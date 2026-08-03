സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി നൽകുന്നത് എങ്ങനെ? തീരുമാനങ്ങളിലെ വെല്ലുവിളി വിശദീകരിച്ച് എംഎസ് മാധവിക്കുട്ടി
രാത്രി മുഴുവൻ കാലാവസ്ഥ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. ആവശ്യമില്ലാതെ അവധി നൽകുന്നതും, നൽകേണ്ട സമയത്ത് നൽകാതിരിക്കുന്നതും ഒരേപോലെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും
Published : August 3, 2026 at 12:05 PM IST
കോഴിക്കോട്: മഴക്കാലത്ത് വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിലെ വെല്ലുവിളികൾ വിശദീകരിച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ല കലക്ടർ എം എസ് മാധവിക്കുട്ടി. അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കലക്ടറുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്മർദം നിറഞ്ഞ തീരുമാനങ്ങളിലൊന്നാണെന്നും, ഇതിന് പിന്നിലെ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ പൊതുജനം മനസ്സിലാക്കണമെന്നും അവർ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
അവധി പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നിലെ യാഥാർഥ്യം
രാത്രി മുഴുവൻ കാലാവസ്ഥ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. ആവശ്യമില്ലാതെ അവധി നൽകുന്നതും, നൽകേണ്ട സമയത്ത് നൽകാതിരിക്കുന്നതും ഒരേപോലെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഒരു തെറ്റായ തീരുമാനം കുട്ടികളുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയായേക്കാം. പൂർണമായും കാര്യങ്ങളെ ഗൗരവത്തോടെ കണ്ട്, കൃത്യമായ തീരുമാനത്തിലെത്താനുള്ള ആശങ്കയും ജാഗ്രതയും നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്താണ്, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉദാസീനതയായി ഇതിനെ പൊതുജനം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതെന്ന് കലക്ടർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
2005ലെ ദുരന്തനിവാരണ നിയമപ്രകാരം ജില്ല ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷ കലക്ടറാണ്. കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് റെഡ് അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി നൽകുന്നത് ഏകദേശം ഉറപ്പാണ്. മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് സമയം കളയാതെ ഇതൊരു നേരിട്ടുള്ള തീരുമാനമായിത്തന്നെ കണക്കാക്കുന്നു. എന്നാൽ റെഡ് അലർട്ടിന് താഴെയുള്ള ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലർട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നിശ്ചിത നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവിടെ കലക്ടർ സ്വന്തം നിലയിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കളർ കോഡുകൾക്കപ്പുറം നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നത്.
വെള്ളക്കെട്ട്, ചില വാർഡുകളിലെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണി, നദികളിലെ ജലനിരപ്പ്, റോഡുകളുടെ അവസ്ഥ തുടങ്ങിയ പ്രാദേശിക വിവരങ്ങൾ തഹസിൽദാർമാർ, വില്ലേജ് ഓഫിസർമാർ, ആർഡിഒമാർ, പഞ്ചായത്തുകൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ ജില്ലതല പ്രവചനത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട്, പ്രാദേശിക വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി നൽകുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് വെതർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ (എഡബ്ല്യുഎസ്) നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുമായി ഇത് ഒത്തുനോക്കുന്നു. മിക്കപ്പോഴും രാത്രി വൈകി, ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ മാത്രം വച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്.
പ്രവചനങ്ങളും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും
കേവലം മഴ പ്രവചനങ്ങളെ മാത്രം വിശ്വസിച്ച് അവധിയെ പറ്റി തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ അലർട്ടുകൾ ഒരു സാധ്യത മാത്രമാണ്. അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നൂറു ശതമാനം ഉറപ്പില്ല. റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് എന്നാൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അർഥം. അല്ലാതെ മഴ പെയ്യുമെന്ന ഉറപ്പല്ല. ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം വളരെ കുറഞ്ഞ മഴ മാത്രം ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത നിരവധി അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന് നേരെ തിരിച്ചും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. കുറഞ്ഞ മുന്നറിയിപ്പുകൾക്ക് ശേഷം പെട്ടെന്ന് കനത്ത മഴ പെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്.
ആഗോള കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം പ്രവചനങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രയാസകരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദീർഘനേരം ഒരേ രീതിയിൽ പെയ്യുന്നതിന് പകരം, കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കനത്ത രീതിയിൽ പെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മഴയുടെ സ്വഭാവം മാറിയിരിക്കുന്നു. അതായത്, രാവിലത്തെ അവസ്ഥ വച്ച് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നിയാലും ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രളയ ഭീഷണിയായി അത് മാറിയേക്കാം. ഈ അനിശ്ചിതത്വം കാരണം, പ്രവചനങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി അവധി പ്രഖ്യാപിക്കാനോ പ്രഖ്യാപിക്കാതിരിക്കാനോ കഴിയില്ല. കാലാവസ്ഥ പ്രവചനത്തോടൊപ്പം പ്രാദേശികവും അന്നത്തെ കൃത്യവുമായ വിവരങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ വിമർശനങ്ങൾ
ഈ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുജന അഭിപ്രായങ്ങൾ പലപ്പോഴും യഥാർഥ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ല. എപ്പോഴാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിക്കരുതാത്തത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അനവധിയായ നിർദേശങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും വരുന്നത് എഡബ്ല്യുഎസ് ഡാറ്റയോ, തഹസിൽദാർമാരിൽ നിന്നും വില്ലേജ് ഓഫിസർമാരിൽ നിന്നുമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളോ, ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളോ ലഭ്യമല്ലാത്ത ആളുകളിൽ നിന്നാണ്. അതായത്, കലക്ടറുടെ മുന്നിലുള്ള യഥാർഥ വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ രൂപീകരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളാണിവ. ഇത്തരം ജനകീയ സമ്മർദങ്ങൾ, അത് ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നായാലും തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ പാടില്ല. എങ്കിലും പിന്നീട് ഈ തീരുമാനം ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്നതിനെ ഇത് സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്.
അവധി നൽകുന്നതിലെ നഷ്ടങ്ങൾ
അവധി എന്നത് യാതൊരു നഷ്ടവുമില്ലാത്ത ഒരു മുൻകരുതലല്ല. അതിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അധ്യയനദിനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത് പിന്നീട് അക്കാദമിക് കലണ്ടറിൽ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. കൂടാതെ, ഇത് രക്ഷിതാക്കൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ദിനബത്ത ലഭിക്കുന്നവർക്കും ഒറ്റ വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നു. കുട്ടിയെ നോക്കാൻ വീട്ടിൽ നിൽക്കേണ്ടത് മൂലം ചില രക്ഷിതാക്കളെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തെ വേതനം നഷ്ടപ്പെടുത്തി വീട്ടിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു.
അനാവശ്യമായി അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ സുരക്ഷാപരമായ ചില അപകടങ്ങളുമുണ്ട്. മൺസൂൺ കാലത്ത് കുട്ടികൾ മുങ്ങിമരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ നല്ലൊരു പങ്കും നടക്കുന്നത് സ്കൂളുകൾക്ക് അവധിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ്. കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നതിന് പകരം, മേൽനോട്ടമില്ലാതെ വീടുകളിലോ പുറത്തോ വെള്ളക്കെട്ടുകൾക്കും പുഴകൾക്കും കുളങ്ങൾക്കും സമീപം കളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവധി എന്നത് അവസാനത്തെ വഴിയായി മാത്രം കാണണം. വിമർശനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴിയായല്ല, മറിച്ച് പൊതുജനസുരക്ഷയെ യഥാർഥത്തിൽ ബാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളപ്പോൾ മാത്രം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട ഒന്നാണത്.
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കലക്ടർമാർ ഈ തീരുമാനത്തോട് ഉദാസീനത കാണിക്കുന്നു എന്ന വിമർശനം തെറ്റാണ്. താനടക്കമുള്ള കലക്ടർമാർ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ മടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങൾ പതിവാണ്. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ വച്ച് പരമാവധി കൃത്യതയോടെ തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, ആ നിമിഷത്തിൽ ലഭ്യമായ ഡാറ്റ വച്ച് ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടി ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി മാത്രമാണ് ഓരോ തീരുമാനവും കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ഈ പ്രക്രിയയിലെ പ്രായോഗിക വെല്ലുവിളികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, കൂടുതൽ വിവേകത്തോടെയും സഹകരണത്തോടെയും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ പൊതുസമൂഹം തയ്യാറാകുമെന്നാണ് പ്രത്യാശിക്കുന്നതെന്നും കലക്ടർ വ്യക്തമാക്കി.
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