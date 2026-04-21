പേരാമ്പ്രയിൽ തുറന്നത് മെറ്റീരിയൽ റൂം മാത്രം; സുരക്ഷ വീഴ്ചയില്ലെന്ന് കലക്ടർ

വെള്ളിമാടുകുന്ന് ജെഡിടിയിലെ സ്ട്രോങ്ങ് റൂം തുറന്നു എന്നാണ് യുഡിഎഫ് ആരോപണം. എന്നാൽ മെറ്റീരിയൽസ് റൂമാണ് തുറന്നതെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Screen grab of cctv visuals (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 21, 2026 at 10:50 AM IST

കോഴിക്കോട്: സ്ട്രോങ് റൂം തുറന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർക്ക് വിശദീകരണം നൽകി കോഴിക്കോട് ജില്ല കലക്ടർ. ഇവിഎമ്മുകളും പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകളും സൂക്ഷിച്ച സ്ട്രോങ് റൂം തുറന്നിട്ടില്ലെന്ന് ജില്ല കലക്ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിങ് അറിയിച്ചു. സീൽ ചെയ്യാത്ത മെറ്റീരിയൽ റൂമാണ് തുറന്നതെന്നും പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലത്തിലെ ഏജൻ്റുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു നടപടിയെന്നും കലക്ടർ വ്യക്തമാക്കി.

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലത്തിലെ വരണാധികാരിയുടെ രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ജെഡിടി ഇസ്‌ലാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മെറ്റീരിയൽ റൂമാണ് തുറന്നത്. ഏപ്രിൽ 20ന് രാവിലെ 11.15ന് സ്ഥാനാർഥികളുടെ ഏജൻ്റുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന നടത്തിയത്.

ഇത് സീൽ ചെയ്ത മുറിയായിരുന്നില്ലെന്ന് ജില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ കൂടിയായ കലക്ടർ വിശദീകരിച്ചു. വോട്ടെടുപ്പിനു ശേഷം പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലത്തിലെ ഇവിഎമ്മുകളും വിവിപാറ്റുകളും അതോടൊപ്പം വരണാധികാരി സൂക്ഷിക്കേണ്ട പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസർ ഡയരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകളും ജെഡിടിയിലേക്ക് പൊലീസ് സംരക്ഷണത്തിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് ഇവ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സുരക്ഷ വീഴ്ചയില്ല
ഇവിഎമ്മുകളും വിവിപാറ്റുകളും കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നിലയിലെ സ്ട്രോങ് റൂമിലാണ് കേന്ദ്ര നിരീക്ഷകരുടെയും സ്ഥാനാർഥികളുടെ ഏജൻ്റുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മുറി പിന്നീട് തുറന്നിട്ടില്ലെന്ന് കലക്ടർ ഉറപ്പുനൽകി. എന്നാൽ റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർ കൈവശം വയ്ക്കേണ്ട രേഖകൾ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ രണ്ടാം നിലയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ റൂമിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇത് സീൽ ചെയ്ത മുറിയല്ല. കമ്മിഷൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം എൻകോർ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അന്തിമമായി അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട തീയതി ഏപ്രിൽ 20 ആയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി എൻകോറിലെ വിവരങ്ങളുമായി പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലത്തിലെ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസർമാരുടെ ഡയരിയിലെ വിവരങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ മുറി തുറന്നത്.

മുറി തുറക്കുന്ന വേളയിൽ എൽഡിഎഫിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എ കെ മുഹ്സിൻ, യുഡിഎഫിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ശഹ്സാദ് കെ എന്നിവർ സ്ഥലത്ത് സന്നിഹിതരായിരുന്നു. രേഖകളുടെ പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് ഈ ഏജൻ്റുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 1.50ന് മുറി പൂട്ടുകയും ചെയ്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും കലക്ടർ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

കമ്മിഷൻ്റെ അന്വേഷണത്തിന് സാധ്യത
അതേസമയം സംഭവത്തിൽ യുഡിഎഫിൻ്റെ പരാതി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ അന്വേഷണം വന്നേക്കും. മെറ്റീരിയൽ റൂം സാധാരണ മുദ്രവയ്ക്കാറില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രവേശിക്കും മുൻപ് സ്ഥാനാർഥികളുടെയോ ഏജൻ്റുമാരുടെയോ മുൻകൂർ അനുവാദം തേടണം. ഫോണിലൂടെയല്ല, നോട്ടിസ് നൽകിത്തന്നെ അനുമതി തേടണമെന്നാണു ചട്ടം.

റൂം തുറന്നാൽ നടപടികൾ വിഡിയോയിൽ ചിത്രീകരിക്കണമെന്നും ലോഗ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും കർശന നിർദേശമുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചോയെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും. സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും വിലയിരുത്തും.

വോട്ടെടുപ്പിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് രേഖകളും കണക്കുകളും പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കി അടച്ചുപൂട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽ റൂം പിന്നീട് തുറക്കുന്ന പതിവില്ല. വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിലെയും ഫോം 17 സിയിലെയും കണക്കുകൾ വോട്ടെണ്ണൽ ദിനത്തിൽ ഒത്തുനോക്കേണ്ടതിനാൽ മെറ്റീരിയൽ റൂമിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ വോട്ടർമാർക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ആശങ്ക ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പൂർണ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. തുടർ നടപടികൾ കമ്മിഷൻ്റെ തീരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

