ഫുട്ബോൾ നഗരത്തിന് 'ഓഫ്സൈഡ്'; നഷ്ടമായത് ഐ ലീഗും ഐഎസ്എല്ലും, നിരാശയിൽ ആരാധകർ
ബൈക്ക് റേസിങ് മൂലം തകർന്ന കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിന് ഐ-ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമായി. മൈതാനം നശിച്ചതോടെ ആരാധകർ നിരാശയിലാണ്
Published : February 21, 2026 at 3:56 PM IST
കോഴിക്കോട്: ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിൽ അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ്റെ പോലും കൈയടി നേടിയ കോഴിക്കോട്ടെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് ഇത് നിരാശയുടെ കാലം. നഗരത്തിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ ഹൃദയമായ ഇഎംഎസ് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയം തകർച്ചയുടെ ഭീതിയിലായതോടെ പ്രമുഖ ടൂർണമെൻ്റുകളെല്ലാം ഒന്നൊന്നായി കൈവിട്ടുപോവുകയാണ്. ഐ-ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ കൂടി നഷ്ടമായതോടെ ആരാധകർ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. തകർച്ചയിൽ പൊറുതിമുട്ടുന്ന കോർപറേഷന് സ്റ്റേഡിയത്തിന് എല്ലാ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളും നഷ്ടമായി. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് സംസ്ഥാനതലത്തിലുള്ള സൂപ്പർലീഗ് കേരള ഫുട്ബോൾ മാത്രം.
ഐ ലീഗ് ഈ സീസൺ മുതൽ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ലീഗ് (ഐഎഫ്എൽ) എന്ന് പേരുമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഗോകുലം കേരള എഫ്സി ടീം രൂപീകരിച്ചതു മുതൽ കോർപറേഷൻ മൈതാനം ഹോം സ്റ്റേഡിയമായിരുന്നു. ഇത്തവണ മഞ്ചേരി പയ്യനാട് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കാണ് ഗോകുലം ഹോം മൈതാനം മാറ്റുന്നത്. ഐഎഫ്എലിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ട ഷെഡ്യൂൾ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ 9 മത്സരങ്ങളാണ് മലയാളിയായ സി എം രഞ്ജിത്ത് അസിസ്റ്റൻ്റ് കോച്ചായ ഗോകുലം കേരളയ്ക്കുള്ളത്.
ഐഎസ്എൽ ഇല്ല, ഉണ്ടായിരുന്ന ഐ ലീഗും പോയതിൻ്റെ നിരാശയിലാണ് കോഴിക്കോട്ടെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ. കഴിഞ്ഞ സീസൺ വരെ ഐ ലീഗ്, ഇന്ത്യൻ വനിതാലീഗ്, സൂപ്പർ കപ്പ്, ഡ്യൂറൻ്റ് കപ്പ് തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങളിൽ ഗോകുലം കേരള എഫ്സിയുടെ ഹോംമൈതാനമായിരുന്നു കോർപറേഷൻ സ്റ്റേഡിയം. ഇത്തവണ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർലീഗിൽ (ഐഎസ്എൽ) കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മത്സരങ്ങൾ കോർപറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടത്തുമെന്ന് കെഎഫ്ഐ പ്രസിഡൻ്റ് നവാസ് മീരാൻ ഉറപ്പു പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, അവസാനനിമിഷം ഐഎസ്എൽ മത്സരങ്ങൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോയി. ഇതിനു പിറകെയാണ് ഐ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ പയ്യനാട് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പോയത്.
ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ക്രോസ് ബൈക്ക് റേസിങ് ഫൈനൽ മത്സരം നടത്തിയതോടെ ഉണ്ടായ മൈതാനത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക തകരാർ ഐഎസ്എലിനു മുൻപ് പരിഹരിക്കാൻ സമയം എടുക്കുമെന്നതായിരുന്നു പ്രധാന വെല്ലുവിളി. ഇക്കുറി കെപിഎലും (കേരള പ്രിമിയർ ലീഗ്) കോഴിക്കോട്ട് ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് സൂചന.
ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റുകൾക്ക് വേദിയായ കോഴിക്കോട് സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ പരിഹരിക്കുമെന്ന് മേയർ ഒ സദാശിവൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഉടൻതന്നെ സ്റ്റേഡിയം നേരിൽ കാണും. കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾക്കൊപ്പം ആയിരിക്കും സന്ദർശിക്കുക. സ്റ്റേഡിയം നശിക്കാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല. കൗൺസിലിൽ ചർച്ചചെയ്ത് വേണ്ട നടപടികൾ ഉടൻ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു.
സ്റ്റേഡിയം തകർത്തത് 'സൂപ്പർക്രോസ്'
2025 ഡിസംബറിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന സൂപ്പർക്രോസ് ബൈക്ക് റേസിങ്ങാണ് മൈതാനത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫ്രാഞ്ചൈസി അധിഷ്ഠിത സൂപ്പർക്രോസ് ലീഗിൻ്റെ രണ്ടാം സീസൺ ഫൈനലിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 40-ലധികം പ്രൊഫഷണൽ റൈഡർമാർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ലോഡ് കണക്കിന് മണ്ണാണ് ഇതിനുവേണ്ടി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിറച്ചത്. പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് മണ്ണ് മാറ്റിയതോടെ സ്റ്റേഡിയം തരിശായി. പുല്ലു മുളച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പല ഭാഗങ്ങളും തകർന്നു. പരാതി ഉയർന്നതോടെ മേയറും ഡെപ്യൂട്ടി മേയറും കൗൺസിലർമാരും ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ പ്രതിനിധികളും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തി. ഉടൻ പരിഹരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാസം രണ്ടായി.
Also Read: മന്ത്രധ്വനികൾക്കിടെ അപൂർവ മംഗല്യം; താലി ചാര്ത്തി ആര്യവേപ്പിനെ സ്വന്തമാക്കി അരയാൽ