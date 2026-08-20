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പഴയകാല ഭക്ഷ്യസംസ്‌കാരം പുതുതലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി ചെമ്പാവ് ഓണോത്സവം

പഴമയുടെ രുചിക്കൂട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി ചാത്തമംഗലം യുവാക്കൾ സംഘടിപ്പിച്ച സൂര്യോത്സവം 2026 ഓണപ്പൊലിമയിലാണ് ചെമ്പാവ് എന്ന പേരിൽ ഭക്ഷ്യമേള സംഘടിപ്പിച്ചത്

CHEMBAVU FOOD FESTIVAL TASTE OF THE PAST TRADITION ONAM SPECIAL FOOD FESTIVAL KOZHIKODE FOOD FESTIVAL
ചെമ്പാവ് ഓണോത്സവം (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2026 at 5:27 PM IST

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കോഴിക്കോട്: "ചെമ്പാവ് പുന്നെല്ലിൻ ചോറോ നിൻ്റെ മുത്താരം മിന്നുന്ന മുല്ലപ്പൂച്ചിരിയോ" ഈ പാട്ട് കേൾക്കാത്ത മലായാളികൾ ഇല്ല. എന്നാൽ എത്രപ്പേർ ചെമ്പാവ് ചോറിൽ നല്ല ഊണ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്? കേരളക്കര ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ നാളുകളിലാണ്. പഴമയുടെ ഭംഗി പുതുക്കുന്നതിനും കേരള സംസ്‌ക്കാരത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും ഓണം പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവമാണ്.

അത്തരത്തിൽ പഴമയുടെ സ്വാദ് പുതു തലമുറയ്‌ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ചാത്തമംഗലം സൂര്യ ആർട്‌സ് ആൻഡ് സ്പോർട്‌സ് ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ. പനങ്കഞ്ഞി, ഈന്തുംപിടി, വിവിധതരം പുഴുക്കുകൾ, നാട്ടിൻപുറത്തെ പറമ്പിലും പാടവരമ്പിലും ലഭിക്കുന്ന ഇലകളും ചെടികളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള തോരനുകളും കറികളും, തേങ്ങാപ്പാലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പായസം, നല്ല കുത്തരി ചോറ് തുടങ്ങി പതിനഞ്ചോളം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രദേശത്ത് പഴമയുടെ സ്വാദിന് മാറ്റ്ക്കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ യുവാക്കൾ. പുതുതലമുറയ്‌ക്ക് ഇത് പുതു രുചിക്കൂട്ടാണെങ്കിൽ മുതിർന്നവർക്കും പ്രായമായവർക്കും ഈ മേള അവരുടെ ചെറുപ്പത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പുതുക്കലായിരുന്നു.

ചെമ്പാവ് ഭക്ഷ്യമേളയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

എല്ലാവർക്കും പഴമയുടെ രുചി പടർത്തി ചെമ്പാവ് ഭക്ഷ്യമേളയിൽ പതിഞ്ചോളം ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളാണ് സ്ഥാനം പിടിച്ചത്. ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചാത്തമംഗലം സൂര്യ ആർട്‌സ് ആൻഡ് സ്പോർട്‌സ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സൂര്യോത്സവം 2026 ഓണപ്പൊലിമയിലാണ് ചെമ്പാവ് എന്ന പേരിൽ ഭക്ഷ്യമേള സംഘടിപ്പിച്ചത്.

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ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ കാലത്ത് മൺറഞ്ഞുപോയ നാടൻ ഭക്ഷണ സംസ്‌കാരത്തെ പുതുതലമുറയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ചെമ്പാവിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നാട്ടിലെ പഴമക്കാരും പുതുതലമുറയും ചേർന്നാണ് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവിഭവങ്ങൾ അത്രയും ഒരുക്കിയത്. അവർക്ക് വേണ്ട പിന്തുണയുമായി പ്രദേശത്തെ പാചക വിദഗ്‌ധരും മുന്നിൽനിന്നു. നെച്ചുളിയിലെ കീഴൂർ എൽ പി സ്‌കൂളിൽ നടന്ന ഭക്ഷ്യമേളയിൽ ആയിരത്തിലേറെപേരാണ് ചെമ്പാവിൻ്റെ രുചി പെരുമ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞത്.

CHEMBAVU FOOD FESTIVAL TASTE OF THE PAST TRADITION ONAM SPECIAL FOOD FESTIVAL KOZHIKODE FOOD FESTIVAL
പതിനഞ്ചോളം വിഭവങ്ങൾ (ETV Bharat)

"ഓണത്തിന് പുതു തലമുറയെ പഴമയുടെ സ്വാദും ആരോഗ്യകരവുമായ ഭക്ഷണവും എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ചെമ്പാവ് ചോറ്, പനങ്കഞ്ഞി, ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ പായസം തുടങ്ങി പതിഞ്ചോളം വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിട്ടുണ്ട്," ക്ലബ്ബ് അംഗം അരുൺ മോഹൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

CHEMBAVU FOOD FESTIVAL TASTE OF THE PAST TRADITION ONAM SPECIAL FOOD FESTIVAL KOZHIKODE FOOD FESTIVAL
വിഭവങ്ങൾ (ETV Bharat)

ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ടോക്കണുകൾ നൽകി ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരുന്നു. കേട്ടറിഞ്ഞ് എത്തിയവർക്ക് ഭക്ഷ്യമേള പന്തലിൽ വച്ച് തന്നെകൂപ്പണുകൾ കൈമാറാനുള്ള സൗകര്യവും സൂര്യ ആർട്‌സ് ആൻഡ് സ്പോർട്‌സ് ക്ലബ് പ്രവർത്തകർ ഒരുക്കിയിരുന്നു. പഴയ മുറക്ക് ഒരുകാലത്ത് തങ്ങൾ കഴിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണത്തെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചത് ഗൃഹാതുര സ്‌മരണ ഉയർത്തുന്ന അനുഭവമായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ തലമുറക്ക് ഈന്തും പിടിയും പനങ്കഞ്ഞിയുമുൾപ്പെടെ ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം വേറിട്ട രുചി അനുഭവം പകർന്നു നൽകി.

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TAGGED:

CHEMBAVU FOOD FESTIVAL
TASTE OF THE PAST TRADITION
ONAM SPECIAL FOOD FESTIVAL
KOZHIKODE FOOD FESTIVAL
CHEMBAVU FOOD FESTIVAL

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