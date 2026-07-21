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പാലക്കാട്-കോഴിക്കോട് ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഹൈവേ; ഭൂമി വിട്ട് നൽകിയവരുടെ പരാതി കേട്ട് കലക്‌ടറും എംഎൽഎയും, പ്രതീക്ഷയിൽ നാട്ടുകാർ

ഒളവണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ കൂടത്തുംപാറ, പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ അമ്പിലോളി, പെരുമണ്ണ, പെരുമണ്ണ ലക്ഷംവീട് ഉന്നതി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇരുവരും സന്ദർശനം നടത്തിയത്.

PALAKKAD KOZHIKODE HIGHWAY COLLECTOR MADHAVIKUTTY MLA RAZAK COMPLAINTS ON GREENFIELD HIGHWAY
Collector Madhavikutty and MLA Razak hear complaints on greenfield Highway (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 21, 2026 at 4:43 PM IST

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കോഴിക്കോട്: പാലക്കാട്-കോഴിക്കോട് ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഹൈവേ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി ജില്ലാ കലക്‌ടർ മാധവിക്കുട്ടി. സ്ഥല ഉടമകളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആശങ്കകളും പ്രയാസങ്ങളും നേരിട്ട് കേൾക്കാനാണ് കലക്‌ടറും എംഎൽഎ റസാക്കും സ്ഥലത്തെത്തിയത്.

ഒളവണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ കൂടത്തുംപാറ, പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ അമ്പിലോളി, പെരുമണ്ണ, പെരുമണ്ണ ലക്ഷംവീട് ഉന്നതി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇരുവരും സന്ദർശനം നടത്തിയത്. 600 ഓളം പേരാണ് ദേശീയപാത നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി സ്ഥലം കൈമാറിയത്. സ്ഥലം ഉടമകളിൽ നിന്നും എല്ലാ രേഖകളും വാങ്ങി ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയും റവന്യൂ വകുപ്പും തയ്യാറാക്കിയ ബിവിആറിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും ഭൂമി നഷ്‌ടപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട തുക ഗണ്യമായി കുറയ്‌ക്കുകയും ചെയ്‌തതിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു.

കലക്‌ടറും എംഎൽഎയും ഭൂമി വിട്ട് നൽകിയവരുടെ പരാതി കേൾക്കുന്നു (ETV Bharat)

അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് സ്ഥലം നഷ്‌ടപ്പെട്ട ഉടമകൾ നിരവധി തവണ നേരിട്ടും അല്ലാതെയും പരാതി നൽകിയെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനിടയിലാണ്
ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ വിഡി സതീശനും റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും എംഎൽഎയ്‌ക്കും വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നിവേദനം കൈമാറിയത്.

ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ കലക്‌ടറും എംഎൽഎയും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത്. നേരത്തെ ഒൻപത് കാറ്റഗറികൾ തിരിച്ചാണ് നഷ്‌ട പരിഹാരത്തുക കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. പിന്നീട് ഇത് 17 കാറ്റഗറികളായി തിരിച്ച് പുതിയ ബിവിആർ തയ്യാറാക്കിയതോടെയാണ് നഷ്‌ട പരിഹാരത്തുക കുറയാൻ കാരണമായത്. ഇതിനെതിരെ കോടതി സ്‌റ്റേ നൽകിയിട്ടും പുതിയ ബിവിആർ പ്രകാരം തന്നെയാണ് നഷ്‌ടപരിഹാരത്തുക കൈമാറുന്നത്.

ആദ്യം പെരുമണ്ണ അമ്പിലോളിയിലാണ് കലക്‌ടറും എംഎൽഎയും റവന്യൂ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരും എത്തിയത്. തുടർന്ന് സ്ഥലം നഷ്‌ടപ്പെട്ടവരുടെ ആവലാതികൾ ജില്ലാ കലക്‌ടറും എംഎൽഎയും നേരിട്ട് കേട്ടു. കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥലം കൈമാറിയ ഉടമകൾ നേരിടുന്നതെന്ന് ഓരോരുത്തരും ജില്ലാ കലക്‌ടറെ അറിയിച്ചു.

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നഷ്‌ടപരിഹാരത്തുക സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളും ജില്ലാ കലക്‌ടറുടെയും എംഎൽഎയുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് ഇരുവരും കൃത്യമായ പരിശോധന നടത്തി. സ്ഥലം കൈമാറിയവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്‌ടറും എംഎൽഎയും ഉറപ്പുനൽകി.

ഒളവണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ കൂടത്തുംപാറ മുതൽ പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ പുറ്റെക്കടവ് വരെയാണ് പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഹൈവേ കടന്ന് പോകുന്നത്. നഗരത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ആയതിനാൽ
സ്ഥലത്തിന് മറ്റ് ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമായി ഏറെ വില ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഈ സ്ഥലങ്ങൾക്കാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ വില കണക്കാക്കി നൽകുന്നത്.

ഈ തുക ഉപയോഗിച്ച് മിക്കവർക്കും മറ്റ് ഇടങ്ങളിൽ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ പരാതിക്ക് കാരണമായത്. കിട്ടിയ തുക ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിയ മിക്കവർക്കും വീട് പോലും നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഹൈവേ കടന്നുപോകുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ വ്യാപാരികളും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്. മുറികൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന വ്യാപാരികൾക്ക് നഷ്‌ടപരിഹാരമായി
തുച്ഛമായ തുകയാണ് ലഭിക്കുക. ഇതോടെ ഇതുവരെ കച്ചവടം ചെയ്‌ത വ്യാപാരികൾക്ക് അവരുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്ന അവസ്ഥയാണ്.

ഈ വിഷയങ്ങളും ഓരോരുത്തരും ജില്ലാ കലക്‌ടറുടെയും എംഎൽഎയുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ജില്ലാ കലക്‌ടർക്കും എംഎൽഎക്കും മുന്നിൽ നേരിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതോടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയിലാണ് സ്ഥലം നഷ്‌ടപ്പെട്ട പെരുമണ്ണയിലെയും ഒളവണ്ണയിലെയും നാട്ടുകാർ.

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TAGGED:

PALAKKAD KOZHIKODE HIGHWAY
COLLECTOR MADHAVIKUTTY
MLA RAZAK
COMPLAINTS ON GREENFIELD HIGHWAY
GREENFIELD HIGHWAY

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