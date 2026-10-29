പാളയം മാർക്കറ്റ് മാറ്റുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം; കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫിസ് ഉപരോധിച്ച് വ്യാപാരികൾ
രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ നൂറോളം പ്രവർത്തകർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ രണ്ട് കവാടങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഉപരോധവലയം തീർത്തു.
Published : October 29, 2026 at 12:31 PM IST
കോഴിക്കോട്: പാളയം പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് പുതുതായി നിർമിച്ച കല്ലുത്താൻ കടവിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ നടപടിക്കെതിരെ വ്യാപാരികളുടെ ഉപരോധ സമരം. പാളയം പച്ചക്കറി ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് അനുബന്ധ മേഖല കോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫിസ് ഉപരോധിച്ചത്. പൈതൃക മാർക്കറ്റ് നവീകരിച്ച് പാളയത്തുതന്നെ നിലനിർത്തുക, ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകുക, വാടക സ്വീകരിക്കുക എന്നീ മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.
രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ നൂറോളം പ്രവർത്തകർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ രണ്ട് കവാടങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഉപരോധവലയം തീർത്തു. കോർപ്പറേഷൻ ജീവനക്കാർ രാവിലെ ഓഫിസിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രതിഷേധക്കാർ അവരെ തടഞ്ഞു. തുടർന്ന് 10 മണിയോടെ പാളയത്തെ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിലെ നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികളും ഉടമകളും പാളയത്തുനിന്ന് പ്രകടനമായി കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷന് മുന്നിലെത്തി. ഇവരെ കോർപ്പറേഷൻ കവാടത്തിന് മുന്നിൽ പൊലീസ് തടഞ്ഞു. നഗരത്തിൽ വലിയ ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും ഇത് കാരണമായി.
തുടർന്ന് നടന്ന ഉപരോധ സമരം എം കെ രാഘവൻ എംപി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പാളയം മാർക്കറ്റ് പൈതൃക സ്വത്താണെന്നും ഈ പൈതൃക സ്വത്ത് കോഴിക്കോടിൻ്റെ സൗന്ദര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ കോഴിക്കോടിൻ്റെ പൈതൃകമാണ് മിഠായിത്തെരുവും. അങ്ങനെയുള്ള പാളയം മാർക്കറ്റ് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിട്ടുകൊടുത്ത് ഇവിടെ മറ്റൊരു മാർക്കറ്റ് പണിയുമെന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ താത്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
പാളയം മാർക്കറ്റ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകാൻ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷന് കഴിയുന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഭരണാധികാരികൾക്ക് വ്യക്തത വരുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് തൻ്റെ അഭിപ്രായമെന്നും അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
പാളയത്തെ കച്ചവടക്കാരെയും തെരുവ് കച്ചവടക്കാരെയും മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുതുതായി നിർമിച്ച സ്ഥലത്തേക്കാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു വാഹനം നിർത്താൻ പോലും സൗകര്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വ്യാപാരികളെ മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നും നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റ് നവീകരിച്ച് ആധുനികവത്കരിക്കാൻ എന്താണ് പ്രയാസമെന്നും എംപി ചോദിച്ചു.
ഡൽഹിയിലെ പാലിക ബസാറിന് സമാനമായ രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് നിർമിച്ച് നവീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം നിരവധി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ആവശ്യങ്ങളോട് മുഖംതിരിക്കുന്ന നടപടിയാണ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനുമായി സംസാരിച്ച് പാലിക ബസാറിന് സമാനമായ ആധുനിക പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
വിവിധ സംഘടനകളുടെ പിന്തുണ
ഉപരോധ സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും പ്രതിനിധികൾ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫിസിന് മുന്നിലെത്തി. അതേസമയം, കോർപ്പറേഷന് മുന്നിൽ നടന്ന ഉപരോധ സമരത്തിൽനിന്ന് സിഐടിയു പ്രതിനിധികൾ വിട്ടുനിന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാളയം പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാപാരികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് കോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി സമരവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇതിന് സമാനമായ സമരങ്ങൾ പാളയത്തെ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിലെ കോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള പാളയം മാർക്കറ്റ് നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് തന്നെ നിലനിർത്തണമെന്നത് വ്യാപാരികളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും വലിയ ആവശ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്.
Also Read: ഒൻപത് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മാതാ അമൃതാനന്ദമയി നാളെ വയനാട്ടിൽ