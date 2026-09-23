താമരശേരിയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റതായി സംശയം; കുട്ടി നിരീക്ഷണത്തിൽ
ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30-ഓടെ ഇന്റർവൽ സമയത്താണ് സംഭവം. സ്കൂളിലെ ടോയ്ലറ്റിന് പിൻവശത്തുള്ള സ്ഥലത്തുവെച്ചാണ് കുട്ടിക്ക് കടിയേറ്റത്.
Published : September 23, 2026 at 8:49 PM IST
കോഴിക്കോട്: സ്കൂൾ പരിസരത്തുവെച്ച് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റതായി സംശയം. ചാലക്കര ഗവൺമെന്റ് മാപ്പിള യു.പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിക്കാണ് പാമ്പുകടിയേറ്റത്.
ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30-ഓടെ ഇന്റർവൽ സമയത്താണ് സംഭവം. സ്കൂളിലെ ടോയ്ലറ്റിന് പിൻവശത്തുള്ള സ്ഥലത്തുവെച്ചാണ് കുട്ടിക്ക് കടിയേറ്റത്. തുടക്കത്തിൽ കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ക്ലാസ് മുറിയിലെത്തിയപ്പോൾ കാലിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. കുട്ടി വിവരം അധ്യാപകരെ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഉടൻ തന്നെ താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.
പരിശോധനയിൽ കാലിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റതിന് സമാനമായ പാടുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടിയെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തു. നിലവിൽ കുട്ടി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, സംഭവം നടന്ന സ്കൂൾ പരിസരത്ത് കരിയിലകളും കല്ലുകളും കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്നും അവിടെ കൃത്യമായ പരിശോധന നടന്നിട്ടില്ലെന്നും നാട്ടുകാരനായ മജീദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.