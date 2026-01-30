ETV Bharat / state

കുത്തിവരയ്‌ക്കുന്നതെല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ; ഗാന്ധിയുടെ 100 ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് വൈറലായി ആദിത്യൻ

എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും സമ്മാന അർഹൻ. മൂന്ന് വയസിലാണ് ചിത്രരചനയിലുള്ള ആദിത്യൻ്റെ കഴിവ് മാതാപിതാക്കൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്.

MAHATMA GANDHI PORTRAITS ADHITHYAN 100 PORTRAITS OF GANDHIJI 78TH SMRITI DAY മഹാത്മ ഗാന്ധി ചിത്രങ്ങൾ
Adhithyan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 30, 2026 at 4:36 PM IST

കോഴിക്കോട്: ഗാന്ധിസ്‌മൃതി ദിനത്തിൽ രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ 100 ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് ഏഴാം ക്ലാസുകാരൻ. പനങ്ങാട് നോർത്ത് എയുപി സ്‌കൂളിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ് ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്‌കൂളിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി ആദിത്യൻ ജെ ബിയുടെ കരങ്ങളാണ് ഓരോ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും.

പെൻസിൽ, ജലച്ഛായം വിഭാഗങ്ങളിൽ മൂന്ന് വർഷമായി സബ്ബ് ജില്ല തലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും ജില്ലാ തലത്തിൽ എ ഗ്രേഡും കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർഥിയാണ് ആദിത്യൻ. ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ആദിത്യൻ ബാലുശ്ശേരി സന്തോഷ് മാഷിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ആണ് ചിത്രരചന പഠിക്കുന്നത്.

ഗാന്ധിസ്‌മൃതി ദിനത്തിൽ രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ 100 ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് ഏഴാം ക്ലാസുകാരൻ (ETV Bharat)

പെൻസിൽ, ക്രയോൺ, വാട്ടർ കളർ, പെൻ, തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗാന്ധിജിയെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. പതിനൊന്നാം വയസിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ 100 ചിത്രങ്ങൾ വ്യത്യസ്‌ത മാധ്യമങ്ങളിൽ വരച്ചതിലൂടെ ആദിത്യനെ തേടി കൂടുതൽ അംഗീകാരങ്ങൾ വന്നു ചേരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധ്യാപകരും സഹപാഠികളുമെല്ലാം. ആദിത്യന് കിട്ടാവുന്ന പുതിയ നേട്ടങ്ങളേക്കാളുപരി ഒരു പ്രോത്സാഹനം കൂടിയാകും.

കണ്ണാടിപൊയിൽ സ്വദേശികളാണ് ആദിത്യനും കുടുംബവും. പനങ്ങാട് സ്‌കൂളിന് സമീപം വാടകവീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറും അമ്മ വീട്ടമ്മയുമാണ്. സ്‌കൂളിൽ എത്തിയ കാലം മുതൽ ആദിത്യൻ ചിത്ര രചനയോട് വലിയ തരത്തിലുള്ള ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തിയിരുന്നെന്നാണ് ആദിത്യൻ്റെ അധ്യാപകരും സഹപാഠികളും പറയുന്നത്. ഇത് മനസിലാക്കിയ അധ്യാപകർ കുട്ടിയുടെ കഴിവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. അധ്യാപകരുടെ നിർദേശപ്രകാരം ചിത്രരചന ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കാനും ആരംഭിച്ചു.

കുത്തിവരയ്‌ക്കുന്നതെല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ

മൂന്ന് വയസിലാണ് ചിത്രരചനയിൽ ആദിത്യൻ്റെ കഴിവ് മാതാപിതാക്കൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. കുത്തിവരയ്‌ക്കുന്നതെല്ലാം ഭംഗിയുള്ള ചിത്രങ്ങളായി മാറുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ മാതാപിതാക്കൾ ആദിത്യനൊപ്പം കൂടി. പിന്നീടങ്ങോട്ടുള്ള വലിയ പിന്തുണ മകന് കൂടുതൽ ആവേശം പകർന്നു.

'മൂന്നാം വയസുമുതൽ എന്തു കുത്തി വരച്ചാലും അതിലൊരു ചിത്രം ഉണ്ടാകും' എന്ന് അമ്മ ജസ്‌ന പറഞ്ഞു. പനങ്ങാട് സ്‌കൂളിനോടും ശ്രീനേഷ് മാഷിനോടും പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തത്ര കടപ്പാടുണ്ടെന്ന് ഈ അമ്മ പങ്കുവച്ചു. എൽ പി തലം തൊട്ട് ഇതുവരെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും സമ്മാന അർഹനായ വിദ്യാർഥി കൂടിയാണ് ആദിത്യൻ. എവിടെ മത്സരം ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാലും അവിടെ പോയി മത്സരിക്കുകയും ചെറുതും വലുതുമായ സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്‌തു ഈ കൊച്ചുമിടുക്കൻ.

'വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പേപ്പറുകളിൽ വരക്കുമായിരുന്നു. അത് കണ്ടാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. സ്‌കൂളിൾ നിന്നുള്ള പിന്തുണ കൂടി ലഭിച്ചതോടെ ബാലുശ്ശേരി സന്തോഷ് എന്ന ചിത്രകല അധ്യാപകൻ്റെ കളരിയിൽ എത്തി. ഇപ്പോൾ കാർട്ടൂൺ രചനയും പഠിക്കുന്നുണ്ട്' എന്ന് ആദിത്യൻ്റെ അച്ഛൻ ബാബു പറഞ്ഞു.

സ്‌കൂൾ വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷവും അധ്യാപകർ ചേർന്ന് ആദിത്യൻ്റെ ലൈവ് ചിത്രരചനയും മറ്റു ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും നടത്തിയിരുന്നു. ഈ ചിത്രപ്രദർശനം കഴിഞ്ഞാലുടൻ പനങ്ങാട് പ്രദേശത്തുള്ള നാട്ട് ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു പ്രദർശനത്തിന് കൂടി ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ ഏഴാം ക്ലാസുകാരൻ. അതിനുള്ള വരകൾ ഇതിനകം തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

വളർന്നു വരുന്ന കലാപ്രതിഭ

ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ കലാകാരനായ കുട്ടിയാണ് ആദിത്യൻ എന്ന് പനങ്ങാട് നോർത്ത് എയുപി സ്‌കൂൾ പ്രധാനധ്യാപകൻ സബീഷ് സി പി പറഞ്ഞു. 'ഗാന്ധിജിയെ കുട്ടികൾക്ക് എന്നും ഇഷ്‌ടമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 78-ാം സ്‌മരണ ദിനമായ ഇന്ന് വിവിധ ഭാവങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഗാന്ധി ചിത്രങ്ങൾ കുട്ടികളിലേയ്ക്ക്‌ എത്തിക്കുക എന്നത് കൂടിയായിരുന്നു ഈ 100 ചിത്രങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം' എന്ന് പ്രധാനധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു.

അമ്മ ജസ്‌നയ്‌ക്കൊപ്പം ആദിത്യൻ (ETV Bharat)

ഈ പ്രദർശനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ആസൂത്രകൻ അധ്യാപകൻ ശ്രീനേഷ് പി ആണ്. "നൂറാം വാർഷികാഘോഷത്തിൽ എന്തു വൈവിധ്യം കൊണ്ടുവരാമെന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ആദിത്യനിലേക്ക് എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസം തന്നെ ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ വര തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഗാന്ധിയെ ഓർമപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി ഈ പ്രദർശനത്തിന് പിന്നിൽ ഉണ്ട്" എന്ന് അധ്യാപകൻ ശ്രീനേഷ് പറഞ്ഞു.

100 വർഷത്തിനിടെ ഒരുപാട് പ്രതിഭകൾ വളർന്നുവന്ന സ്‌കൂൾ കൂടിയാണ് പനങ്ങാട് നോർത്ത് എയു പി സ്‌കൂൾ. ആ ഗണത്തിലേക്ക് ആദിത്യനും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും അവൻ അംഗീകരിക്കപ്പെടുമെന്നും അധ്യാകൻ ആശംസകൾ നേർന്നു.

ഫോണിൽ നോക്കിയാണ് പല ചിത്രങ്ങളും വരച്ചത്. പിന്നീട് മനസിൽ തോന്നിയ രൂപങ്ങളും വരച്ചു. എല്ലാം ഗാന്ധിയായി എന്ന് ആദിത്യൻ പറഞ്ഞു. "അധ്യാപകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആദ്യം മടിയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് വരച്ചു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ശരിക്കും ആവേശമായി. ഒഴിവ് വേളയിൽ മിക്ക സമയത്തും വര തന്നെയാണ്" എന്ന് ചിത്രകാരൻ ആദിത്യൻ പറഞ്ഞു.

അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർഥികളുടേയും പ്രോത്സാഹനം വലിയ പ്രചോദനമാണ്. ചിത്രകല അധ്യാപകനായ സന്തോഷ് മാഷ് ഈ മേഖലയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്‌തനാണെന്നും നല്ല രീതിയിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കി തരുമെന്നും സന്തോഷ് മാഷിൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനായ ആദിത്യൻ പറഞ്ഞു.

ഈ പ്രദർശനം സ്‌കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചരിത്രമാണെന്ന് ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആയ ആദർശ് വിനയ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "ഏതു മത്സരത്തിനു പോയാലും സമ്മാനം കൊണ്ടാണ് ആദിത്യൻ വരാറ്. അത് വളരെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും നൽകുന്നു" എന്ന് അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു.

സഹപാഠികൾക്കും പ്രിയ ചിത്രകാരനെക്കുറിച്ച് നൂറ് നാവാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് വ്യത്യസ്‌തമാണെന്ന് വിദ്യാർഥിയായ തൻമയ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ അവസരങ്ങളും അംഗീകാരവും ഈ കൊച്ചുമിടക്കന് ലഭിക്കട്ടെ.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

