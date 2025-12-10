കോഴിക്കോട് നഗര ഹൃദയത്തിൽ 'മിനി കഞ്ചാവ് തോട്ടം'; കണ്ടെത്തിയത് ക്രിസ്മസ്, ന്യൂയർ മുന്നോടിയായി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ
എക്സൈസ് വിഭാഗത്തിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു.
Published : December 10, 2025 at 11:40 AM IST
കോഴിക്കോട്: നഗര ഹൃദയത്തിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ കഞ്ചാവ് തോട്ടം കണ്ടെത്തി. കോഴിക്കോട് റേഞ്ച് എക്സൈസ് വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് തോട്ടം കണ്ടെത്തിയത്. ഒരാളെക്കാൾ ഉയരത്തിലുള്ള പതിനേഴോളം കഞ്ചാവ് ചെടികളാണ് തോട്ടത്തിൽ നിന്നും എക്സൈസ് പിടിച്ചത്. പൂർണ വളർച്ചയെത്തിയ കഞ്ചാവ് ചെടികളായിരുന്നു ഇവയെല്ലാം.
കോഴിക്കോട് കുതിരവട്ടത്ത് നിന്നും അരയിടത്തു പാലത്തേക്കുള്ള റോഡിൻ്റെ അരികിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ ആയിരുന്നു ഇത്രയേറെ കഞ്ചാവ് ചെടികൾ. എക്സൈസ് വിഭാഗത്തിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോഴിക്കോട് എക്സൈസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തുകയായിരുന്നു.
ആദ്യം കുറച്ച് കഞ്ചാവ് ചെടികളാണ് ആദ്യ പരിശോധനയിൽ എക്സൈസ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നത്.
തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രഹ്ലാദൻ, അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ രാമകൃഷ്ണൻ, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർമാരായ എം പ്രശാന്ത്, വി അഖിൽ എന്നിവർ ചേർന്ന് നടത്തിയ ഊർജിതമായ അന്വേഷണത്തിൽ കൂടുതൽ കഞ്ചാവ് ചെടികൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
ഇവിടെ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത മുഴുവൻ കഞ്ചാവ് ചെടികളും ഒരാളെക്കാൾ ഉയരത്തിലുള്ളതാണ്.
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി കോഴിക്കോട് എക്സൈസ് റേഞ്ച് വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഊർജിതമായ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയായിരുന്നു. ക്രിസ്മസ്, ന്യൂയർ മുന്നോടിയായി അന്വേഷണം കൂടുതൽ ഗൗരവമാക്കി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരികയായിരുന്നു.
അതിനിടയിലാണ് കോഴിക്കോട് നഗര ഹൃദയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇത്രയേറെ കഞ്ചാവ് ചെടികൾ കണ്ടെത്തിയതും പിടികൂടാൻ സാധിച്ചതും. ഇവിടെ നിന്ന് എക്സൈസ് പിടിച്ചെടുത്ത മുഴുവൻ കഞ്ചാവ് ചെടികളും കോഴിക്കോട് എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫിസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. തുടർനടപടികൾ പൂർത്തിയായ ശേഷം കഞ്ചാവ് ചെടികൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും എന്ന് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞു.
"ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് ചെടികൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ കോഴിക്കോട് എക്സൈസ് റേഞ്ച് വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ആകും" എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രഹ്ലാദൻ അറിയിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിലും ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കും എന്നും എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ വ്യക്തമാക്കി.
