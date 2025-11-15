'നൂലിൽ കെട്ടി സ്ഥാനാർഥിയെ ഇറക്കി'; കോഴിക്കോട് ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ വി ബാബുരാജ് രാജിവച്ചു
നല്ല പ്രവർത്തകരെ പരിഗണിക്കാതെ പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ളവരെ കെട്ടിയിറക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും ബാബുരാജ്
Published : November 15, 2025 at 1:59 PM IST
കോഴിക്കോട്: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയിൽ വൻ പൊട്ടിത്തെറി. കെപിസിസി മാർഗരേഖ അട്ടിമറിച്ചുവെന്നും ഗ്രൂപ്പ് താത്പര്യങ്ങൾക്കനുരിച്ച് സ്ഥാനാർഥികളെ 'കെട്ടിയിറക്കി'യെന്നും ആരോപിച്ച് ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ വി ബാബുരാജ് രാജിവച്ചു. രാജിക്കത്ത് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റിന് കൈമാറി.
എരഞ്ഞിപ്പാലം വാർഡിലെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ കെപിസിസി മാർഗരേഖ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടതായി ബാബുരാജ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു. വാർഡ് കമ്മിറ്റി നൽകിയ പേരുകൾ പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
"പരാജയം ഭയന്ന് കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മറ്റൊരു വാർഡിലേക്ക് പോയി. എരഞ്ഞിപ്പാലം വാർഡിൽ നൂലിൽ കെട്ടി സ്ഥാനാർഥിയെ ഇറക്കി. വാർഡുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത മുൻ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയായ സി പി സലീമിനെയാണ് മത്സരിപ്പിക്കുന്നത്. നല്ല പ്രവർത്തകരെ പരിഗണിക്കാതെ പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ളവരെ കെട്ടിയിറക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും," ബാബുരാജ് പറഞ്ഞു.
ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലാത്തവർക്കും പെട്ടി തൂക്കി നടക്കാത്തവർക്കും കോൺഗ്രസിൽ ഒരു പരിഗണനയുമില്ലെന്ന് വിമർശിച്ച അദ്ദേഹം, അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ ഒരു 'നെക്സസ്' നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആരോപിച്ചു. പ്രതികരിക്കാൻ പോലും കോൺഗ്രസിൽ ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്.
ഇത്രയും കാലം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റി വെച്ചതാണെന്നും, ഇപ്പോൾ 65 വയസ്സായതിനാൽ ഇനിയൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള ബാല്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ഈ അവസാന ബസിലെങ്കിലും കയറിക്കൂടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന് കാത്തിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
മത്സര രംഗത്തേക്ക്?
മറ്റൊരു പാർട്ടിയിലേക്കും തത്കാലം പോകുന്നില്ലെന്ന് ബാബുരാജ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സിപിഎമ്മിനെ വിമർശിച്ചപ്പോൾ ബിജെപിയെ തലോടുന്ന നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത്. എരഞ്ഞിപ്പാലം ഡിവിഷനിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തിയിട്ടില്ല എന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു പൊതു സ്വതന്ത്രനായി ബിജെപിയുടെയും പിന്തുണയോടെ ബാബുരാജ് മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. മത്സരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ തനിക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.ബാബുരാജിൻ്റെ രാജി കോഴിക്കോട് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് വലിയ തലവേദനയായിരിക്കുകയാണ്.
മുസ്ലിം ലീഗിലും രാജി
സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് കൗൺസിലറും രാജിവച്ചു. കോഴിക്കോട് മൂന്നാലുങ്കൽ കൗൺസിലർ റംലത്താണ് രാജി വച്ചത്. വനിതാ ലീഗ് നോർത്ത് മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു റംലത്ത്. നേരത്തെ, ചാലപ്പുറം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് അയ്യൂബും കൗൺസിലർ അൽഫോൻസയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രാജിവച്ചിരുന്നു.
