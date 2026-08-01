ETV Bharat / state

ജീവൻ പണയം വച്ച് നാട്ടുകാരും പൊലീസും; ബേപ്പൂരിൽനിന്ന് പോയ 17 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പുതുജീവൻ

ബോട്ടിലെ വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതിനാൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ അപായസന്ദേശം കൈമാറാൻ കഴിഞ്ഞു

17 FISHERMEN RESCUED OFF KOZHIKODE BOAT ACCIDENT NEWS MALAYALAM HEAVY RAIN KERALAM KOZHIKODE FISHERMEN RESCUE
Boat accident (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 1, 2026 at 12:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: ബേപ്പൂർ ഹാർബറിൽനിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയി കടലിൽ കുടുങ്ങിയ ബോട്ടിൻ്റെ എൻജിൻ തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് കുടുങ്ങിയ 17 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അതിസാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. കടലുണ്ടി കപ്പലങ്ങാടിക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് കൂറ്റൻ തിരമാലകളിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെ തീരദേശ പൊലീസും നാട്ടുകാരും സംയുക്തമായാണ് സുരക്ഷിതമായി കരയിലെത്തിച്ചത്.

സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയെയും മോശം കാലാവസ്ഥയെയും തുടർന്ന് കടൽ അതിപ്രക്ഷുബ്ധമായിരുന്നു. ഇതിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി എൻജിൻ നിലച്ചതോടെ ബോട്ടിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു. കൂറ്റൻ തിരമാലകളിൽപ്പെട്ട ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവർ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും കടുത്ത പരിഭ്രാന്തിയിലായി. എന്നാൽ ബോട്ടിലെ വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതിനാൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ അപായസന്ദേശം കൈമാറാൻ കഴിഞ്ഞു.

17 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി (ETV Bharat)

സന്ദേശം ലഭിച്ചയുടൻ അധികൃതർ അതിവേഗം ഇടപെടുകയായിരുന്നു. കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കടലിൻ്റെ സ്വഭാവം തികച്ചും പ്രവചനാതീതമായിരുന്നു. ഇത്തരം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിച്ചത്.

സാഹസികമായ രക്ഷാദൗത്യം
വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ തീരദേശ പൊലീസ് സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് കുതിച്ചു. പ്രദേശത്തെ മറ്റ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സജീവ പിന്തുണയോടെയാണ് രക്ഷാദൗത്യം ഏകോപിപ്പിച്ചത്. അതിശക്തമായ അടിയൊഴുക്കും കാറ്റും വലിയ തിരമാലകളും തുടക്കത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ തടസം സൃഷ്ടിച്ചു. എങ്കിലും പരിചയസമ്പന്നരായ പ്രാദേശിക മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും പൊലീസും തമ്മിലുള്ള കൃത്യമായ ഏകോപനം ദൗത്യം വിജയകരമാക്കി. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ആശങ്കകൾക്കൊടുവിലാണ് 17 പേരെയും സുരക്ഷിതമായി കരയിലെത്തിച്ചത്. തകരാറിലായ ബോട്ട് പിന്നീട് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് കെട്ടിവലിച്ചു മാറ്റി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയം വച്ചാണ് നാട്ടുകാർ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളായത്. തീരദേശ പൊലീസിൻ്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും സമയോചിതമായ ഇടപെടലിനെ ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അഭിനന്ദിച്ചു.

ചികിത്സ നൽകി
രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരിൽ പരിക്കേറ്റ തൊഴിലാളികളെ ഫറോക്ക് ചന്ത ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നും എല്ലാവർക്കും പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കൃത്യസമയത്തുള്ള ഇടപെടൽ കാരണമാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമായതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും തീരദേശത്ത് ജാഗ്രത തുടരാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം. മോശം കാലാവസ്ഥയിൽ കടലിൽ പോകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും, വാർത്താവിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തനസജ്ജമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.

ALSO READ: പത്തനംതിട്ടയില്‍ പെരുമഴ;പമ്പ കരകവിഞ്ഞു, റാന്നി ടൗണ്‍ വെള്ളത്തിനടിയില്‍

TAGGED:

KOZHIKODE BOAT ACCIDENT RESCUE
BEYPORE FISHERMEN RESCUE OPERATION
KERALA COASTAL POLICE RESCUE
KADALUNDI ROUGH SEA INCIDENT
FISHERMEN RESCUED IN KOZHIKODE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.