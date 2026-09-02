കോഴിക്കോട്ട് കാർ മതിലിടിച്ച് തീപിടിച്ചു; ഡ്രൈവർ വെന്തുമരിച്ചു
ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ഫയർഫോഴ്സ് തീ അണച്ചത്. തുടർന്ന് കാർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് സുധാകരൻ്റെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത്.
Published : September 2, 2026 at 7:12 AM IST
കോഴിക്കോട്: നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ മതിലിടിച്ച് തീപിടിച്ച് ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കോഴിക്കോട് ചേവായൂർ മഠത്തിൽമുക്കിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. ചേവായൂർ സ്വദേശിയായ സുധാകരൻ (65) ആണ് മരിച്ചത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാറിന് തീപിടിക്കുകയും ഡ്രൈവർ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയുമായിരുന്നു.
ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാലോടെയാണ് അപകടം നടന്നത്. സുധാകരൻ്റെ വീടിന് സമീപത്തെ മതിലിൽ തന്നെയാണ് കാർ ഇടിച്ചത് എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. ഓടിവന്ന കാർ പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മതിലിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. അപകടം നടന്നയുടൻ വലിയ ശബ്ദം കേട്ടാണ് നാട്ടുകാർ ഉണർന്നത്. ശബ്ദം കേട്ട് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയപ്പോഴാണ് കാർ മതിലിലിടിച്ച് കത്തുന്ന ദൃശ്യം കണ്ടത്.
എന്നാൽ തീ അതിവേഗം ആളിപ്പടർന്നതിനാൽ സുധാകരന് കാറിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നാട്ടുകാർ ഓടിയെത്തിയെങ്കിലും വാഹനത്തിന് അടുത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. വാഹനത്തിൻ്റെ ഡോറുകൾ ലോക്ക് ആയതും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉൾപ്പെടെ കുടുങ്ങിയതാകാം രക്ഷാശ്രമങ്ങൾക്ക് തടസമായത് എന്നാണ് കരുതുന്നത്. പുലർച്ചെയായതിനാൽ തന്നെ വിവരമറിയാനും ഫലപ്രദമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താനും വൈകി.
വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ തീ പൂർണ്ണമായും കാറിനെ വിഴുങ്ങിയിരുന്നു. ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ഫയർഫോഴ്സ് തീ അണച്ചത്. തുടർന്ന് കാർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് സുധാകരൻ്റെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത്. മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം പൂർണ്ണമായും കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് നടപടികൾക്കായി മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.
സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്താനായി പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. വാഹനത്തിന് സാങ്കേതിക തകരാർ സംഭവിച്ചതാണോ അതോ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണോ എന്ന് വ്യക്തമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ സംഭവത്തിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ദുരൂഹതയുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് പ്രാഥമികമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി സുധാകരൻ്റെ ബന്ധുക്കളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും മൊഴി പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തും. ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധരും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തും.
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വാഹനത്തിൻ്റെ ഇന്ധന ടാങ്കിനോ വയറിങ്ങിനോ തകരാർ സംഭവിച്ചതാണോ തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമായത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ അനിവാര്യമാണ്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണോ വില്ലനായത് എന്നതും അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്. സമീപകാലത്തായി സംസ്ഥാനത്ത് ഓടുന്ന കാറുകൾക്ക് തീപിടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അപകടത്തെയും ഗൗരവത്തോടെയാണ് അധികൃതർ കാണുന്നത്. കൃത്യമായ പരിശോധനകളിലൂടെ മാത്രമേ അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. സുധാകരൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ് നാടും കുടുംബവും. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും. തുടർന്ന് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കും.
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