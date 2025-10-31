കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ: മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ശക്തരെ തേടി സിപിഎം; സജ്ജമായി യുഡിഎഫും ബിജെപിയും
യുഡിഎഫ് 75 സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസ് 50, ലീഗ് 25 എന്ന നിലയിൽ ധാരണയിലെത്തി, പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകും.
Published : October 31, 2025 at 2:34 PM IST
കോഴിക്കോട്: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലെ സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ സജീവമായിരിക്കുകയാണ്. 75 വാർഡുകളുള്ള കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ നിലവിൽ 18 സീറ്റുകളുള്ള യുഡിഎഫ് മുന്നണിയാണ് ആദ്യം സീറ്റ് ധാരണയിലെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച സീറ്റുകളിൽ അതേ പാർട്ടികൾ തന്നെ വീണ്ടും മത്സരിക്കാനാണ് മുന്നണിയിൽ തീരുമാനമായിട്ടുള്ളത്.
യുഡിഎഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയം
കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് 10 വാർഡുകളിലും മുസ്ലിം ലീഗ് 8 വാർഡുകളിലുമാണ് വിജയിച്ചത്. കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്ന വാർഡുകളിൽ പൊതു സ്വതന്ത്രരെ മത്സരിപ്പിക്കാനും യുഡിഎഫ് നേതൃയോഗം തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ തവണ ഒരു വാർഡ് വർധിച്ചതോടെ കോൺഗ്രസ് 50, മുസ്ലിം ലീഗ് 25, സിഎംപി ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും സീറ്റ് വിഭജനം.
നവംബർ 2ന് ചേരുന്ന യുഡിഎഫ് നേതൃയോഗം ഇതിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അതിനുശേഷം സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അഹമ്മദ് പുന്നക്കൽ അറിയിച്ചു. പ്രവർത്തന പരിചയവും ജനകീയതയും കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതൽ പുതുമുഖങ്ങളെ മത്സരരംഗത്ത് എത്തിക്കാനാണ് യുഡിഎഫ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
എൽഡിഎഫ് ചർച്ചകളും ലക്ഷ്യങ്ങളും
ഭരണത്തുടർച്ച ഉറപ്പാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന എൽഡിഎഫിൽ സീറ്റ്, സ്ഥാനാർഥി ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ജനറൽ വിഭാഗമാണെങ്കിൽ പോലും സംവരണ സീറ്റ് ആകുമോ എന്നതുകൂടി പരിഗണിച്ചാണ് സിപിഎം പ്രധാനമായും നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് വിജയിച്ച ശേഷം അനുയോജ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയെ മേയർ കസേരയിലേക്ക് ഇരുത്തുക എന്നതാണ് സിപിഎം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചിട്ടും മേയറാവാൻ യോഗ്യനായ ഒരു മെമ്പർ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാനാണ് അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. സിപിഐ, എൻസിപി, ആർജെഡി, കോൺഗ്രസ് എസ്, ഐഎൻഎൽ, കേരള കോൺഗ്രസ് എം, കേരള കോൺഗ്രസ് ബി തുടങ്ങിയ നിരവധി ഘടകകക്ഷികൾ എൽഡിഎഫിലുണ്ട്. കടകക്ഷികൾക്ക് സീറ്റ് വീതിച്ചു നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉടൻ ചിത്രം തെളിയും.
സീറ്റ് ആവശ്യവുമായി എല്ലാവരും സമീപിക്കുമെങ്കിലും ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് സിപിഎം തന്നെയാണ്. പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടലെടുത്ത സിപിഎം-സിപിഐ തർക്കങ്ങൾ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിഴലിക്കുമോ എന്നതും ചർച്ചാ വിഷയമാണ്. രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ഘടകകക്ഷികൾ തമ്മിൽ ധാരണയിൽ എത്തി സ്ഥാനാർഥി നിർണയം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നാണ് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ മുക്കം മുഹമ്മദ് പങ്കുവെച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ തവണ 75 സീറ്റിൽ 50ലും വിജയിച്ച മികച്ച പ്രകടനം ഇത്തവണയും ആവർത്തിച്ച് കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം പിടിക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് എൽഡിഎഫ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണ നേട്ടവും തുണയാകുമെന്നും ജനപിന്തുണയുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാനാർഥികളായിരിക്കും മത്സരരംഗത്തുണ്ടാകുക എന്നും കോർപ്പറേഷൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പി നിഖിൽ പറഞ്ഞു.
എൻഡിഎയുടെ വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ
കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 7 സീറ്റുകൾ നേടുകയും പത്തിലേറെ സീറ്റുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച്ചവയ്ക്കുകയും ചെയ്ത ബിജെപി ഉൾപ്പെടുന്ന എൻഡിഎ മുന്നണിയും ഇത്തവണ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. കോർപ്പറേഷനിലെ 25 വാർഡുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് ബിജെപി തീരുമാനം. മുതിർന്ന നേതാക്കളെത്തന്നെ മത്സരരംഗത്തിറക്കാനാണ് ആലോചന.
കോർപ്പറേഷനിൽ ബിജെപിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് കെ സുരേന്ദ്രനെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2015ൽ സുരേന്ദ്രന് ചുമതല നൽകിയപ്പോഴാണ് ഒരു സീറ്റുപോലുമില്ലാതിരുന്ന കോർപ്പറേഷനിൽ ബിജെപി 7 സീറ്റിലേക്ക് എത്തിയത്. എൻഡിഎയുടെ മേയർ സ്ഥാനാർഥിയായി ബിജെപി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം കെപി ശ്രീശൻ നടുവട്ടത്ത് മത്സരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
മുൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് പി രഘുനാഥ് പാറോപ്പടിയിലും മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് വികെ സജീവൻ കോട്ടുളിയിലും സിറ്റി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് കെപി പ്രകാശ് ബാബു മൂന്നാലിങ്കലിലും ജനവിധി തേടുമെന്നാണ് സൂചന. മുൻ കൗൺസിലർമാരായ ഇ പ്രശാന്ത് കുമാർ ചേവരമ്പലം വാർഡിലും നമ്പിടി നാരായണൻ പന്നിയങ്കരയിലും അനിൽകുമാർ ബേപ്പൂരിലും മത്സരിച്ചേക്കും. നിലവിലെ കൗൺസിലർമാരായ മഹിളാമോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് നവ്യ ഹരിദാസ് കാരപ്പറമ്പിലും അനുരാധ തായാട്ട് ഈസ്റ്റിഹില്ലിലും എൻ ശിവപ്രസാദ് ചക്കോരത്തുകുളത്തും മത്സരിക്കും.
പുതിയറയിലെ കൗൺസിലർ ടി രനീഷിനെ നെല്ലിക്കോട് വാർഡിലും രമ്യ സന്തോഷിനെ പുതിയറ വാർഡിലും സരിത പറയേരിയെ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ വാർഡിലും മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം. മറ്റൊരു സിറ്റിങ് വാർഡായ അത്താണിക്കലിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സതീഷ് പാറന്നൂരിൻ്റെ പേരും സാധ്യത പട്ടികയിലുണ്ടെന്നും സൂചനയുണ്ട്. കോർപ്പറേഷനിൽ ചരിത്ര വിജയം നേടുമെന്ന് വികെ സജീവൻ പറഞ്ഞു.
