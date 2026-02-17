ETV Bharat / state

പെരുവണ്ണാമൂഴി ഇനി ദേശീയ ശ്രദ്ധയിലേക്ക്; കോഴിക്കോട് ബയോളജിക്കൽ പാർക്കിന്‍റെ നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കം

പേരാമ്പ്ര എസ്റ്റേറ്റ് സി ഡിവിഷനിലെ 120 ഹെക്ടറിലാണ് പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാംഘട്ട പ്രവൃത്തികൾക്കായി 13.944 കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ചത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 17, 2026 at 6:55 PM IST

കോഴിക്കോട്: മലബാറിന്‍റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് അനന്തസാധ്യതകൾ തുറക്കുന്ന കോഴിക്കോട് ബയോളജിക്കൽ പാർക്കിന്‍റെ നിർമാണം ആരംഭിച്ചു. നിർമാണോദ്ഘാടനം വനംമന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു. ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ എം.എൽ.എ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.

നിർമാണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ പെരുവണ്ണാമൂഴി ദേശീയ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കും. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും പ്രകൃതിദത്തവുമായ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് സർക്കാർ പാർക്കിന് രൂപം നൽകിയത്. പാട്ടക്കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വനം വകുപ്പ് പ്ലാന്‍റേഷൻ കോർപറേഷനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുത്ത പേരാമ്പ്ര എസ്റ്റേറ്റ് സി ഡിവിഷനിലെ 120 ഹെക്ടറിലാണ് പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാംഘട്ട പ്രവൃത്തികൾക്കായി 13.944 കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ചത്.

ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പ്രവേശനകവാടം, ടിക്കറ്റ് സെന്‍റർ, ബയോ റിസോഴ്സ് പാർക്ക്, വാഹന പാർക്കിങ്, വാഷ് റൂമുകൾ, സഫാരി സ്റ്റേഷൻ, ഫേൺ ഹൗസ്, ഓർക്കിഡ് ഹൗസ്, ശലഭോദ്യാനം, ഇന്‍റർപ്രട്ടേഷൻ സെന്‍റർ, ലഘുഭക്ഷണശാല, ഓഫീസ് കെട്ടിടം, താമസ സൗകര്യം തുടങ്ങിയ നിർമാണങ്ങളാണ് പൂർത്തീകരിക്കുക.

മുതുകാടുള്ള പേരാമ്പ്ര എസ്റ്റേറ്റിന്‍റെ പ്രവേശന കവാടത്തിന് തൊട്ടടുത്താണ് ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് പരിക്കുപറ്റുന്ന വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയും പരിചരണവും നൽകുന്ന അനിമൽ ഹോസ്പിസ് സെന്‍ററും വെറ്ററിനറി ആശുപത്രിയും സ്ഥാപിക്കുന്നത്. സെന്‍ററിന്‍റെ പണി ആരംഭിച്ചു.

ബയോളജിക്കൽ പാർക്കിന്‍റെ രണ്ടാം ഘട്ടമായാണ് ടൈഗർ സഫാരി പാർക്കിന്‍റെ നിർമാണം. കർണാടകത്തിലെ ബന്നാർഘട്ടയിലാണ് നിലവിൽ ടൈഗർ സഫാരി പാർക്കുള്ളത്. കടുവകളുടെ ആവാസത്തിന് അനുയോജ്യമായ സമശീതോഷ്ണ കാലാവസ്ഥയും നീർച്ചോലകളും ചെറിയ മണൽത്തിട്ടകളുമുള്ള പ്രദേശമായതിനാലാണ് പേരാമ്പ്ര എസ്റ്റേറ്റിന്‍റെ സ്ഥലം സഫാരി പാർക്കിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ 100 കോടിയിലേറെ രൂപയാണ് പദ്ധതിക്കായി ചെലവഴിക്കുക.

സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ടൈഗർ സഫാരി പാർക്കാണ് ബയോളജിക്കൽ പാർക്കെന്ന പേരിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. 2023 നവംബർ 18-നാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയത്. പേരാമ്പ്ര റബർ എസ്റ്റേറ്റിന്‍റെ ഭാഗം പാർക്കിനായി വിട്ടുനൽകാൻ കൃഷി വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചതു പ്രകാരം സർവേ പൂർത്തീകരിച്ചു. 2024 ജനുവരി 20-ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് ടൈഗർ സഫാരി പാർക്കിനായി സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറെ നിയോഗിച്ചത്.

പദ്ധതിക്കായി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്ത് രണ്ടിടങ്ങളിൽ ആനകളും മറ്റു വന്യജീവികളും പെരുവണ്ണാമൂഴി റിസർവോയറിലേക്കെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സഞ്ചാരപാതകളുണ്ട്. പദ്ധതി നിർവഹണം ആനകളുടെയും മറ്റു വന്യജീവികളുടെയും സഞ്ചാരത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്നാണ് കരട് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിലെ നിർദ്ദേശം. അല്ലാത്തപക്ഷം കക്കയം, പയ്യാനിക്കോട്ട ഭാഗത്ത് മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

KOZHIKODE BIOLOGICAL PARK
BIOLOGICAL PARK
TIGER SAFARI
MALABAR TOURISM
KOZHIKODE BIOLOGICAL PARK

