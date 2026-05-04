കേരളത്തില് ആദ്യം ഫലം വരുന്ന മണ്ഡലം
വോട്ടെണ്ണല് പ്രക്രിയ സുഗമമായി നടന്നാല് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യം ഫലം പുറത്തുവരുന്ന മണ്ഡലം, അറിയാം വിശദമായി
Published : May 4, 2026 at 6:48 AM IST
കോഴിക്കോട്: കേരളം മുഴുവൻ ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫല പ്രഖ്യാപന ദിവസമാണിന്ന്. 140 മണ്ഡലങ്ങളിലെയും വോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തീരുമ്പോൾ ആര് കേരളം ഭരിക്കുമെന്നറിയാൻ ജനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്ന ഒരു മണ്ഡലമുണ്ട് കോഴിക്കോട് സൗത്ത്. വോട്ടെണ്ണൽ തുടങ്ങി ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ കൃത്യമായ ഫലസൂചനകളോടെ വാർത്തകളിൽ നിറയാൻ പോകുന്ന മണ്ഡലമാണിത്.
വോട്ടെണ്ണല് പ്രക്രിയ സുഗമമായി നടന്നാല് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യം ഫലം പുറത്തുവരുന്ന മണ്ഡലം കൂടിയാകുമിത്. ഈ മണ്ഡലത്തിൽ പോളിങ് ബൂത്തുകളുടെ എണ്ണവും വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണവും താരതമ്യേന കുറവായതിനാലാണ് ഇവിടെ ആദ്യം ഫലം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഹൃദയത്തുടിപ്പായ കോഴിക്കോട് സൗത്ത് മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ നടന്നത് പ്രവചനാതീതമായ വൻ പോരാട്ടമാണ്. എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിലും യു.ഡി.എഫിനായി മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അഡ്വ. ഫൈസൽ ബാബുവും ബി.ജെ.പിക്കായി ടി. രനീഷും അണിനിരന്നതോടെ പോരാട്ടം അതിശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിന് വഴിയൊരുക്കി.
കോഴിക്കോട് നഗരസഭയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കോഴിക്കോട് സൗത്ത് മണ്ഡലം എപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൻ്റെ കണ്ണ് പതിയാറുള്ള ഒരു വി.ഐ.പി മണ്ഡലമാണ്. കഴിഞ്ഞ 2021-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു.ഡി.എഫിൽ നിന്നും എൽ.ഡി.എഫ് തിരിച്ചുപിടിച്ച മണ്ഡലം ഇത്തവണ നിലനിർത്തുക എന്നത് ഇരുമുന്നണികൾക്കും അഭിമാനപ്രശ്നമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ വോട്ടർമാരെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ സർവ്വ സന്നാഹങ്ങളുമായാണ് ഇത്തവണ മുന്നണികൾ കളത്തിലിറങ്ങിയത്.
ഐ.എൻ.എൽ നേതാവും സിറ്റിങ് എം.എൽ.എയും മുൻ മന്ത്രിയുമായ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇത്തവണ ജനവിധി തേടിയത്. മണ്ഡലത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള റോഡ്, പാലം, ബേപ്പൂർ തുറമുഖ വികസനം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞത് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്നാണ് എൽ.ഡി.എഫ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.
അഹമ്മദ് ദേവർകോവിലിൻ്റെ ജനകീയ ഇടപെടലുകൾ വോട്ടായി മാറുമെന്നാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ കഴിഞ്ഞ തവണ നഷ്ടപ്പെട്ട മണ്ഡലം ഏതുവിധേനയും തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ജനകീയ യുവനേതാവ് അഡ്വ. ഫൈസൽ ബാബുവിലൂടെ യു.ഡി.എഫ് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി. യുവ നേതാവായ അഡ്വ. ഫൈസൽ ബാബുവിലൂടെ യുവാക്കളുടെയും മണ്ഡലത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടർമാരുടെയും പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ യു.ഡി.എഫ് നടത്തിയ ശക്തമായ പ്രചാരണം മത്സരത്തെ ഏറെ സങ്കീർണ്ണമാക്കി. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലെ സിറ്റിംഗ് കൗൺസിലർ കൂടിയായ ടി. രനീഷിലൂടെ ശക്തമായ വോട്ട് വിഹിതം പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് ബി.ജെ.പി ശ്രമിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ തവണ 24,000-ൽ പരം വോട്ടുകൾ നേടിയ ബി.ജെ.പിക്ക് ഇത്തവണയും മണ്ഡലത്തിൽ നിർണ്ണായക സ്വാധീനമുണ്ട്. ടി. രനീഷ് പിടിക്കുന്ന വോട്ടുകൾ ആരുടെയൊക്കെ വോട്ട് ബാങ്കിലാണ് വിള്ളൽ വീഴ്ത്തുക എന്നത് ഇരുമുന്നണികളെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു. 80.89 ശതമാനത്തിലധികം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയ കോഴിക്കോട് സൗത്തിൽ ജനവിധി ആർക്കൊപ്പമാകുമെന്ന് പ്രവചിക്കുക അസാധ്യമാണ്. എൽ.ഡി.എഫിൻ്റെ വികസനത്തുടർച്ചയോ അതോ യു.ഡി.എഫിന്റെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവോ വിജയിക്കുക എന്ന് വോട്ടെണ്ണൽ കഴിയുമ്പോൾ വ്യക്തമാകും.
മുൻ ഫലങ്ങള്
2008-ലെ മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയത്തിന് ശേഷം നിലവിൽ വന്ന ഈ മണ്ഡലം എക്കാലവും യുഡിഎഫിനൊപ്പമായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലെ പ്രധാന വാർഡുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ മണ്ഡലം തുടക്കം മുതൽക്കേ യു.ഡി.എഫിന് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ 2021-ൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ലീഗിലൂടെ മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുത്ത് ഇടതുപക്ഷം ഇവിടെ പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം കുറിച്ചു.
2021-ൽ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു.ഡി.എഫ് കോട്ടയായിരുന്ന കോഴിക്കോട് സൗത്ത് എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ തിരിച്ചുപിടിച്ചു. മുസ്ലിം ലീഗ് 25 വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി കളത്തിലിറക്കിയ വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വ. നൂർബീന റഷീദിനെയാണ് ദേവർകോവിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്
2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
- വിജയി: അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ (INL) – 52,557 വോട്ടുകൾ
- റണ്ണറപ്പ്: അഡ്വ. നൂർബീന റഷീദ് (IUML) – 40,098 വോട്ടുകൾ
- മൂന്നാം സ്ഥാനം: നവ്യ ഹരിദാസ് (BJP) – 24,873 വോട്ടുകൾ
- ഭൂരിപക്ഷം: 12,459 വോട്ടുകൾ
2016-ലെ പോരാട്ടം
2016-ൽ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോ. എം.കെ. മുനീർ തൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞെങ്കിലും മണ്ഡലം നിലനിർത്തി. എൽ.ഡി.എഫ് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച ഐ.എൻ.എൽ നേതാവ് പ്രൊഫ. എ.പി. അബ്ദുൾ വഹാബായിരുന്നു പ്രധാന എതിരാളി.
- വിജയി: ഡോ. എം.കെ. മുനീർ (IUML) – 49,863 വോട്ടുകൾ
- റണ്ണറപ്പ്: പ്രൊഫ. എ.പി. അബ്ദുൾ വഹാബ് (INL) – 43,536 വോട്ടുകൾ
- മൂന്നാം സ്ഥാനം: സതീഷ് കുട്ടിയീൽ (BDJS) – 19,146 വോട്ടുകൾ
- ഭൂരിപക്ഷം: 6,327 വോട്ടുകൾ
