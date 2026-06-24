കാലവർഷം തെറ്റി, വയലുകൾ വരണ്ടുണങ്ങുന്നു; കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് കർഷകൻ്റെ കണ്ണീർക്കഥ!
ഞാറുൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ മാവൂർ, ചാത്തമംഗലം മേഖലകളിലെ കർഷകർ ആശങ്കയിലാണ്.
Published : June 24, 2026 at 9:04 PM IST
കോഴിക്കോട്: കാലവർഷം ആരംഭിച്ച് ഒരു മാസത്തിലേറെ പിന്നിട്ടിട്ടും സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ച മഴ ലഭിക്കാത്തത് കാർഷിക മേഖലയെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പ്രധാന നെൽപ്പാടങ്ങളെല്ലാം മഴയില്ലാതെ വരണ്ടുണങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. സാധാരണയായി ജൂൺ പകുതിയോടെ വയലുകളിൽ ഞാറ്റടി തയാറാക്കി വിത്തുപാകുന്ന കർഷകർ, ഇത്തവണ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമില്ലാത്തതിനാൽ കൃഷിപ്പണികൾ തുടങ്ങാനാകാതെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ഇടവപ്പാതിയും മിഥുനവും തകർത്തു പെയ്യേണ്ട സമയത്ത് വേനലിന് സമാനമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ കാർഷിക മേഖലകളിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത്.
കാത്തിരിപ്പ് തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയിലും; കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ച കാലാവസ്ഥ
ചിങ്ങമാസത്തിൽ വിളവെടുക്കാൻ പാകത്തിൽ നിലമൊരുക്കേണ്ട സുപ്രധാന സമയമാണിത്. തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല സജീവമായിട്ടും ഒരൊറ്റ മഴ പോലും കർഷകന് ആശ്വാസമേകിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ വിളവെടുത്ത അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഭൂരിഭാഗം പാടശേഖരങ്ങളും ഇപ്പോഴുമുള്ളത്.
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ജില്ലയിൽ കൃഷിയെ ഏറെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന ചാത്തമംഗലം, മാവൂർ, പെരുവയൽ, കൊടിയത്തൂർ തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കർഷകരാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത്. കർക്കിടകം പത്തിലേക്ക് ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ചിങ്ങം ഒന്നിന് മുൻപായി ഞാറിറക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത്തവണത്തെ നെൽകൃഷി പൂർണമായും അവതാളത്തിലാകുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് കർഷകർ.
"അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഉറവ പൊന്തുന്നില്ല, ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിപത്ത്"
"മിഥുനം പകുതിയായി, ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് കൃഷിയിറക്കാൻ വെറും 20 ദിവസമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഈ സമയത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ വെള്ളപ്പൊക്കം വരെ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ വയലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇത്തവണ പൊന്തിയിട്ടില്ല. സാധാരണ ഈ സമയത്ത് വയലിലെ വെള്ളത്തിന് നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചൂടാണ്. ഉറവ പൊങ്ങാത്തതിനാൽ വെയിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള വെള്ളവും വറ്റിപ്പോകും. മീനുകൾ പോലും മൺകുഴികളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരാൻ ഭയപ്പെടുകയാണ്. കർഷകനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ സൂചനയാണ്." മരക്കാർ ബാവ എന്ന കർഷകൻ്റെ വാക്കുകൾ ആണ്
വരാനിരിക്കുന്നത് കടുത്ത ഓണക്ഷാമം?
പരമ്പരാഗതമായി ഓണവിപണിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇക്കാലയളവിൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയിറക്കുന്നത്. നെല്ലിന് പുറമെ പച്ചക്കറി, വാഴ കൃഷികളെയും ഈ മഴക്കുറവ് ദോഷകരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ അവസ്ഥ തുടർന്നാൽ വരും മാസങ്ങളിൽ ഓണവിപണിയിൽ പ്രാദേശിക കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുത്തനെ കുറയും. ഇത് വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്കയും ശക്തമാണ്.
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