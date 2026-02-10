സിസിടിവി അടക്കം അടിച്ചു മാറ്റിയ കള്ളന്, മോഷണം സ്വകാര്യ ബസില്
കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ബസിലെ സിസിടിവിയും ബാറ്ററിയും മോഷണം പോയി.
Published : February 10, 2026 at 8:28 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മോഷ്ടാക്കളെ പിടിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊലീസിന് സഹായകരമാകുന്നത് സിസിടിവികളാണ്. മോഷണത്തിനിടയിൽ ചില വിരുദ്ധുന്മാർ സിസിടിവി നശിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ആ സിസിടിവിയും മോഷണം പോയാലോ?. പറഞ്ഞ് വരുന്നത് കോഴിക്കോട് നടന്ന ഒരു മോഷണത്തെ കുറിച്ചാണ്. കടയിലെയോ മറ്റോ അല്ല, സ്വകാര്യ ബസിലെ സിസിടിവിയാണ് മോഷണം പോയത്.
കൂടരഞ്ഞിക്ക് സമീപം പെരുമ്പൂളയിൽ നിർത്തിയിട്ട കോഴിക്കോട് കൂടരഞ്ഞി പെരുമ്പൂള റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന കെബിടി എന്ന പേരുള്ള സ്വകാര്യ ബസിലെ സിസിടിവി ഉൾപ്പെടെയാണ് മോഷ്ടാവ് കൊണ്ടുപോയത്. ഇന്നലെ (ഫെബ്രുവരി 09) രാത്രി പതിവുപോലെ സർവീസ് കഴിഞ്ഞശേഷം പെരുമ്പൂളയിൽ നിർത്തിയിട്ടതായിരുന്നു ബസ്. അതിനുശേഷം ജീവനക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബസ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മടങ്ങി പോയി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ന് രാവിലെ പതിവ് പോലെ ആദ്യ സർവ്വീസ് നടത്തുന്നതിന് ജീവനക്കാർ എത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണം നടന്ന വിവരം അറിയുന്നത്. ബസിൻ്റെ മുൻവശത്തെ പെട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാറ്ററികൾ മുഴുവനും മോഷണം പോയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് സിസിടിവി പരിശോധിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് സിസിടിവിയും മോഷണം പോയതായി കണ്ടുപിടിച്ചത്. തുടർന്ന് ബസ് ഉടമ തിരുവമ്പാടി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.
സംഭവം അറിഞ്ഞയുടനെ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തി. വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം നേരത്തെയും പലതവണ സമാനമായ രീതിയിൽ കൂടരഞ്ഞി മേഖലയിൽ വ്യാപകമായി വാഹനങ്ങളിലെ ബാറ്ററികൾ മോഷണം പോയിട്ടുണ്ട്. ചിലമോഷണ കേസുകളിൽ മോഷ്ടാക്കളെ പിടി കൂടിയിട്ടുമുണ്ട്. അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സമാനമായ രീതിയിൽ ബാറ്ററികളും സിസിടിവികളും മോഷണം പോകുന്നത്.
എസി മോഷണം പോയി
ചില മോഷ്ണ വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മിക്കവർക്കും കൗതുകമാണ് തോന്നുക. സമാനമായ സംഭവം മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പgx നടന്നിരുന്നു. നിർത്തിയിട്ട കാറും ബൈക്കും മോഷണം പോകുന്നത് പതിവ് സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. എന്നാൽ കാസർകോട് മോഷണം പോയത് എസിയാണ്. മോഷണത്തിൻ്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വീട്ടുടമ ദുബായിലിരുന്ന് സിസിടിവിയിൽ ലൈവായി കാണുകയായിരുന്നു.
പൊയിനാച്ചിയിൽ പ്രവാസിയുടെ വീട്ടു മുറ്റത്ത് നിന്ന് എയർ കണ്ടീഷണർ യൂണിറ്റ് (എസി) മോഷ്ടിച്ച മൂന്ന് നാടോടി സ്ത്രീകൾ മേൽപറമ്പ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലാവുകയും ചെയ്തു. കൂളിക്കുന്നിലുള്ള വീടിൻ്റെ ഉടമ റഫീഖ്, കുടുംബസമേതം ദുബായിലാണ് താമസം. വീടിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം മൊബൈലിൽ ലൈവായി നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് മോഷണം നടന്നുവെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞത്.
Also Read: ശബരിമല കൊടിമര കേസ് വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കും; 30 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട്, സി എസ് ഹരി തലവൻ