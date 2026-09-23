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താമരശേരിയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റതായി സംശയം; കുട്ടി നിരീക്ഷണത്തിൽ

​ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30-ഓടെ ഇന്റർവൽ സമയത്താണ് സംഭവം. സ്കൂളിലെ ടോയ്‌ലറ്റിന് പിൻവശത്തുള്ള സ്ഥലത്തുവെച്ചാണ് കുട്ടിക്ക് കടിയേറ്റത്.

STUDENT SNAKE KOZHIKODE
ചാലക്കര ഗവൺമെന്‍റ് മാപ്പിള യു.പി സ്കൂള്‍ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2026 at 8:49 PM IST

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​കോഴിക്കോട്: സ്കൂൾ പരിസരത്തുവെച്ച് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റതായി സംശയം. ചാലക്കര ഗവൺമെന്‍റ് മാപ്പിള യു.പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിക്കാണ് പാമ്പുകടിയേറ്റത്.

​ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30-ഓടെ ഇന്റർവൽ സമയത്താണ് സംഭവം. സ്കൂളിലെ ടോയ്‌ലറ്റിന് പിൻവശത്തുള്ള സ്ഥലത്തുവെച്ചാണ് കുട്ടിക്ക് കടിയേറ്റത്. തുടക്കത്തിൽ കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ക്ലാസ് മുറിയിലെത്തിയപ്പോൾ കാലിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. കുട്ടി വിവരം അധ്യാപകരെ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഉടൻ തന്നെ താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.

​പരിശോധനയിൽ കാലിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റതിന് സമാനമായ പാടുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടിയെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തു. നിലവിൽ കുട്ടി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

​അതേസമയം, സംഭവം നടന്ന സ്കൂൾ പരിസരത്ത് കരിയിലകളും കല്ലുകളും കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്നും അവിടെ കൃത്യമായ പരിശോധന നടന്നിട്ടില്ലെന്നും നാട്ടുകാരനായ മജീദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

TAGGED:

STUDENT
SNAKE
KOZHIKODE
STUDENT SUSPECTEDLY BITTEN BY SNAKE

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