തെറ്റുകാരല്ലെങ്കിലും ജോലി പോയി; കോഴിക്കോട് കലക്ടറേറ്റിൽ പിഎസ്സി നിയമനം ലഭിച്ച അഞ്ചു പേരെ പിരിച്ചുവിട്ടു
ഒന്നര വർഷം മുൻപ് പിഎസ്സി ഒഴിവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നു മുഴുവൻ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ച് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച അഞ്ചു പേരെയാണ് സർവീസിൽനിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടത്
Published : October 23, 2026 at 10:15 AM IST
കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് കലക്ടറേറ്റിൽ പിഎസ്സി വഴി നിയമനം ലഭിച്ച അഞ്ചു ജീവനക്കാരെ സർവീസിൽനിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടു. മറ്റു ചില ജീവനക്കാർക്ക് ചട്ടവിരുദ്ധമായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയതിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒഴിവുകളിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചവരെയാണ് യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടും പിരിച്ചുവിട്ടത്. അനധികൃത നിയമനങ്ങൾക്കെതിരെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കലക്ടറുടെ നടപടി.
തെറ്റുകാരല്ലെങ്കിലും ജോലി പോയി
ഒന്നര വർഷം മുൻപ് പിഎസ്സി ഒഴിവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നു മുഴുവൻ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ച് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച അഞ്ചു പേരെയാണ് സർവീസിൽനിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടത്. ഇവർ യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഉദ്യോഗാർഥികളായതിനാൽ അനുഭാവപൂർണമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കലക്ടർ സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം കലക്ടറേറ്റിലെ ക്ലാർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽനിന്നു ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്ന് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു ക്ലാർക്കായി ജോലി ചെയ്തുവന്ന അഞ്ചു വനിതാ ജീവനക്കാരെ തരംതാഴ്ത്തി. ഇവരെ വീണ്ടും ക്ലാർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റി. കൊയിലാണ്ടി, വടകര, രാമനാട്ടുകര, കോഴിക്കോട് താലൂക്ക് തരംമാറ്റൽ വിഭാഗം, കോഴിക്കോട് താലൂക്ക് ഓഫിസ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് ഇവരെ നിയമിച്ചത്.
ചട്ടലംഘനവും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടപെടലും
ജില്ലയിലെ റവന്യൂ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റിൽ ക്ലാർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ പിഎസ്സി മുഖേന നിയമനം ലഭിച്ച അഞ്ചു വനിതാ ജീവനക്കാർക്കാണ് സീനിയോറിറ്റി പരിഗണിക്കാതെ അന്നത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വഴിവിട്ട ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് റവന്യൂ വിഭാഗത്തിൽ അനധികൃതമായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയത്. ചട്ടപ്രകാരം ഇവർക്ക് തസ്തികമാറ്റവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സർവീസിൽ അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയാക്കണം.
സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ച് ആറു മാസത്തിനകം ക്ലാർക്ക്, ടൈപ്പിസ്റ്റ് എന്നിവയിൽ ഏതാണോ സ്ഥിര നിയമനം വേണ്ടതെന്നു ജീവനക്കാർക്ക് ഓപ്ഷൻ നൽകാൻ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒഴിവു വരുമ്പോൾ നിയമനം നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾത്തന്നെ ഇവരെ തസ്തിക മാറ്റി ക്ലാർക്കുമാരാക്കി നിയമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം ക്ലാർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽ അഞ്ചു ഒഴിവുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു അന്നത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിഎസ്സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിഎസ്സിയിൽനിന്നു പുതിയ അഞ്ചു പേരെ ക്ലാർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽ നിയമിച്ചത്.
നിയമപോരാട്ടവും ട്രൈബ്യൂണൽ വിധിയും
അനധികൃതമായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയതോടെ എൽഡി ക്ലാർക്ക് റാങ്ക് പട്ടികയിലുള്ള നിരവധി പേർക്കാണ് അർഹമായ അവസരം നഷ്ടമായത്. തുടർന്ന് റാങ്ക് പട്ടികയിലുള്ളവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചതോടെയാണ് അന്വേഷണ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നത്.
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റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ളവർക്ക് അനുകൂലമായി ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ നിർദേശം ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇതു നടപ്പാക്കാതെ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നടപടികൾ ബോധപൂർവം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. രണ്ടര വർഷക്കാലം നീണ്ട നിയമപോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അനുകൂലമായി ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ വിധി ഉണ്ടായതെന്നും ഈ വിധിയിലൂടെ അർഹരായവർക്ക് ജോലി ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും പിഎസ്സി റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഭരണാനുകൂല സർവീസ് സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ ഇടപെട്ടു നടത്തിയ അട്ടിമറി മൂലം ഒട്ടേറെ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കാണ് സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കാതെ പോയതെന്നും ഭാരവാഹികൾ ആരോപിച്ചു.
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