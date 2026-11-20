'വീട്ടീന്ന് കുറച്ച് മീനും കറീം കിട്ടി'; നാളെ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്ന് നൗഷാദ്; റെയ്ഡ് അവസാനിപ്പിച്ചു, പ്രതികരിക്കാതെ ഇഡി
വളപ്പിൽ നൗഷാദ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരിലുള്ള ചില കൊറിയറുകൾ ഈ നൗഷാദിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.
Published : November 20, 2026 at 8:49 PM IST
കോഴിക്കോട്: ചെങ്ങോട്ടുകാവ് മാടാക്കര മാവിളിച്ചിക്കണ്ടി വീട്ടിലെ പത്ത് മണിക്കൂർ നീണ്ട റെയ്ഡ് പൂർത്തിയാക്കി ഇ ഡി സംഘം മടങ്ങി. വളപ്പില് നൗഷാദിൻ്റെ വീട്ടില് നിന്ന് ഹവാല ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് രേഖാമൂലം എഴുതി നല്കിയിട്ടാണ് സംഘം മടങ്ങിയത്. അധികാരികളുടെ നിര്ദേശ പ്രകരാമാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയെന്ന് ഇഡി പ്രതികരിച്ചു. അതേസമയം ആളുമാറി ഇഡി നടത്തിയ റെയ്ഡില് വളപ്പില് നൗഷാദ് നാളെ മാധ്യങ്ങളെ കാണുമെന്ന് അറിയിച്ചു.
ഇ ഡി അന്വേഷിച്ചുവന്നത് തന്നെയല്ലെന്നും അഡ്രസ് മാറിയതാണെന്നും റെയ്ഡിന് പിന്നാലെ നൗഷാദ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മാന്യമായ രീതിയിലാണ് ഇ ഡി പെരുമാറിയതെന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നൗഷാദ് വ്യക്തമാക്കി. ഇ ഡിയുടെ നടപടിയില് പരാതി നല്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള് പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. .
" നീണ്ട റെയ്ഡിനൊടുവില് ഇഡിയ്ക്ക് കിട്ടിയത് കുറച്ചും ചോറും മീന്കറിയുമാണ്. എൻ്റെ പേര് വടക്കേപ്പുറത്ത് നൗഷാദ് എന്നാണ്. ഇ.ഡി അന്വേഷിച്ചു വന്നത് വളപ്പില് നൗഷാദിനെ ആണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ പേരും വ്യത്യാസമാണ്. മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് തന്നോട് ചോദിച്ചത്. സി.എം ട്രസ്റ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്നത് ചോദിച്ചു. താൻ ഒരു ട്രസ്റ്റ്റിലും അംഗമല്ല. ദുബൈയിൽ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ജൗഹർ, ഇബ്രാഹിം എന്നിവരെ കുറിച്ച് അറിയുമോ എന്നും ചോദിച്ചു. ഇ.ഡി കാണിച്ച ഫോട്ടോയിലുള്ള ആളല്ല താൻ. അവർ കാണിച്ച ഫോട്ടോയിലെ ആളെ തനിക്ക് കണ്ടു പരിചയം ഉണ്ട്. ആളുടെ പാർസൽ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കു അത് അപ്പോൾ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് " നൗഷാദ് പറഞ്ഞു.
വളപ്പിൽ നൗഷാദ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരിലുള്ള ചില കൊറിയറുകൾ ഈ നൗഷാദിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അഡ്രസ് തെറ്റി വന്ന കൊറിയർ ആയതുകൊണ്ട് അത് വളപ്പിൽ നൗഷാദിനെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് വിട്ടു. ഈ തരത്തിലുള്ള ഇടപാടുകളിലെ സംശയത്തിൻ്റെ പേരിലാണോ ഇഡി നൗഷാദിനെ തേടിയെത്തിയത് എന്നതിലും വ്യക്തത വരാനുണ്ട്.
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സ്വര്ണക്കടത്ത്-ഹവാല ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) നടത്തിയ വ്യാപക പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് കൊയിലാണ്ടിയില് ആളുമാറിയത്. എല്ലാം കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുമെന്നും പരിശോധനയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനില്ലെന്നും ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതികരിച്ചു. സിആര്പിഎഫ് സുരക്ഷയോടെ പുലര്ച്ചെ ആറുമണിയോടെ എത്തിയ സംഘം വീട്ടില് പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തോടെ പ്രദേശത്ത് പ്രതിഷേധവും ആശങ്കയും ഉയര്ന്നിരുന്നു.
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