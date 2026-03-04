ETV Bharat Big Impact: മുത്താമ്പി പാലത്തിന് ഇനി സുരക്ഷാകവചം; ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തി നഗരസഭ

മുത്താമ്പി പാലം, നഗരസഭ ബജറ്റ് അവതരണത്തില്നിന്ന് (ETV Bharat)
കോഴിക്കോട്: ആത്മഹത്യകളുടെ പേരിലും അപകടാവസ്ഥയുടെ പേരിലും ഭീതിപടർത്തിയ മുത്താമ്പി പാലത്തിന് ഇനി സുരക്ഷയുടെ പുത്തൻ മുഖം. കൊയിലാണ്ടി-പേരാമ്പ്ര റോഡിലെ "സൂയിസൈഡ് പോയിൻ്റ്" ആയി മാറിയ ഈ പാലത്തിൽ സുരക്ഷാവേലി നിർമിക്കുന്നതിനായി നഗരസഭ ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തി. കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു സി ടി അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിലാണ് ഈ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനമുള്ളത്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെയായിരിക്കും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക.
ഇടിവി ഭാരത് ആണ് മുത്താമ്പി പാലത്തിലെ അവസ്ഥയും ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണവും നഗരസഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ എത്തിച്ചത്. വിഷയത്തെ ഗൗരവമായി കണ്ട കഴിഞ്ഞ കൗൺസിൽ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കാൻ ഏകകണ്ഠമായി പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആത്മഹത്യ സാധ്യത തടയാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നിലവിലെ ചെയർപേഴ്സൺ യു കെ ചന്ദ്രനും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കൊയിലാണ്ടി - പേരാമ്പ്ര റോഡിലെ മുത്താമ്പി പാലത്തില്നിന്ന് പുഴയിലേക്കു ചാടി ജീവനൊടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇ ടിവി ഭാരത് നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കാൻ പാലത്തിൽ എത്തിയത്. പാലത്തില് നിന്ന് ചാടിമരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങള് ആവര്ത്തിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷാവേലി കെട്ടണമെന്നതായിരുന്നു പൊതു ആവശ്യം. മിക്കവരും ഇരുചക്രവാഹനത്തിലും മറ്റും എത്തിയാണ് അവിവേകം കാണിക്കുന്നത്. വളരെ ആഴമുളള സ്ഥലമായതിനാല് രക്ഷാ പ്രവര്ത്തനം പോലും ദുഷ്ക്കരമാണിവിടെ.
കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വര്ഷത്തിനിടെ ഒമ്പത് മരണമാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പാലത്തിനടിയില് വലിയതോതിലുള്ള ഒഴുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാല് പുഴയില് ചാടിയാല് ജീവനോടെ തിരികെ കിട്ടാന് സാധ്യത കുറവാണ്. മാത്രമല്ല മുത്താമ്പി പുഴയില് മീന് പിടിക്കുന്നവര് ഇല്ലാത്തതും പൊതുവേ വിജനമായ സ്ഥലമാണെന്നതും ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമായി ഇവിടം തിരഞ്ഞെടുക്കാന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ആത്മഹത്യയ്ക്കായി എത്തി നാട്ടുകാരുടെ കരുതലില് തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയവരുമുണ്ട്. ആത്മഹത്യകള് സ്ഥിരമായതോടെ പാലത്തില് സുരക്ഷാ വേലി സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശ വാസികളുടെ ആവശ്യം. മാത്രവുമല്ല ഇവിടെ തെരുവ് വിളക്കും സിസിടിയും സ്ഥാപിക്കണം എന്നതും ആവശ്യങ്ങളായിരുന്നു.
മേപ്പയ്യൂര്, അരിക്കുളം, കീഴരിയൂര് ഭാഗത്തുനിന്നുവരെ ആളുകള് ഇവിടെയെത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലോ ബസിലോ ഇവിടെയെത്തും. പാലത്തിന് സമീപം ഉടമസ്ഥനില്ലാതെ കാണുന്ന വാഹനവും ഊരി വെച്ച ചെരുപ്പും കാണന്നതോടെയാണ് നാട്ടുകാര് ആരോ പുഴയിലേക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. രക്ഷപ്പെടുത്താന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവര്ഷത്തോളമായി ഇവിടെ ആവര്ത്തിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്.
സൂയിസൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പേര്, മുത്താമ്പി പാലം എന്ന പേരൊക്കെ പോയെന്ന് സ്ഥലം സന്ദര്ശിക്കാനെത്തിയ ഇ ടിവി ഭാരത് സംഘത്തോട് തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശക്കാരനായ മധു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ പുഴയിൽ ചാടിയാൽ രക്ഷപ്പെടില്ല. അത്രയ്ക്ക് ആഴവും അടിയൊഴുക്കും ഉള്ള പുഴയാണിത്. പരിസരത്തുള്ള ആരെങ്കിലും ഉടൻ കണ്ടാൽ മാത്രം ഒരുപക്ഷേ രക്ഷപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ചില ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ പണിക്കുപോലും പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരാറുണ്ട്. ചാടിയത് ആരാണെന്ന് അറിയാത്ത വെപ്രാളത്തിൽ പുഴക്കരയിലേക്ക് ഓടി വരും. സെൻട്രറിംഗ് പണിക്കാരനായ മധു അന്ന് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ബസിൽ കയറിയാൽ പലരും ടിക്കറ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് മുത്താമ്പി എന്നല്ല, സൂയിസൈഡ് പാലം എന്നാണ്.വളരെ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന മുത്താമ്പി പാലത്തിൻ്റെ കൈവരികൾക്ക് ബലമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഉയരവും വളരെ കുറവാണെന്ന് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർമാരും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. കൈവരികൾ ചരിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്. സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരാൾ അവിടെ നിന്നാൽ തന്നെ പുഴയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് വീഴുന്ന അവസ്ഥയാണ്. പാലത്തിൻ്റെ കൈവരികൾക്ക് ചുരുങ്ങിയത് 1.20 മീറ്റർ ഉയരം വേണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. എന്നാൽ നിലവിലെ കൈവരിക്ക് അതില്ല. ചാരി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ, സെൽഫി എടുക്കുന്ന ആളുകൾ തുടങ്ങി ആരും അറിയാതെ അപകടത്തിൽ പെടുന്ന അവസ്ഥ കൂടി അവിടെയുണ്ട്. ജീവനൊടുക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ സഹായകരമാണ്. ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ പുഴയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടാം. പോയകാലത്ത് ഒരുപാട് മനുഷ്യർക്ക് ജീവിതം കൊടുത്തു പുഴ ഇന്ന് പലർക്കും ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഇടമായി മാറുന്നതെന്തുകൊണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രദേശവാസിയും അധ്യാപകനുമായ രമേശൻ നടേരി വിലപിച്ചത്. ഒരു നാടിൻ്റെ എല്ലാമായിരുന്നു ഈ പുഴ. ചകിരി തല്ലുന്നവരുടെ താളത്മകത പുഴുയോരങ്ങളെ സംഗീതാൽമകമാക്കി. മത്സ്യ തൊഴിലാളികളുടെ തണ്ടടി ശബ്ദവും, തോണിക്കള്ളിയിലെ ചെമ്പലിയും കരിമീനും നാടിൻ്റെ തീന്മേശയിലെ രുചിയൂറും വിഭവങ്ങളായിരുന്നു. കക്ക വാരുന്നുവർ ഒരങ്കോലുകളിൽ പിടിച്ചു പൊങ്ങി ഉയർന്നു. കക്ക ഇറച്ചി കള്ള് ഷാപ്പിലെ എരിവുള്ള ടച്ചപ്പ് ആയി. കക്ക നീറ്റി കൽച്ചുമരുകളിലെ വർണങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. കുമ്മായം കർഷകരുടെ വിളകൾക്ക് കരുത്തായി. പോയ കാലത്തിൻ്റെ സമ്പന്നമായ ജീവിതം നൽകിയ പുഴ, വർത്തമാന കാലത്ത് കണ്ണീർ പുഴയായി !പുഴയുമായി മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധം മുറിഞ്ഞു. കണ്ടൽ കാടുകൾക്കുള്ളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും സഞ്ചി കളും നിറഞ്ഞു. ബിയർ കുപ്പികളും ബ്രാണ്ടി കുപ്പികളും കല്ലുകളിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചു ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവർ. പാമ്പേഴ്സുൾ ചക്കിലാക്കി പുഴയിൽ വലിച്ചെറിയുന്നവർ. ജീവിത വിരക്തിയിൽ മുത്താമ്പി പുഴയിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നവർ പെരുകുന്നു. വീണ്ടു വിചാരമില്ലാതെ നടത്തുന്ന ഈ വിപത്തിനെ തടയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. മുത്താമ്പി പുഴയുടെ രോദനം കേൾക്കാൻ അധികാരികൾ തയ്യാറാണം. രമേശൻ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇ ടിവി ഭാരത് വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെ മുത്താമ്പി പാലത്തിൽ ആത്മഹത്യയ്ക്കെതിരെ വോയ്സ് ഓഫ് മുത്താമ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. പാലത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വൈദ്യുതി ലൈൻ വലിച്ച് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുമെന്നും സിസിടിവി സംവിധാനം ഒരുക്കുമെന്നും നഗരസഭ കഴിഞ്ഞ കൗൺസിലിലെ വൈസ് ചെയർമാൻ അഡ്വ. കെ സത്യൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. സോളാർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പാലത്തിൻ്റെ രണ്ടു ഭാഗത്തും മധ്യത്തിലും സിസിടിവി ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കും. ഇത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുമായും നഗരസഭ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റുമായും ബന്ധിപ്പിക്കും. പാലത്തിൽ നെറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാറിലും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലും സമ്മർദം ചെലുത്തും. മുത്താമ്പി പാലത്തിൽ നിന്ന് പുഴയിലേക്ക് ചാടി ആത്മഹത്യ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുകയാണ് നഗരസഭയുടെ ലക്ഷ്യം. വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ കൗൺസിൽ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ സുധ കിഴക്കേപ്പാട്ടിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഏകകണ്ഠമായി പ്രമേയം പാസ്സാക്കായിരുന്നു.