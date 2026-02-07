പണം വാങ്ങുന്നവരും പ്രതികളാകും; ക്രിപ്റ്റോ ഇടപാടിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, കേരളത്തിൽ തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ സജീവം
തട്ടിപ്പ് പണം ഉപയോഗിച്ച് ക്രിപ്റ്റോ വാങ്ങുന്നതിനാൽ ഇടപാടുകാർ കേസിൽ പ്രതികളാകുന്നു. കോഴിക്കോട് രണ്ട് പേർക്ക് 91 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടമായി.
Published : February 7, 2026 at 12:27 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇടപാടുകളിൽ സൈബർ തട്ടിപ്പുപണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യാപകമാകുന്നു. ഡോളർ നിരക്കിനേക്കാൾ ഉയർന്ന വില നൽകി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ നൽകുമെന്ന വാഗ്ദാനത്തിലാണ് പലരും വീഴുന്നത്. വിപണി വിലയേക്കാൾ രണ്ട് രൂപയോളം അധികം നൽകി മോഹിപ്പിച്ചാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ നടത്തുന്നത്.
ഓൺലൈനിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുന്ന തട്ടിപ്പ് സംഘം ഉപഭോക്താവിൻ്റെ കൈയിലുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആവശ്യപ്പെടും. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന കണക്കിൽ ഡോളർ നിരക്കിൽ ഇന്ത്യൻ പണം കൈമാറും. തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിൻ്റെ ഇടപാടുകൾ അന്വേഷിച്ച് പൊലീസ് എത്തുമ്പോൾ പണം വാങ്ങിയ ആളും പ്രതിയാകുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിൻ്റെ മോഹന വാഗ്ദാനത്തിൽ വീണുപോകുന്നവർ നിരവധിയാണ്. കേരളത്തിൽ നിരപരാധികളായ പലരും ഇങ്ങനെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സൈബർ ക്രൈം എസ്ഐ വിനോദ് കുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സൈബർ തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണം പലരിലൂടെ കൈമാറി ഒടുവിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാണ്.
ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇടപാടുകളിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിയെടുക്കുന്ന സംഘങ്ങൾ കേരളത്തിലും സജീവമാണ്. സാധാരണയായി നിക്ഷേപത്തിന് വലിയ ലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നത്. 'RARCII', 'Capitalix' തുടങ്ങിയ പേരുകളിലുള്ള വ്യാജ ട്രേഡിങ് ആപ്പുകൾ വഴി വലിയ ലാഭം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച് പണം നിക്ഷേപിപ്പിക്കുന്നു. തട്ടിയെടുത്ത പണം ലൗണ്ടറിങ് നടത്താനായി മറ്റുള്ളവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വാടകയ്ക്കോ കമ്മിഷൻ വ്യവസ്ഥയിലോ സംഘം ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിദേശത്തുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് അയക്കുന്നതിനാൽ പണം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ പ്രത്യേക വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ വ്യാജ ലാഭവിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചാണ് തട്ടിപ്പിന് തുടക്കമിടുന്നത്. ഈ പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ മറവിൽ പണം തട്ടിയെടുക്കുന്നത്. ഈ രീതി ഇന്ന് സൈബർ ലോകത്ത് വളരെ സജീവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ക്രിപ്റ്റോ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പകരം നേരിട്ട് പണം നൽകുന്നതിലും തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. വാട്സാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി ഉയർന്ന ലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കും. തട്ടിപ്പുകാർ നൽകുന്ന വ്യാജ ട്രേഡിങ് ആപ്പുകളിൽ ക്രിപ്റ്റോ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും. ഈ ആപ്പുകളിൽ വലിയ ലാഭം കാണിക്കുമെങ്കിലും പണം പിൻവലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നികുതിയോ മറ്റ് ഫീസുകളോ എന്ന പേരിൽ കൂടുതൽ പണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ഒടുവിൽ അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഇടപാട് നടത്തുമ്പോൾ തട്ടിപ്പുകാർ വ്യാജ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ അയച്ച് പണം കൈമാറി എന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കും. പണം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാതെ ക്രിപ്റ്റോ നൽകുന്നതോടെ ഇരയ്ക്ക് പണം നഷ്ടമാകും. ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പിലൂടെ കൈക്കലാക്കുന്ന പണം വെളുപ്പിക്കാൻ തട്ടിപ്പുകാർ ക്രിപ്റ്റോ ട്രേഡർമാരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. മോഷ്ടിച്ച പണം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയക്കുകയും പകരം ക്രിപ്റ്റോ കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പൊലീസ് മരവിപ്പിക്കാനും പണം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയ്ക്കും കാരണമാകും; പിന്നാലെ കേസിലും പെടും. പാർട്ട് ടൈം ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ക്രിപ്റ്റോ വാങ്ങുന്നതിനും കൈമാറുന്നതിനുമായി പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയും നിലവിലുണ്ട്.
എങ്ങനെ സുരക്ഷിതരാകാം?
അംഗീകൃതമായ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. പരിചയമില്ലാത്തവരിൽ നിന്നുള്ള ഉയർന്ന ലാഭ വാഗ്ദാനം വിശ്വസിക്കരുത്. ഏതെങ്കിലും പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത പരിശോധിക്കുക. തട്ടിപ്പിന് ഇരയായാൽ ഉടൻ തന്നെ 1930 എന്ന നമ്പറിലോ നാഷണൽ സൈബർ ക്രൈം റിപ്പോർട്ടിങ് പോർട്ടൽ വഴിയോ പരാതി നൽകുക. കേരളത്തിൽ മാത്രം അടുത്ത കാലത്തായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഇത്തരം സൈബർ തട്ടിപ്പുകളിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായത്. പണം നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പരാതി നൽകുന്നത് പണം തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്നും സൈബർ പൊലീസ് സംഘം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
വീണ്ടും തട്ടിപ്പിന് ഇരയായി കോഴിക്കോട്ടുകാർ
സർക്കാർ ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച 67കാരന് 59 ലക്ഷമാണ് നഷ്ടമായത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പരിചയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയാണ് തട്ടിപ്പിന് തുടക്കമിട്ടത്. പണം ഇരട്ടിപ്പിക്കാം എന്ന മോഹന വാഗ്ദാനം നൽകി രണ്ടുമാസം കൊണ്ടാണ് 59 ലക്ഷം പലതവണയായി തട്ടിയത്. മറ്റ് വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് പറയരുത് എന്ന കർശന നിർദേശത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം പൊലീസിനെ സമീപിച്ചത്. എൻആർഐ ആയ 36കാരനും 32 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു. വാട്സാപ്പ്, ടെലിഗ്രാം വഴി ഉണ്ടായ പരിചയത്തിലൂടെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനും പണം നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ട്രേഡിങ് ആപ്പിൽ പണം ഇരട്ടിപ്പിച്ചു കിട്ടിയവരുമായി ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിങ് നടത്തിയാണ് കോഴിക്കോട്ടുകാരനായ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും പണം നഷ്ടമായത്.
Also Read:- 'പോറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധമെന്ത്?'; ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ അടൂർ പ്രകാശിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു