാധീനമുള്ളതിനാൽ കായക്കൊടി അവർക്കു നൽകിയേക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പേരാമ്പ്രയിൽ പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് നേതാക്കൾ പങ്കുവെക്കുന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗിന് ഒരു സീറ്റ് അധികമായും കേരള കോൺഗ്രസിന് ഒരു സീറ്റ് പുതിയതായി നൽകാനാണ് ധാരണ. കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ 14 സീറ്റുകളിൽ തന്നെമത്സരിക്കും. ലീഗ് ഇത്തവണ 11 സീറ്റുകളിലും. സിഎംപിക്കും ആർഎംപിക്കും കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ ഓരോ സീറ്റുകൾ തന്നെയാകും നൽകുക.


സിറ്റിങ് സീറ്റുകൾ നിലനിർത്തണമോ എന്നതും പുതിയ ഡിവിഷൻ വിഭജനത്തിന് അനുസൃതമായി മാറ്റണമോ എന്നതും അടുത്ത യുഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. പഞ്ചായത്ത്, നഗരസഭ തലത്തിലേക്ക് യുഡിഎഫ് പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റികളും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മറ്റിയും കോർപറേഷനിലേക്ക് യുഡിഎഫ് കമ്മറ്റിയും ചർച്ചകൾ നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

Kozhikode District Panchayat Elections
കോഴിക്കോട് ജില്ല (Special Arrangement)

സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുകയാണ്. അതിൽ തർക്കങ്ങൾ ഇല്ലാതെ സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയാക്കും. നിലവിലുള്ള ധാരണയിൽ ഘടകകക്ഷികൾ എല്ലാം തൃപ്തരാണ്. 27 ൽ നിന്ന് സീറ്റിൻ്റെ എണ്ണം 28 ആകുമ്പോൾ പല ഡിവിഷനുകളിലും മുറിക്കലും കൂട്ടിച്ചേർക്കലും നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് മുന്നണി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അഹമ്മദ് പുന്നയ്ക്കൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.



എൽഡിഎഫിൽ സിപിഎം ഘടകകക്ഷികളുമായി ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. കോർപറേഷൻ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലെ സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേരിട്ടാണു നടത്തുന്നത്. ഈ മാസം 31ന് അകം സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ മുക്കം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനസർക്കാരിൻ്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ, ഘടകക്ഷികൾക്കിടയിലെ അഭിപ്രായ ഐക്യം തുടങ്ങിയ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളാണ്. സീറ്റ് ധാരണ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയായും. അതോടെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയം വേഗത്തിലാക്കിപ്രചാരണം തുടങ്ങുമെന്നും മുക്കം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.

ഘടകകക്ഷികളുമായുള്ള ചർച്ചകൾ ബിജെപി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റിന് പ്രത്യേക മാനേജ്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റികളും രൂപീകരിച്ചു. മൂന്ന് ജില്ലാപ്രസിഡൻ്റുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പഞ്ചായത്ത്-ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്- ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാനാർഥി നിർണയ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. കോർപറേഷൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതല മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് കെ സുരേന്ദ്രനാണ്. "പാർട്ടി ഭാരവാഹിത്വമോ സംഘടനയിലെ വലുപ്പമോ അല്ല, ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ സ്വീകാര്യതയാണ് സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലെ പ്രധാന പരിഗണന. എൽഡിഎഫ് യുഡിഎഫ് മുന്നണികളുടെ വീഴ്ചകൾ തുറന്ന് കാണിക്കും. കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ വഴി നാട്ടിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ജനവിധിയിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കും. പഞ്ചായത്ത് തൊട്ട് കോർപറേഷൻ വരെ എല്ലാ തലത്തിലും വൻ കുതിപ്പുണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും തദ്ദേശ ഫലം-" ബിജെപി കോഴിക്കോട് സിറ്റി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് കെ പി പ്രകാശ് ബാബു പറഞ്ഞു.

​നിലവിൽ യുഡിഎഫ് സീറ്റ് ധാരണയിൽ എത്തിയ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എൽഡിഎഫാണ് ഭരിക്കുന്നത്. 27 അംഗ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ 18 സീറ്റുകളാണ് എൽഡിഎഫിനുള്ളത്. സിപിഎം 13, സിപിഐ 2, ആർ ജെ ഡി 2, എൻസിപി 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഭരണപക്ഷ കക്ഷിനില. പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള യുഡിഎഫിന് 9 സീറ്റുകൾ ആണുള്ളത്. അതിൽ അഞ്ചെണ്ണം കോൺഗ്രസിനും നാലെണ്ണം ലീഗിനുമാണ്. നവംബർ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിരിക്കെ അതിനു മുൻപ് ഘടകക്ഷികളുമായുള്ള സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളും സ്ഥാനാർഥി നിർണയവും പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തിരക്കിട്ട ചർച്ചകളിലാണ് മുന്നണികൾ.

